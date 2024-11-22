美國感染性疾病周（IDWeek）公佈依拉環素（依嘉®）兩項體外研究結果，展現其持續、穩定的強效抗菌活性

上海2024年11月22日 /美通社/ -- 雲頂新耀（HKEX 1952.HK）是一家專注於創新藥研發、臨床開發、製造和商業化的生物製藥公司，今日宣佈公司重症抗感染領域產品依拉環素（依嘉®）近期在2024美國感染性疾病周（IDWeek）上公佈了多項最新研究結果。其中，兩項體外研究結果進一步展示了依拉環素廣泛的抗菌譜和強大的抗菌活性，為臨床治療多重耐藥菌感染提供了新的解決方案和希望。美國感染性疾病周（IDWeek）是全球感染病學領域的頂級學術盛會，每年吸引近萬名專家學者分享交流最新研究成果和診療進展。IDWeek 2024於美國時間10月16日-20日在洛杉磯召開。

依拉環素在此次IDWeek 2024共發佈了兩項體外研究結果。一項研究旨在評估依拉環素對碳青霉烯類耐藥鮑曼不動桿菌（CRAB）的體外抗菌活性，分別使用肉湯微量稀釋法、MIC試紙法（MTS）及紙片擴散法三種方法檢測依拉環素對587株CRAB菌株的敏感性。結果顯示依拉環素對於CRAB的敏感率高，肉湯微量稀釋法檢測敏感率為98.13%（576/587），MTS和紙片擴散方法檢測的敏感率分別為：97.96% (575/587)和97.61%（573/587）。三種檢測方法結果一致性高。該研究結果顯示了依拉環素體外對CRAB的高度敏感性，也支持在臨床微生物實驗室中使用MTS和紙片擴散法檢測依拉環素的藥物敏感性結果一致性和穩定性。

另一項研究旨在評估依拉環素對全球範圍內臨床主要革蘭陽性菌和革蘭陰性菌的體外活性，共檢測了依拉環素對2018-2022五年期間在亞洲、歐洲、北美洲等多個區域收集的23127株臨床病原菌（包括耐藥菌株）的敏感性。結果顯示，自2018年獲批以來，無論地理區域或感染部位如何，依拉環素對所檢測的臨床相關病原菌都持續保持較高的敏感性，依拉環素上市5年來穩定的體外抗菌活性支持其治療由革蘭陰性和革蘭陽性菌引起的複雜性腹腔感染。

雲頂新耀首席執行官羅永慶表示：「依拉環素（依嘉®）此次在IDWeek公佈的體外研究結果，進一步證明了其作為全球首個且唯一的全新一類的抗菌藥物—氟環素類，抗菌譜廣、抗菌活性強的特點，展現了其在治療多重耐藥菌所致感染的臨床潛力。在面對全球耐藥菌威脅日益嚴峻的今天，依拉環素的研究結果再次為我們帶來了新的希望。未來我們將繼續聯合各專業領域醫療專家積極探索，合理應用，讓依拉環素惠及更多感染患者。」

依嘉®於2023年3月獲得中國國家藥品監督管理局（NMPA）的批准，並於7月成功商業化上市，抗菌譜覆蓋臨床常見包括多重耐藥菌在內的革蘭陰性菌、革蘭陽性菌、厭氧菌，以及包括耐藥肺炎支原體在內的非典型病原體，被列入2023版中國《耐碳青霉烯革蘭陰性菌（CRO）感染的診療與防控指南》等多項臨床指南和專家共識。2024年3月，WHO更新了「醫學上重要的抗微生物藥物」（Medically Important Antimicrobials，MIA ）清單，基於氟環素對四環素側鏈的全新改造使其在耐藥機制上有了很大變化，WHO將氟環素單獨歸類為新的抗菌藥物類別，而依拉環素為該類中唯一藥物。2024年8月，由國家衛生健康委抗菌藥物臨床應用與耐藥評價專家委員會發起並主辦的「依拉環素臨床應用綜合評價項目」發佈中期報告，報告顯示，依拉環素治療3天時的整體有效率高達90.9%，治療結束時的整體治療有效率達89.0%。依嘉®自商業化上市以來已惠及數千名患者。

關於依嘉®（依拉環素）

依嘉®（依拉環素）是全球首個氟環素類抗菌藥物，用於治療包括臨床常見多重耐藥菌在內的革蘭陰性菌、革蘭陽性菌、厭氧菌等所引起的感染。依嘉®目前已在美國、歐盟、英國、新加坡、中國大陸、中國香港和中國台灣地區被批准用於治療複雜性腹腔內感染（cIAI）。依嘉®是雲頂新耀從Tetraphase製藥公司（為Innoviva, Inc.的全資子公司）授權引進。

關於雲頂新耀

雲頂新耀是一家專注於創新藥和疫苗研發、臨床開發、製造和商業化的生物製藥公司，致力於滿足亞洲市場尚未滿足的醫療需求。雲頂新耀的管理團隊在中國及全球領先製藥企業從事過高質量研發、臨床開發、藥政事務、化學製造與控制（CMC）、業務發展和商業化運營，擁有深厚的專長和豐富的經驗。雲頂新耀已打造多款疾病首創或者同類最佳的藥物組合，公司的治療領域包括腎科疾病、感染性和傳染性疾病、自身免疫性疾病。有關更多信息，請訪問公司網站：www.everestmedicines.com。

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SOURCE 雲頂新燿