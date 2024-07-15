《IDP GO 中學及高等教育海外升學展》超過130間海外著名院校代表出席

DSE學生放榜日必去！即場諮詢面試「一take過」 最快10分鐘獲院校錄取

為支援本屆DSE學生，IDP教育年度最大型海外升學活動—《IDP GO 中學及高等教育海外升學展》將在7月17日（中學文憑試放榜當天）、20日及21日，假香港康得思酒店7及8樓全層舉行。IDP專業升學顧問會按學生的DSE成績提供免費升學意見，130 間英國、澳洲、加拿大、美國院校的代表亦會更接受即場申請及面試，學生最快十分鐘可獲得院校錄取。會場近12,000呎，較同規模的海外升學活動更大，提供更舒適的環境予學生及家長接收全面的海外升學資訊。

《IDP GO 中學及高等教育海外升學展》詳情

日期及時間：2024年7月17日及20日(星期三及六)上午11時至下午7時；

2024年7月21日(星期日)上午11時至下午4時30分

地點：香港康得思酒店7及8樓全層(港鐵旺角站C3出口)

活動重點：

首設英國、澳洲、美國中學專區

香港學生到海外升學有年輕化趨勢，於7月20及21日特設海外中學升學專區，邀請了10 間海外中學代表親臨現場，為年輕的學生及其家長提供多元化的海外中學升學諮詢服務。

香港學生到海外升學有年輕化趨勢，於7月20及21日特設海外中學升學專區，邀請了10 間海外中學代表親臨現場，為年輕的學生及其家長提供多元化的海外中學升學諮詢服務。 首100位即場報考任何IELTS考試享多重優惠

為海外升學及移民做準備，報考任何IELTS考試即可獲網上IELTS Macquarie 備試練習、網上IELTS AI模擬考試、32GB USB附設模擬試題及HK$100超級市場禮券。

為海外升學及移民做準備，報考任何IELTS考試即可獲網上IELTS Macquarie 備試練習、網上IELTS AI模擬考試、32GB USB附設模擬試題及HK$100超級市場禮券。 多場專家講座

IDP、IELTS及多家海外大學代表分享升學準備，從揀選學校、應考IELTS、遞交入學申請，協助大家化繁為簡，逐步規劃和實踐升學目標。

IELTS 國際英語水平考試攻略有助提升學生考試勝算

考生擔心 DSE 英文科成績低於預期，或會影響到海外攻讀夢想課程，其實還有很多方法接通升學之路—只需成功取得達標的 IELTS 成績就能輕鬆過關。作為 IELTS 考試的共同創辦人和共同擁有者，IDP 對 IELTS 的紮實理解，學生可從中獲得考試的竅門，從而提升他們的 IELTS 成績。專家講座、官方模擬考試和實戰工作坊，旨在幫助學生成功應對 IELTS 考試。IDP IELTS 每月提供多場紙本模式考試，而差不多每天都提供電腦模式考試，考期靈活，適合不同人士需要。此外，IDP 具經驗的海外升學顧問社群，支援學生不同階段的需要，提供個人化升學建議，幫助他們實現目標。

DSE 22分可負笈澳洲讀醫！香港 VS 海外熱門學科收生分數大不同

海外升學並非DSE成績不理想才選擇的出路。近年，香港熱門學科如醫科、醫療輔助相關及法律等學位都「僧多粥少」，考生們即使DSE成績不俗也未必如願入讀心儀學系。從事升學顧問超過20年的IDP 香港 Destination Manager (澳洲和紐西蘭) Emily Yip指不少學生都會選擇到海外升學「完夢」，以同樣的成績在海外升學大有機會能夠入讀多個熱門的學科，選擇亦較本地多。當中以澳洲的醫科為例，DSE只需要22分（最佳5科成績）就達到學科入讀門檻。另外，物理治療、放射治療及職業治療醫療輔助相關學科入讀門檻分別為22分、21分及18分。

想做YouTuber要讀甚麼？熱愛打機可選修讀遊戲或電腦程式設計

網紅是2024年全球十大最夢幻工作之一，升學顧問亦經常被問及以成為YouTuber為目標的升學建議。面對這類沒有固定課程範疇的新興職業，升學顧問會鼓勵學生修讀能提升相關工作技能的學科，築起安全網營造多元就業發展出路。如以YouTuber為目標職業可修讀數碼社交媒體、創意寫作、攝影；熱愛打機或夢想成為電競選手可修讀電競課程、遊戲或電腦程式設計，好好裝備自己。

資深升學顧問 IDP 香港 Destination Manager (英國、加拿大和愛爾蘭) Fred Leung 分享他曾處理過一些有趣個案。「一位學生從小對鞋類特別鍾情，就算鞋子穿爛了會嘗試自行修補，他甚至對造鞋的材質亦有研究。當時我們就為他作出數個升學建議，包括主流的時裝設計或專門的鞋履設計、並逐步引領他選出心儀科目。有另一位學生希望未來向海洋科學（Marine Science）發展，我們亦有合適的升學建議讓她參考。」IDP與超過800間海外院校合作，提供超過180,000個可申請的課程，無論學生的興趣或志向有多獨特都能找到最適合的學科。

升學顧問兼任「心理輔導員」 化身傳聲筒為學生和家長化解矛盾

海外升學熱門地點及學科會因應時代而有所改變，唯獨親子矛盾永遠存在。Emily笑言自己更像一位心理輔導員，「為家長及學生提供升學建議花三成功夫，令兩者對計劃有共識需用盡心思。作為第三方意見，我們會先了解學生的能力、興趣及未來發展的方向，同時聆聽家長安排子女到海外升學的原因及期望，衡量雙方的意見後，以專業的角度提供合適、有效的升學建議並為雙方解說其利弊。」曾經有家長及學生因升學問題意見不合而拒絕溝通，最後各自向升學顧問講出心中所想並達成共識，如期完成升學計劃。

有關IDP教育

IDP教育（IDP Education）於1969年成立，超過55年歷史，是全球最大的海外升學服務機構之一，目前合作的院校包括澳洲40所大學、英國超過70所大學、新西蘭8所大學、愛爾蘭及美加數以百所大學，為學生提供更全面、更合適的升學選擇。除了大學外，IDP同時為同學提供大專、證書及文憑、大學基礎課程、中學及英語課程的升學服務。

IDP教育更是IELTS 國際英語測試的主辦機構及官方考試中心之一，2023年報考的人數高達350萬人次，獲全球超過140個國家，11,000多所機構認可，是唯一一個同時獲得英國、澳洲和加拿大等大英國協成員接納的英語能力證明，專為打算到英語主導的國家留學、移民或就業的人而設。

網站： https://www.idp.com/hongkong/

Facebook： https://www.facebook.com/IDPEducationHK

SOURCE IDP Education