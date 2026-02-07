以世界級標準定義卓越----國際龍獎IDA引領世界金融保險業專業成長與永續發展

國際龍獎IDA 榮譽體系建構出清晰而完整的發展路徑，透過「業務銷售體系」與「組織發展體系」，鼓勵 IDA 會員持續設定更高目標，系統性地帶動個人或團隊的成長，同時更納入「堅持的體系」，讓卓越不止於單一年度的表現，而是長期專業累積與堅持卓越的具體見證。

數據洞悉卓越，榮譽驅動成長

2024年，國際龍獎IDA執行委員會於香港進行「首屆國際龍獎IDA會員公司全球排名數據公告」；2025年，為深化數據價值的專業運用，更設立「國際龍獎 IDA 數據分析專家委員會」，邀任世界金融保險業內具豐富洞察與趨勢見解、專業性與公信力者擔任專家委員會委員，透過IDA累積逾 27 年的豐富數據基礎，梳理出多項極具意義與價值的數據分析，成為世界各金融保險機構及業務團隊經營的指引與參考。

國際龍獎IDA以36件與FYC作為註冊審核標準，數據顯示，金融保險機構若擁有較高比例的國際龍獎IDA會員，不僅能有效強化專業實力，更能為整體經營注入長期且穩健的成長動能；再深入分析IDA會員各項數據發現，2025年每 2.3 位 IDA 會員中即有 1 位是3 屆以上的IDA會員。其中，3 屆以上的 IDA 會員，其績效產能顯著高於IDA會員整體平均；連續12年或累計15次獲獎的IDA終身會員，其績效產能與整體IDA會員相比，成長更是顯著。這充分反映出，長期以世界級標準IDA作為目標的保險從業人員，將成為所屬團隊與金融保險機構中不可或缺的核心骨幹與關鍵支撐力量。

IDA優秀主管獎則以一個主管培養的IDA會員作為註冊條件，彰顯出該位主管卓越的領導能力。金融保險機構擁有相對多的IDA優秀主管獎會員數，代表著該家金融保險機構的組織發展根基穩固，具備相對優秀與穩健的業務動能及持續力。

榮譽驅動×教育賦能，成就卓越保險人生

保險行銷集團以「榮譽」與「教育」2大推動核心，將累積43年來的豐富資源建置保險經營生態系，協助保險從業人員在追求榮譽的過程中，透過長期學習、專業提升，提高績效產能並深耕客戶市場，持續彰顯保險的價值與意義。

目前正值 2026 年國際龍獎 IDA 註冊申請期，今年國際龍獎IDA執行委員會特別為IDA會員系統性地建構一套在業務推進、客戶經營與品牌形塑等層面創造正向效益的支持機制，每一個環節都在協助 IDA 會員將專業實力轉化為長期信任與品牌影響力，實現保險事業的永續經營與穩健成長。

對於立志長期深耕壽險事業的保險菁英而言，以國際榮譽記錄個人成就，早已不僅是一項里程碑，更是專業實力與自我卓越的具體證明。在全球專業化趨勢推進的背景下，追求世界級的標準國際龍獎IDA，能為世界金融保險從業人員在專業認可與事業長期發展上，建構一條清晰、可實踐且可持續的成長道路。

SOURCE 保險行銷集團; 國際龍獎IDA