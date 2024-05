信達生物宣布替妥尤單抗（IGF-1R抗體）新藥上市申請獲國家藥品監督管理局正式受理, 用於治療甲狀腺眼病

美國舊金山和中國蘇州2024年5月21日 /美通社/ -- 信達生物制藥集團(香港聯交所股票代碼:01801),一家致力於研發、生產和銷售腫瘤、自身免疫、代謝及心血管、眼科等重大疾病領域創新藥物的生物制藥公司,今日宣布:替妥尤單抗注射液(重組抗胰島素樣生長因子1受體(IGF-1R)抗體,研發代號:IBI311)的新藥上市申請(NDA)已獲中國國家藥品監督管理局(NMPA)藥品審評中心(CDE)受理,用於甲狀腺眼病(Thyroid Eye Disease, TED)的治療。替妥尤單抗是中國首個申報上市的IGF-1R抗體,作為具有創新作用機制的生物藥,有望填補國內TED治療領域60年來無新藥可用的空白,滿足國內TED治療的顯著臨床需求,為中國TED患者帶來有效、安全、可及的治療手段。

此次NDA獲受理是基於一項在中國TED受試者中開展的III期注冊臨床研究RESTORE-1(CTR20223393)的積極結果。該研究於2024年2月順利達成主要研究終點,研究顯示IBI311組研究眼的眼球突出度、疾病活動程度和受試者生活質量等方面的改善均顯著優於安慰劑組。研究治療期間,替妥尤單抗整體安全性良好,未發現新的安全性信號。RESTORE-1研究的詳細數據計劃將在2024年學術大會和學術期刊上公布。

作為一種累及眼部組織的自身免疫性疾病,TED年發病率預估為16/100,000人(女性)和2.9/100,000人(男性)[1],患病率為0.1-0.3%[2]。目前,針對TED治療,國內外多項臨床治療指南已將靶向IGF-1R的抗體生物制劑列入推薦治療方案[3],[4],[5],尤其對於合並顯著突眼的TED,靶向IGF-1R的抗體生物制劑可作為首選,中國尚無同類靶向藥物獲批上市。因此,有效、安全且可及的靶向IGF-1R藥物對於中國TED患者具有重要的臨床及社會價值。

該研究的主要研究者、中國工程院院士,上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院眼科范先群教授表示:「甲狀腺眼病是成年人最常見的眼眶病之一,眼球突出是其最重要的臨床表現。甲狀腺眼病病程遷延,嚴重影響患者的視功能和外觀,並可給患者帶來沉重的心理負擔。當前國內TED治療手段有限,現有治療藥物對緩解眼球突出的療效不明確且副作用明顯,臨床上存在極大的未滿足的需求。替妥尤單抗在臨床研究中展現出改善眼球突出和眼眶軟組織炎症的優異療效,且安全性良好。我對中國自主研產的替妥尤單抗在TED治療領域上的突破感到振奮,也對我和全國參研中心的研究者們一起圓滿完成臨床研究並支持此次新藥上市申請成功遞交倍感自豪。期待替妥尤單抗能早日上市,造福中國TED患者。」

信達生物制藥集團臨床副總裁錢鐳博士表示:「我們很榮幸在監管機構、研究者和受試者支持下,替妥尤單抗的首個NDA獲得受理,這也是中國首個遞交NDA的IGF-1R抗體類藥物。替妥尤單抗在關鍵注冊研究中展現出了包括緩解眼球突出度、控制疾病活動性和改善生活質量等出色且全面的療效獲益。我們將積極配合監管部門,期待早日為中國TED患者提供有效且安全的治療方案,滿足這一迫切的臨床需求。信達生物將在腫瘤、自身免疫、心血管及代謝(CVM)和眼科等治療領域持續創新,不斷滿足老百姓對於幸福生活的美好追求,服務更多病患。」

關於甲狀腺眼病(TED)

TED是一種累及眼部組織的自身免疫性疾病,通常伴發於毒性彌漫性甲狀腺腫(Graves病,GD),是成人中最常見的眼眶相關疾病。TED可見於大約25~50%的GD患者,也可見於其他甲狀腺疾病,甚至甲狀腺功能正常者[6]。

TED的年發病率預估為16/100,000人(女性)和2.9/100,000人(男性)[1],患病率為0.1-0.3%[2] 。按照疾病嚴重程度,可分為輕度、中重度和極重度。雖然TED更常發生於女性,但重度病例更常發生於男性。TED最常見於30~50歲的患者,嚴重TED病例更常發生於50歲以上的患者[7]。目前,TED的發病機制尚不完全清楚,但多項研究表明,存在於肌纖維、眼眶纖維結締組織間隙中的OFs是導致TED眼眶軟組織增生的關鍵因素[8]。

TED的自然病程分為活動期和非活動期[9]。最常見的症狀是眼干、眼部異物感、畏光、流淚、復視和眼後壓迫感,而典型的體征包括眼球突出、上眼瞼退縮、眼瞼水腫、眶周組織和球結膜水腫。TED通常為輕度到中重度,約3~5%的TED患者會發展至極重度,表現為威脅視力的角膜潰瘍或壓迫性視神經病變等[10]。除了可能影響外觀和視功能,TED對患者的社交功能和生活質量產生極其嚴重的影響。

目前,中重度活動性TED的一線治療方案為糖皮質激素靜脈沖擊治療,存在突眼改善不理想以及激素相關的全身副作用等問題,仍存在較大的未滿足的臨床需求。二線治療包括再次激素沖擊或聯合眼眶放療或其他免疫調節劑。替妥尤單抗(Teprotumumab)、托珠單抗(TociIizumab)和利妥昔單抗(Rituximab)等生物制劑也被EUGOGO 指南[3]和中國甲狀腺眼病臨床診斷和治療指南(2022年)[4]和美國甲狀腺學會和歐洲甲狀腺學會的甲狀腺眼病共識[5]推薦為中重度活動性TED的二線治療方案。尤其是對於合並顯著突眼的TED,靶向IGF-1R的替妥尤單抗可作為首選。

關於替妥尤單抗(IBI311)

替妥尤單抗是信達生物研發的重組抗胰島素樣生長因子1受體(IGF-1R)抗體,用於治療TED。IGF-1R是一種跨膜酪氨酸激酶受體,在發育、代謝及免疫調節中發揮作用,並在TED患者的OFs、B細胞、T細胞中過表達[11]。替妥尤單抗可阻斷IGF-1等相關配體或激動型抗體介導的IGF-1R信號通路激活,減少下游炎症因子的表達,從而抑制OFs活化導致的透明質酸和其他糖胺聚糖合成,減輕炎症反應;抑制OFs分化為脂肪細胞或肌成纖維細胞,進而減輕TED患者的疾病活動度,改善突眼、復視、眼部充血水腫等症狀和體征。

2024年5月,替妥尤單抗的首個NDA獲NMPA受理,用於TED的治療。

關於信達生物

「始於信,達於行」,開發出老百姓用得起的高質量生物藥,是信達生物的使命和目標。信達生物成立於2011年,致力於開發、生產和銷售腫瘤、代謝及心血管、自身免疫、眼科等重大疾病領域的創新藥物。公司已有10款產品獲得批准上市,同時還有4個品種在NMPA審評中,4個新藥分子進入III期或關鍵性臨床研究,另外還有18個新藥品種已進入臨床研究。公司與海內外藥企深入合作加速藥物創新,與禮來、羅氏、賽諾菲、Adimab、Incyte和MD Anderson 癌症中心等國際合作方達成30多項戰略合作。

信達生物在不斷開發創新藥物、謀求自身發展的同時,始終心懷科學善念,堅守「以患者為中心」,心系患者並關注患者家庭,積極履行社會責任。信達生物希望和大家一起努力,提高中國生物制藥產業的發展水平,以滿足百姓用藥可及性和人民對生命健康美好願望的追求。

詳情請訪問公司網站:www.innoventbio.com或公司領英賬號 www.linkedin.com/company/innovent-biologics。

聲明:信達不推薦任何未獲批的藥品/適應症使用。

前瞻性聲明

本新聞稿所發布的信息中可能會包含某些前瞻性表述。這些表述本質上具有相當風險和不確定性。在使用「預期」、「相信」、「預測」、「期望」、「打算」及其他類似詞語進行表述時,凡與本公司有關的,目的均是要指明其屬前瞻性表述。本公司並無義務不斷地更新這些預測性陳述。

這些前瞻性表述乃基於本公司管理層在做出表述時對未來事務的現有看法、假設、期望、估計、預測和理解。這些表述並非對未來發展的保證,會受到風險、不確性及其他因素的影響,有些乃超出本公司的控制范圍,難以預計。因此,受我們的業務、競爭環境、政治、經濟、法律和社會情況的未來變化及發展的影響,實際結果可能會與前瞻性表述所含資料有較大差別。

