華為ICT大賽2023-2024全球總決賽獲獎名單揭曉

28 5月, 2024, 12:31 CST
深圳2024年5月28日 /美通社/ -- 5月26日，華為ICT大賽2023-2024全球總決賽閉幕式暨頒獎典禮在深圳舉行。本屆大賽為華為歷屆最大規模的線下比賽，共吸引了全球80多個國家和地區、2000多所院校、17萬余名學生報名參賽，經過國家賽、區域賽層層選拔，最終來自49個國家和地區的160多支隊伍、470多名選手脫穎而出，進入全球總決賽。
經過激烈比拼，來自阿爾及利亞、中國、尼日利亞、巴基斯坦、波蘭、菲律賓、坦桑尼亞、土耳其、烏幹達共9個國家的19支隊伍榮獲實踐賽與AI創新賽特等獎，來自巴基斯坦的1支隊伍獲社交媒體最佳人氣獎，來自中國、摩洛哥的2支隊伍榮獲綠色發展榮譽獎，來自肯尼亞、馬來西亞、摩洛哥、烏幹達的4支隊伍獲科技女性榮譽獎，來自中國、菲律賓的2支隊伍獲TECH4ALL數字包容榮譽獎。
華為戰略研究院院長周紅表示：「為確保數字技術在取得根本性進步的過程中，每個人都能真正從中受益，華為認為，保障數字技術的普惠性至關重要。」
聯合國教科文組織教育助理總幹事斯蒂芬妮亞•賈尼尼在視頻致辭中提到，聯合國教科文組織致力於維護應用數字技術，尤其人工智能時，每一位學習者和教師的基本權利和能動性，為所有人創造包容、公平、開放和安全的數字未來！衷心感謝華為等合作夥伴長期以來的支持。
華為ICT戰略與業務發展部總裁彭紅華闡述了華為培養ICT人才的決心和行動，他強調，ICT是智能世界的基石，通過華為ICT大賽，我們打造國際化ICT競技和交流平臺。
閉幕式當天，華為還舉辦了ICT加速教育轉型峰會，首次面向全球ICT學院評選出24位最具價值講師，感謝其在教學及人才發展方面的突出貢獻，樹立標桿作用，用最優秀的人培養更優秀的人，推動ICT人才生態可持續發展。
華為ICT大賽是華為公司打造的面向全球大學生的年度ICT賽事，為高校學生提供國際化競技和交流平臺。自2015年舉辦以來，ICT大賽幫助提升學生的ICT知識水平和實踐動手能力，培養其運用新技術、新平臺的創新創造能力，推動人類科技發展，助力全球數字包容。
SOURCE Huawei
分享這篇文章