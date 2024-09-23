華為發布ICT人才實訓解決方案和智慧校園全球樣板點

華為已與全球2700多家高校和教育行業機構合作，助力培養更多契合市場需求的新型ICT人才。其中，華為攜手深圳職業技術大學，通過共建專業與課程、共培師資、共建實訓基地等方式，不斷提升教學質量。目前，4800多名學生通過華為認證，並走上信息化工程專業崗位，為數字經濟與產業發展添磚加瓦。

華為副總裁、公共事業軍團總裁李俊風表示，華為持續深耕教育行業，聯合全球院校不斷積累數智化轉型的成功實踐，結合客戶的需求和特點，聯合伙伴助力客戶打造ICT人才實訓、智慧教室3.0、科研計算和智慧校園等場景化解決方案和服務。

上海理工大學智慧校園，樹立全球典范

華為聯合上海理工大學共同發布智慧校園全球樣板點，為中國乃至全球的智慧校園建設提供先進理念和實踐范例。為打造「全數字化智能大學」，上海理工大學堅持「數據+應用場景」雙輪驅動建設路徑，攜手華為深入推進「一網通辦」、「一網統管」、「一網暢學」建設，全面提升管理效能和服務水平。

上海理工大學副校長趙明表示，作為「中國裝備制造業的黃埔軍校」，上海理工大學持續加快提升教育數智化，致力於建設特色顯著的一流理工科大學。學校將持續推動AI+教育智能應用場景，賦能教學、科研和管理服務，打造「人人成功出彩、人人參與治理、人人充分共享、人人感受暖意、人人歸屬認同」的智慧上理。

未來，華為將持續深耕教育行業，堅持以客戶為中心，與全球優秀合作伙伴強強聯合，創新技術與解決方案，加速教育行業數智化升級，讓校園更智慧、更智能，助力培養更多面向未來的高質量人才，共贏美好未來。

SOURCE 華為技術有限公司