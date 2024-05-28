華為ICT大賽2023-2024全球總決賽獲獎名單揭曉

華為戰略研究院院長周紅表示：「為確保數字技術在取得根本性進步的過程中，每個人都能真正從中受益，華為認為，保障數字技術的普惠性至關重要。」

聯合國教科文組織教育助理總幹事斯蒂芬妮亞•賈尼尼在視頻致辭中提到，聯合國教科文組織致力於維護應用數字技術，尤其人工智能時，每一位學習者和教師的基本權利和能動性，為所有人創造包容、公平、開放和安全的數字未來！衷心感謝華為等合作夥伴長期以來的支持。

華為ICT戰略與業務發展部總裁彭紅華闡述了華為培養ICT人才的決心和行動，他強調，ICT是智能世界的基石，通過華為ICT大賽，我們打造國際化ICT競技和交流平臺。

閉幕式當天，華為還舉辦了ICT加速教育轉型峰會，首次面向全球ICT學院評選出24位最具價值講師，感謝其在教學及人才發展方面的突出貢獻，樹立標桿作用，用最優秀的人培養更優秀的人，推動ICT人才生態可持續發展。

華為ICT大賽是華為公司打造的面向全球大學生的年度ICT賽事，為高校學生提供國際化競技和交流平臺。自2015年舉辦以來，ICT大賽幫助提升學生的ICT知識水平和實踐動手能力，培養其運用新技術、新平臺的創新創造能力，推動人類科技發展，助力全球數字包容。

SOURCE Huawei