國際龍獎IDA--以榮譽驅動業務產能與組織經營，引領世界金融保險行業繁榮發展！

IDA優秀主管獎，彰顯出主管對招募培育與績效輔導的能力，對業務團隊的正向發展與運行，具有指標性意義，也傳遞出一名優秀的主管責任與價值是成就夥伴，實踐長期主義的經營價值觀。

經過25年的累積，國際龍獎IDA執行委員會梳理出多項極具意義與價值的數據結論，於2024年7月15日在中國香港舉開「2024年國際龍獎IDA會員公司全球首屆排名發布會」，從各項分析中可看出長期追逐IDA的會員，其個人產能、專業性及可持續發展性，有著明顯的從業優勢，不僅為自身、所在團隊及保險公司帶進穩定績效，更為繁榮行業、穩定社會及國際經濟建設貢獻了堅實力量。

數據內容包括2000〜2024年國際龍獎IDA總累計數據、2024年國際龍獎IDA當年度數據，如會員人數、會員產能等，以提供世界各金融保險機構及業務團隊經營指引與參考，進而推動金融保險機構與組織團隊業務產能與組織升級。

國際龍獎IDA期為世界金融保險業的繁榮發展再盡綿薄之力，並感謝各金融保險機構及優秀保險從業者過去對人壽保險及行業的貢獻，以及對國際龍獎IDA的重視與肯定。

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SOURCE 保險行銷集團