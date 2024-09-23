榮耀IFA 2024推出旗下首款驍龍版筆記本，以AI重新定義PC

高通技術公司手機、計算和XR事業群總經理Alex Katouzian表示：「在高通，我們認為NPU是釋放AI PC潛能的關鍵。憑借行業領先的NPU性能，驍龍X Elite為榮耀MagicBook Art 14驍龍版在內的AI PC帶來了下一代AI體驗。用戶不僅可以感受到顯著的功能提升，NPU的出色能效還能帶來更持久的電池續航，從而滿足移動辦公和高效創作等多樣化需求。」

榮耀MagicBook Art 14驍龍版，以AI重新定義PC

隨著AI技術的創新落地及驍龍X Elite快速崛起，PC行業正經歷一場深刻的變革。在IFA上，榮耀推出的MagicBook Art 14驍龍版是榮耀與高通、微軟等行業領袖的結晶之作，不僅為PC行業注入了新思考、新活力，更將成為引領行業變革的新起點。

榮耀MagicBook Art 14驍龍版擁有時尚纖薄的設計，是輕薄辦公本的典範。它融合了前沿的平台級AI能力以及強大的硬件和軟件解決方案，為用戶帶來了無與倫比的生產力和AI智慧體驗。榮耀MagicBook Art 14驍龍版將榮耀在折疊屏中的輕薄科技力引入筆記本產品中，打造出了極為輕薄的AI PC，重量約為1千克，厚度約為1厘米。此外，榮耀MagicBook Art 14驍龍版還為用戶帶來了沉浸式的視覺體驗，配備了14.6英吋榮耀全局觸控顯示屏，擁有清晰的3.1K分辨率及高達97%的屏占比。最為重要的是，這款產品搭載了驍龍X Elite，在性能、效率和安全性方面將移動計算體驗提升到了新的高度。

值得一提的是，榮耀MagicBook Art 14驍龍版還實現了傳統 X86應用生態向驍龍平台應用生態的平滑過渡。基於對生態系統多年的研究，榮耀的應用熱點庫利用平台級AI對用戶常用場景進行智能識別和轉譯優化，將應用啟動時間平均縮短了16%。目前，榮耀已經對六大類的16個熱門應用進行了優化，包括瀏覽器、在線會議、媒體、辦公、社交軟件和工具等。

榮耀MagicRing強勢賦能AI PC，助力實現多設備無縫智慧互聯

在端側AI時代，跨系統、跨設備、跨應用的智慧連接，將讓用戶真正實現隨時隨地的AI智慧體驗。與傳統解決方案手動點對點連接方式不同，榮耀MagicRing能夠讓同一賬戶下的多個設備以低功耗狀態自發現，自組網，自連接。此外，MagicRing還將不同設備的服務緊密相連。比如用戶能夠在互聯的多台設備上，使用同一套鍵盤和鼠標；在平板和筆記本上接收電話和通知；還能夠在筆記本上操控智能手機的攝像頭等。憑藉著安全、流暢的服務與信息流轉，MagicRing讓跨設備的AI體驗變得更為輕鬆。例如，Cocreator作為驍龍Windows生態體驗的典型場景之一，讓用戶通過簡單的繪圖生成精彩絕倫的藝術品。在MagicRing的強力賦能下，用戶可以在榮耀MagicPad 2上無縫體驗Cocreator，用榮耀Magic-Pencil繪製出AI大作。與此同時，用戶還能在榮耀MagicBook Art 14驍龍版上使用榮耀Magic V3的AI消除功能，盡情體驗便捷的移動AI應用。

驍龍是高通技術公司和/或其子公司的產品。

驍龍是高通公司的註冊商標。

SOURCE 榮耀