國際龍獎IDA--以榮譽驅動業務產能與組織經營，引領世界金融保險行業繁榮發展！
16 7月, 2024, 08:00 CST
2024國際龍獎IDA會員公司首屆全球排名數據公告
香港2024年7月16日 /美通社/ -- 為彰顯世界金融保險從業人員在保險業發展歷程中的重要性及貢獻度，並為追求卓越的金融保險業務工作者提供專屬的國際榮譽平臺，保險行銷集團於1998年創設國際龍獎IDA，以「典範･完美･尊貴」從業理念為圭臬，以世界級標準分別設置「傑出業務獎」與「優秀主管獎」，引領邁向優秀之「銷售產能」及「組織發展」者，並透過獎項申請及頒獎典禮，肯定IDA會員的卓越表現。
歷經25年，國際龍獎IDA已受到17個國家與地區、超過250家金融保險機構的重視與肯定，累計會員數超過16萬3,000人。其中IDA傑出業務獎，是以FYC與36件做為申請指標，激發保險從業人員以達成高產能為目標，並透過榮譽追求長期維持績優，創造相對高的產能與收入；也在挑戰過程中逐步習得高效的展業思維與銷售技巧，帶動後續的加保及轉介紹等價值。
IDA優秀主管獎，彰顯出主管對招募培育與績效輔導的能力，對業務團隊的正向發展與運行，具有指標性意義，也傳遞出一名優秀的主管責任與價值是成就夥伴，實踐長期主義的經營價值觀。
經過25年的累積，國際龍獎IDA執行委員會梳理出多項極具意義與價值的數據結論，於2024年7月15日在中國香港舉開「2024年國際龍獎IDA會員公司全球首屆排名發布會」，從各項分析中可看出長期追逐IDA的會員，其個人產能、專業性及可持續發展性，有著明顯的從業優勢，不僅為自身、所在團隊及保險公司帶進穩定績效，更為繁榮行業、穩定社會及國際經濟建設貢獻了堅實力量。
數據內容包括2000〜2024年國際龍獎IDA總累計數據、2024年國際龍獎IDA當年度數據，如會員人數、會員產能等，以提供世界各金融保險機構及業務團隊經營指引與參考，進而推動金融保險機構與組織團隊業務產能與組織升級。
國際龍獎IDA期為世界金融保險業的繁榮發展再盡綿薄之力，並感謝各金融保險機構及優秀保險從業者過去對人壽保險及行業的貢獻，以及對國際龍獎IDA的重視與肯定。
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SOURCE 保險行銷集團
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