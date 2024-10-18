前中國銀行（香港）有限公司集團副首席執行官王仕雄博士加入IDA擔任董事會主席

「不論挑戰與機遇，我見證了香港金融市場在過去三十年的演變，我希望可為金融2.0的未來作出貢獻，」王博士表示。「IDA站在Web3金融服務創新的前沿。其通過區塊鏈技術促進跨境貿易和支付的使命，與我推動可持續和負責任的Web3金融生態系統的願景一致。我們可以共同釋放普惠金融的潛力，推動穩定幣的主流採用。」

IDA致力於將香港定位為全球領先的數字資產中心。香港特別行政區政府對建立全面的穩定幣監管體系的大力支持，將加速香港的Web3發展。IDA希望透過香港政府對 Web3發展的支持，吸引各類企業和投資者，培育一個充滿活力的生態系統，促進行業發展和創新。王博士強調了支持監管框架的重要性，他說：「通過擁抱區塊鏈技術和數字金融，我們可以提升香港作為投資數字資產和創新的首選目的地。」

IDA的聯合創辦人兼首席執行官諸承譽對王博士的任命表示興奮：「王博士是一位具有遠見的領袖，在推進香港金融格局方面擁有卓越的成就。他的見解將為我們在公司治理方面導航，並為IDA的創新增長方針制定路徑。」

IDA的穩定幣方案不僅將促進無縫交易，還將增強市場的流動性和透明度。這將使投資者能夠接觸到更廣泛的資產類別，進一步推動對香港數字經濟的興趣和投資。諸承譽補充道：「IDA目前正在與跨境支付、銀行、交易所、虛擬資產交易所、零售業務和現實世界資產（RWA）等知名企業進行深入探討，共同探索HKDA在B2B支付和代幣化中的應用。通過促進合作夥伴關係，IDA寄望可創造一個惠及所有持份者的包容性環境。」

與王博士一起加入董事會的還有其他行業翹楚，包括CMCC Global的管理合夥人和聯合創辦人Martin Baumann，以及IDA的兩位聯合創辦人諸承譽和李凱翔。這個董事會匯集了廣泛的專業知識，為IDA在其雄心勃勃的發展旅程中提供穩健的治理基礎。

關於 IDA Finance Hong Kong Limited (IDA)

IDA是一家頂尖的數字資產科技公司，致力於推動區塊鏈金融的採用並賦能企業在Web2和Web3世界之間無縫銜接。

HKDA是基於公鏈協議打造的以法幣參考的穩定幣，它將是IDA發行的首個產品。HKDA的目的是增強數字連接性，在香港和全球市場之間打造全天候流暢的商務和支付體驗。為了在最大程度上保證安全性和穩定性，所有流通的HKDA都將由香港受監管的授權機構的儲備資產作為抵押，抵押率至少為100%。

為了最大化HKDA在境內和跨境采用的網絡效應，IDA目前正與關鍵的行業參與者合作，推動HKDA作為支付和結算數字貨幣從鑄造、贖回到主流應用的全流程發展。在後續階段中，IDA還會與各個受監管的金融機構以及Web3平台等生態合作夥伴合作推出其他錨定美元的核心產品。

更多詳情請訪問idafi.xyz、LinkedIn和 X。

SOURCE IDA