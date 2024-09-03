持續深耕歐洲、首度前進阿拉伯！馳諾瓦科技ICNC 24 及 EV Auto Show 多款創新充電解決方案亮相

依據市場調研機構 DIGITIMES 數據顯示，歐盟未來兩年每年公共充電樁新增數達20萬座時，2025年將達成100萬座的政策目標。因應歐洲推動重型運具電氣化的策略，馳諾瓦在ICNC 24展會上將展出今年最亮眼的產品 – DQ480 kW

今年最為話題性的充電設備產品DQ480為全球首款整合電源櫃與充電系統設計的單體式超高功率480kW充電樁，搭配一櫃四槍與客製冷卻系統，可高速輸出 500 安培電流，提供4輛車同時充電。並以7吋、21.5吋不同的螢幕組合，增加電動車車主的用戶體驗。為貼近車主使用需求，讓車主在充電槍拉取與回彈更輕鬆省力，DQ480迴旋式槍線管理系統設計，讓用地受限、有快速充電需求的都會型停車場，如商業車隊、商業中心、加油站等場域，加速充電樁使用效率。

馳諾瓦同時於ICNC 24 展出DM30 kW移動式直流充電設備，支援CCS及CHAdeMo多標準槍線，搭配7吋LCD螢幕組合，提供電動車車主在不同場域都可享受的充電服務。馳諾瓦科技對歐洲市場充滿期待，五月才剛宣布和台灣福斯打造全台首座極速充電站的好消息，未來也將和歐系車廠合作打造充電站，提升電動車主的充電便利性，共同推動歐洲綠色交通發展。

首度前進阿拉伯 馳諾瓦看好中東發展

除了深耕歐洲市場，馳諾瓦科技看好阿拉伯市場發展潛力，今年也將首度進攻中東市場。依據Mordor Intelligence分析報告，預計到2024年，中東和非洲電動汽車市場的規模將達到33.3億美元，而到2029年將增長至94.2億美元。摩根士丹利報告稱沙烏地阿拉伯「是一個真正發展中的新興市場，類似於90年代的中國與印度。」，在今年1月1日正式躍升成為金磚十一國之一。

在 EV Auto Show參展期間，因應阿拉伯市場需大量且快速充電的商用需求，馳諾瓦將亮相最新的MCS百萬瓦充電系統。MCS 系統可滿足商用電動車在長途行駛、商用重型車輛等需要大量高速充電的情境，並針對不同商業車隊客戶需求進行系統模組化設計，可在未來進行電力擴充升級，同時擁有先進的遠程診斷功能，提供即時和準確的故障排除。

除了展出最新MCS百萬瓦充電設備，馳諾瓦科技同步展示四槍一體式480kW極速充電設備DQ480、及暢銷機種DD360 分體式360kW快速充電設備，DS180 180kW一體式雙槍直流充電樁、單體式240kW快速雙槍充電樁以及AX32 22kW交流充電設備產品，滿足從家用到車廠、充電站營運商等海內外合作夥伴在不同商用場域情境應用的全方位需求。

沙烏地阿拉伯能源部與相關政府機構及民營企業合作，推出電動汽車充電站的相關規範，以確保品質、效率及保護沙國的用戶和設施。基於各項法規制定及在地發展，中東市場對於新能源與電動車的需求已呈高速增長，馳諾瓦將以最好的產品品質及團隊服務，為當地合作夥伴提供客製化的充電解決方案。

SOURCE ZEROVA Technologies