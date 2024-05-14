國際可持續發展協進會（ICSD）創立CEPAR®五步方法 協助企業處理ESG挑戰

CEPAR® 五步方法 實務解決企業的環境社會管治問題

CEP®課程以ICSD首創的CEPAR® 五步方法為核心，包括：挑戰 (Challenge)、評估 (Evaluation)、策劃 (Planning)、行動 (Action) 及檢討 (Review)，融合ESG知識及市場工具，培訓學員成為具資格證明的認可ESG策劃師，應用CEPAR®協助企業處理迫切的環境社會管治問題並推動可持續發展。CEPAR®亦於國際期刊Public Administration and Policy（PAP）上發表，正式獲得國際認可，證明了CEPAR®的學術價值和實踐應用性，使其成為ESG策劃和行動的重要指導原則。CEPAR五步方法可參閱：https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/PAP-03-2024-0037/full/html

國際可持續發展協進會（ICSD）創會主席葉榮鏗博士指出，在推動可持續發展的過程中，培養具備專業知識和技能的認可ESG策劃師是至關重要的一環。現在市場上各類ESG的課程欠缺一套實用而簡明的方法去解決ESG實務的問題，CEPAR®正好填補這一個空缺。CEPAR®在學術界獲得了廣泛的認可，於國際上進一步證明其價值和影響力。他相信學員能夠在企業中實踐CEPAR®，將可持續發展理念融入業務策略和營運方針，推動社會和環境的積極變革。

ICSD 成立瑞士日內瓦分部 促進國際 ESG 知識交流

為促進ICSD會員國際間ESG知識分享和合作，ICSD 於瑞士日內瓦the Centre for Socio-Eco-Nomic Development (CSEND)設立分部。CSEND擁有聯合國經濟和社會理事會（ECOSOC）的特別諮詢地位。每年，ICSD日內瓦分部將為會員提供兩次免費持續進修視頻會議，內容涵蓋可持續發展及ESG相關主題，令ICSD會員受惠於歐洲的可持續發展及ESG的先進經驗。

CSEND聯合創辦人Prof Raymond Saner及 Prof Lichia Yiu指：「CSEND 一直致力於推動包容永續的社會經濟成長。深信透過國際間的合作和知識分享，我們能夠更有效應對全球面臨的挑戰。ICSD於CSEND成立分部，彰顯了跨國界合作的力量，以及共同追求可持續發展的使命。期望未來合作能培育更多ESG人才，共同邁向實現可持續發展的目標。」

香港中文大學專業進修學院內地舉辦認可 ESG 策劃師 課程 今年 9 月擴展至大灣區

香港中文大學專業進修學院將於今年9月開辦全新ESG課程予大灣區人士在綫修讀。「ESG 管理學」課程涵蓋認可ESG策劃師 (CEP®)相關内容，冀能為大灣區培訓更多在ESG領域具備專業知識和技能的人才，以應對企業和政府在可持續發展等議題上面臨的挑戰，配合國家政策及碳中和目標。此課程備有中文教材及以普通話授課，現已在CUSCS網站開始接受報名：https://bit.ly/CUSCS_ESG

國際可持續發展協進會（ICSD）創會副主席許順福博士指出ICSD將秉承以教育推動ESG普及的理念，推動國際合作。除了去年成立的英國分部和新成立的瑞士日內瓦分部之外，更將於下半年成立新加坡分部，主力在東南亞推廣CEP®課程，現正積極推動中東地區推出相關的教育課程。

認可ESG策劃師 (CEP®) 課程現可於三大院校報讀，包括由香港中文大學專業進修學院舉辦的「可持續銀行與金融」課程、香港管理專業協會舉辦的「ESG策劃行政人員」證書課程、以及嶺南大學LIFE舉辦「ESG 投資」行政人員證書。CEP®課程開辦兩年以來有超過3,000人報讀，CEPAR® 五步法亦是課程的核心內容。詳細可參閱：https://www.icsd-global.org/zh

SOURCE ICSD