ICICI Bank 可讓 NRI（非定居印度人）客戶使用國際手機號碼在印度進行 UPI 支付

印度孟買2024年5月8日 /美通社/ -- ICICI Bank 宣佈 NRI 客戶即日起可以使用國際手機號碼在印度進行 UPI 即時支付，大大提升了他們日常支付的便利性。憑藉此功能，該銀行的 NRI 客戶可以透過其在印度 ICICI Bank 開立的 NRE / NRO 銀行帳戶所登記的國際手機號碼，為其公用事業帳單、商戶及電子商務交易進行付款。該銀行透過其網上銀行應用程式 iMobile Pay 提供此服務。在此之前，NRI 必須在銀行登記印度手機號碼方能進行 UPI 支付。

為提供此功能，ICICI Bank 藉助了 National Payments Corporation of India (NPCI) 建立的國際基礎設施，以方便在不同國家使用 UPI。該銀行將在美國、英國、阿聯酋、加拿大、新加坡、澳洲、香港、阿曼、卡塔爾及沙特阿拉伯等 10 個國家和地區推出此項功能。

銀行的 NRI 客戶可以透過掃描任何印度 QR 碼，向任一 UPI ID、印度手機號碼或印度銀行賬戶進行 UPI 支付。

針對該功能，ICICI Bank 數碼渠道及合作主管 Sidharatha Mishra 先生表示：「我們很高興與 NPCI 合作，透過 iMobile Pay 推出支援國際手機號碼的 UPI 功能。憑藉此功能，居住在 10 個國家和地區的 NRI 客戶無需更換印度手機號碼，即可使用 UPI 進行支付。此功能的上線凸顯了我們致力為 NRI 客戶提供創新解決方案的承諾，為他們帶來安全、可靠和便捷的支付體驗。已開始使用此功能的 NRI 客戶向我們提供了良好的回饋。結合此功能，我們打算運用 NPCI 的 UPI 基礎設施，助力全球電子支付生態系統的加強和轉型。」

以下是使用 iMobile Pay 在國際手機號碼上啟用 UPI 功能的簡單步驟：

第 1 步：登入 iMobile Pay 應用程式

第 2 步：點選「UPI 支付」

第 3 步：驗證手機號碼

第 4 步：點選「管理」–>「我的資料」

第 5 步：註冊新的 UPI ID（從建議選項中選擇）

第 6 步：選擇「賬號」–>「提交」

如需更多資訊，請瀏覽 https://www.icicibank.com/nri-banking/money_transfer/money2india/upi

SOURCE ICICI Bank