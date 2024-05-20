ICIS 宣布在新加坡舉行第十六屆亞洲基礎油與潤滑油會議

倫敦2024年5月20日 /美通社/ -- 作為全球大宗商品情報的來源，ICIS，宣布第 16 屆亞洲基礎油與潤滑油會議 (Asian Base Oils and Lubricants Conference) 將於 2024 年 6 月 27 至 28 日於新加坡舉行。本活動為高級管理人員提供平台，方便與同行、潛在客戶和業界領導者聯絡，從而提供深入了解行業內的最新趨勢、創新案例和最佳實踐。

泰國能源部礦物燃料部總署署長 Sarawut Kaewtathip 博士，將負責泰國燃料和潤滑油市場的主題演講。他將深入探討在疫情過後，汽車行業的增長機會，並解釋基礎油和潤滑油行業如何支援行業的未來發展。

是次會議還將包括 ICIS Refining 主要分析師 Michael Connolly 的獨家市場數據。他表示：「雖然亞洲價格受到全球事件的影響較其他地區少，但亞洲的第一組企業倒閉率上升，可見影響依然存在。是次會議提供了重要平台，可以交換情報，一次過了解最新行業發展，同時探討如何在未來幾年中妥善地應對不確定性。」

將會在會議上探討「更宏觀的亞洲電動車概況」的長城汽車研發中心監督工程師 Yan Chuang Zhao，以及 bp Castrol ASPAC 科技總監 Charlotte Kehoe，將為大會鼎盛的講者陣容再添新意。Charlotte 將和與會者進一步探討當地數據中心和浸入式冷卻劑的商機。

欲深入了解第 16 屆 ICIS 亞洲基礎油與潤滑油會議的相關資訊，或報名參加活動，請前往：https://events.icis.com/asian-base-oils/

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