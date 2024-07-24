iHerb 歡迎 Martha Stewart Wellness 加入其全球產品系列

加利福尼亞州歐文2024年7月24日 /美通社/ -- 全球領先的維他命、礦物質、補充劑和其他健康產品的電子商務零售商 iHerb 今天宣布，新增了來自 Martha Stewart、Marquee Brands 和 Project #1 Nutrition 三款創新營養補充劑。Martha Stewart Wellness 營養補充劑系列 — Marine Wellness Collagen、Wellness Greens 以及 Wellness Reds — 將有助於把 Martha Stewart 對健康和活力的著名承諾，帶給位於 180 多個國家的 iHerb 客戶。

Martha Stewart 烹飪部執行副主席 Thomas Joseph 表示：「作為健康日常生活的長期倡導者，我們試圖擴大我們的健康產品系列，新增具有針對性的多合一補充劑，方便適合人們忙碌的生活。Martha 的早晨果汁方案，以及她在健康領域的長遠影響力，透過《Whole Living》雜誌傳達給大眾，對我們的決定非常重要。今天有這麼多人將健康和保健放在首位，我們很高興能夠提供三種功能強大、配方精確、口感極佳的解決方案，以幫助人們實現自己的健康目標。」

Martha Stewart Greens、Reds 和 Collagen 補充劑由全天然、可持續來源的成分製成，且不含人工添加劑，現已透過 iHerb 供國際消費者選購。

Martha Stewart Wellness 的新產品使用全天然、可持續來源的成分，不含任何人工添加劑。此產品系列的設計具有多功能性和易用性，透過提供具有一系列益處的補充劑，支持健康生活方式。這些產品經過精心製作，以培育健康和福祉為目標，是任何健康之旅的最佳補充劑。

iHerb 銷售副主席 Lindsey Wiefels 表示：「我們欣然與 Martha Stewart 和 Project #1 Nutrition 合作，為世界各地的客戶提供由她精心製作的健康產品，在任何年齡層都能活出最佳人生。Martha Stewart 的名字是品質、味道和著重細節的代名詞，使她的新健康系列成為受歡迎的產品，具有巨大的國際吸引力。」

以下 Martha Stewart Wellness Products 產品現已在 iHerb 網站和流動應用程式上提供：

* 這些聲明尚未經美國食品藥品監督管理局評估。這些產品不旨在診斷、治療、治療或預防任何疾病。

請點擊這裡以接達本新聞稿以及 iHerb 昔日公告。如需下載產品圖片以供媒體使用，請瀏覽 https://brandfolder.com/iherb/iherb-pressassets。

iHerb 簡介：

iHerb 是全球領先的電子商務目的地之一，致力於提供各種維生素，礦物質，補充劑和其他健康和健康產品。在全球 3,000 名團隊成員的支持下，iHerb 為全球 180 多個國家、使用 19 種語言的 1,000 多萬位活躍客戶提供服務。iHerb 成熟的全球物流網絡由位於美國和亞洲的八個氣候控制配送中心組成，為客戶提供無縫、可靠的購物體驗。iHerb 公司成立於 1996 年，總部位於加州爾灣市，致力幫助所有人獲得健康保健。詳情請瀏覽 corporate.iherb.com。

Martha Stewart 簡介

Martha Stewart 是第一家多渠道生活方式公司 Martha Stewart Living Omnimedia 的創辦人、企業家、99 本（迄今為止）生活方式書的暢銷作者，以及艾美獎電視節目主持人。透過多媒體平台和居家產品，Martha 每月接觸的忠實粉絲超過 1 億人，她是生活和慶祝最佳生活等全方位主題的不二權威辦。她和才華橫溢的員工提供有關日常生活的各個方面值得信賴、及時且有用的資訊：烹飪、娛樂、園藝、家居裝修、收藏、整理、手工藝、健康生活、節日、婚禮和寵物護理，跨越多種媒體形式。

Marquee Brands 簡介

Marquee Brands 是全球領先的品牌擁有者、經銷商和傳媒公司。Marquee Brands 由全球領先的員工擁有投資經理之一 Neuberger Berman 管理的投資基金擁有，以具有強大消費者認知和長期成長潛力的高品質品牌為目標。Marquee Brands 致力於識別各種消費產品領域中的品牌，目標是在零售渠道、地理位置和產品類別擴大其覆蓋範圍，同時保留品牌傳統並增強終極消費者體驗。產品組合包括 Martha Stewart、The BCBG Group、Ben Sherman、Dakine、Sur La Table、Body Glove、Emeril Lagasse、Motherhood Maternity、A Pea in a Pod 和 Bruno Magli。Marquee Brands 透過其全球專業團隊與合作夥伴，監控趨勢與市場，藉由引人入勝、具影響力的策略規劃、營銷與電子商務，與零售商、授權人及製造商合作，共同成長與管理品牌。 www.marqueebrands.com

Project #1 Nutrition 簡介

Project #1 Nutrition 的創辦人在健康產業擁有數十年的豐富經驗，站在健康產業的最前線，肩負起獨特使命：透過以科學為基礎的營養補充品，以及對品質和方便性的堅定承諾，為健康帶來巨大改變。Project #1 Nutrition 基於真正的健康超越定型的信念，致力於支持每個人邁向最佳健康的旅程，無論其健身水平或生活方式選擇如何。

Project #1 Nutrition 擁有從先進的蛋白質配方到創新的健康解決方案的產品系列，確保每種補充劑都採用最優質的成分製成，以純度、功效和環境永續性為優先考量。我們與 Martha Stewart Wellness 的合作擴大了我們的共同願景，使健康生活變得便捷和愉快，將 Martha 在創造美好生活方面的專業知識與我們對營養補充的科學方法合而為一。

隨著我們持續成長和創新，Project #1 Nutrition 仍然致力於透明、誠信和卓越的核心價值觀。我們的補充劑不僅僅是產品，更是我們相信營養可以改變生活的證明。我們很自豪能與 Martha Stewart 合作，給那些在日常生活中追求健康與輕鬆和諧的人，帶來這新的健康補品系列。

探索我們致力於改變健康的理念，請瀏覽 https://www.project1nutrition.com/。

SOURCE iHerb