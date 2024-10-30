香港穩定幣發行商IDA與阿聯酋Zand Bank達成合作協議 共同推動「一帶一路」地區的區塊鏈跨境支付

Zand Bank 的行政總裁陳玉濤 (Michael Chan) 表示：「我們對與 IDA 的合作感到興奮。我們共同致力加強中東和北非（MENA）地區與中國之間的連接，促進更大的經濟合作和增長機會。通過利用區塊鏈技術和人工智能，我們正使跨境支付變得更加高效、可靠和惠及每個人。」

對於這次合作，IDA 的聯合創辦人兼首席策略官李凱翔 (Sean Lee) 表示：「我們對與 Zand Bank 的合作感到非常高興！我們對中東和亞洲的金融創新及數字轉型的理念一致，有更遠大的目標，因而促使兩家公司均可站在金融科技革命的最前沿。透過將穩定幣整合到跨境支付中，我們承諾將帶來前所未有的透明性和穩定性，確保用戶能夠自信地使用以法幣為參考的數位貨幣進行交易，並為準備進入一帶一路地區的企業提供便利。」

阿聯酋和香港是兩大主要金融中心，在銀行、保險和資本市場等領域有著重要的合作。根據阿聯酋《國家報》在2024年9月的報導，阿聯酋與香港之間的貿易增長率是阿聯酋主要貿易夥伴中最快的之一。此外，香港作為阿聯酋企業進入中國市場及亞洲其他地區的門戶。阿聯酋積極參與一帶一路倡議，並與中國和香港保持戰略聯繫，反映出其對可持續經濟增長和國際合作的堅定承諾。

關於 IDA Finance Hong Kong Limited (IDA)

IDA是一家頂尖的數字資產科技公司，致力於推動區塊鏈金融的採用並賦能企業在Web2和Web3世界之間無縫銜接。

HKDA是基於公鏈協議打造的以法幣掛鉤的穩定幣，它將是IDA發行的首個產品。HKDA的目的是增強數字連接性，在香港和全球市場之間打造全天候流暢的商務和支付體驗。為了在最大程度上保證安全性和穩定性，所有流通的HKDA都將由香港受監管的授權機構的儲備資產作為抵押，抵押率至少為100%。

為了最大化HKDA在境內和跨境采用的網絡效應，IDA目前正與關鍵的行業參與者合作，推動HKDA作為支付和結算數字貨幣從鑄造、贖回到主流應用的全流程發展。在後續階段中，IDA還會與各個受監管的金融機構以及Web3平台等生態合作夥伴合作推出其他錨定美元的核心產品。

更多詳情請瀏覽idafi.xyz、LinkedIn和 X。

關於 Zand Bank

Zand Bank 是自 2022 年 7 月以來獲得阿聯酋中央銀行頒發全牌照的銀行。我們的使命是為我們的阿聯酋及全球企業、機構和財富管理客戶能夠開啟新機會，促進可持續增長，並推動在蓬勃發展的數字經濟中產生正面的影響。超越銀行思維，想想 Zand，無限的機會在此等待。

更多詳情請瀏覽 www.zand.ae。

SOURCE IDA