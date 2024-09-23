華為發布ICT人才實訓解決方案和智慧校園全球樣板點

23 9月, 2024, 11:19 CST
上海2024年9月23日 /美通社/ -- 2024年9月19日，華為全聯接大會2024期間，在以「助力ICT人才培養，共贏數智新未來」為主題的全球教育行業峰會上，華為發布ICT人才實訓解決方案，並攜手上海理工大學面向全球發布智慧校園樣板點，助力培養高質量數智人才，加速教育行業智能化。
突尼斯高教與科研部部長顧問Youssef Ben Halima，宋卡王子大學代理副校長Dr. Suthiporn Truktrong，東南大學網絡與信息中心副主任、博士生導師胡軼寧，華為副總裁、公共事業軍團總裁李俊風，華為培訓與認證業務部總裁劉檢生，華為ICT人才伙伴發展部部長孫剛共同參與華為ICT人才實訓解決方案發布儀式。
華為ICT人才實訓解決方案，賦能千行萬業
隨著全球數字經濟及ICT產業的迅猛發展，數字化技術人才需求持續擴大。為助力培養高質量數智人才，華為創新打造ICT人才實訓解決方案。該方案提供全棧ICT課程、強大的產業生態優勢和全球專業師資體系，通過一站式數字化人才培養平台、豐富創新的教學資源和實訓教具，助力院校加快數智人才培養，支撐數字經濟高質量發展。
華為已與全球2700多家高校和教育行業機構合作，助力培養更多契合市場需求的新型ICT人才。其中，華為攜手深圳職業技術大學，通過共建專業與課程、共培師資、共建實訓基地等方式，不斷提升教學質量。目前，4800多名學生通過華為認證，並走上信息化工程專業崗位，為數字經濟與產業發展添磚加瓦。
華為副總裁、公共事業軍團總裁李俊風表示，華為持續深耕教育行業，聯合全球院校不斷積累數智化轉型的成功實踐，結合客戶的需求和特點，聯合伙伴助力客戶打造ICT人才實訓、智慧教室3.0、科研計算和智慧校園等場景化解決方案和服務。
上海理工大學智慧校園，樹立全球典范
華為聯合上海理工大學共同發布智慧校園全球樣板點，為中國乃至全球的智慧校園建設提供先進理念和實踐范例。為打造「全數字化智能大學」，上海理工大學堅持「數據+應用場景」雙輪驅動建設路徑，攜手華為深入推進「一網通辦」、「一網統管」、「一網暢學」建設，全面提升管理效能和服務水平。
上海理工大學副校長趙明表示，作為「中國裝備制造業的黃埔軍校」，上海理工大學持續加快提升教育數智化，致力於建設特色顯著的一流理工科大學。學校將持續推動AI+教育智能應用場景，賦能教學、科研和管理服務，打造「人人成功出彩、人人參與治理、人人充分共享、人人感受暖意、人人歸屬認同」的智慧上理。
未來，華為將持續深耕教育行業，堅持以客戶為中心，與全球優秀合作伙伴強強聯合，創新技術與解決方案，加速教育行業數智化升級，讓校園更智慧、更智能，助力培養更多面向未來的高質量人才，共贏美好未來。
SOURCE 華為技術有限公司
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