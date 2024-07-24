IGT Solutions 與 AuxOAI 合作推出 iGTx，推動旅遊、運輸和酒店業界的 AI 創新

iGTx 將利用尖端的數碼、雲端和 AI 技術的力量，使組織能夠提高營運效率和客戶體驗。透過利用深厚的領域和技術專業知識，iGTx 將整合客戶數據和智能，使用 AuxOAI 的 Damia 平台建立互聯的體驗和可行的操作策略。

13Navneet (Nav) Taneja 將領導 IGTX。Nav 在不斷發展的技術業務、收益管理以及管理複雜的多域參與方面，擁有廣泛的專業知識。Nav 曾在 Amazon、Infosys 以及最近的 Xoriant Corporation 擔任高級主管，擁有超過 25 年的全球經驗，在建立技術服務生態系統的關係以及拓展與高影響力技術公司的合作關係方面，取得了顯著成就。

IGT Solutions 行政總裁 Katie Stein 表示：「IGT 解決方案和 AuxOAI 合作夥伴關係將我們在數碼基礎架構、應用程式開發、資料工程以及認知和生成式 AI 方面的優勢，集結在統一的業務單位下。iGTx 擁有來自旅遊、AI 和核心技術領域的數百名技術專家和業界領導者的全球團隊，將無縫整合這些功能，為領導品牌提供具影響力的大規模成果。」

AuxOAI 共同創辦人 Amaresh 補充說：「這項推出 iGTx 的戰略合作夥伴關係，認識到特定垂直領域的 AI 應用程式在推動企業採用方面的關鍵作用。透過將產業特定技術堆疊和數據模型與創新的 IP 結合，我們為客戶提供一種實用方法，從傳統系統轉換至由現代 AI 架構和經驗驅動的商業模式。」

總而言之，iGTx 代表了強大的協作，無縫整合專業知識，為領先企業提供具影響力的大規模成果。IGTx (igtsolutions.com)

IGT Solutions 簡介

IGT Solutions是一間新一代客戶體驗（CX）公司，致力於為全球品牌定義和提供變革性體驗。公司透過使用創新的數碼技術，並將數碼和人工智能相結合，來達成此目標。IGT Solutions是各行各業端到端CX旅程管理的首選合作夥伴。此公司成立於 1998 年，擁有超過 90 位全球客戶和超過 25,000+ CX 專家，從 13 個國家的 31 個全球交付中心提供客戶流程服務。www.igtsolutions.com

AuxoAI 簡介

AuxoAI 以希臘成長女神 Auxo 命名，是一間以人工智能 (AI) 為先的公司，利用 AI 的轉型力量來推動企業成長和營運效率。我們的團隊協助企業重新構想工作流程，並將資料和數碼基礎架構現代化。Auxo 的平台（Damia - 企業 AI 工作室）透過使用 AI 驅動的解決方案加快實現價值的時間，實現企業級速度。

SOURCE IGT Solutions