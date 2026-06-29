國際醫療創新和交流協會（IHIEA）在港成立併發布六大行動藍圖

IHIEA共同創始人兼CEO路海寬先生在發佈會上表示，IHIEA的成立，不是為了在醫療界增加一個發聲的"麥克風"，而是為了打造一個真正解決行業痛點的"中央處理器"，通過系統性整合資源，推動醫療創新鏈條中關鍵環節的高質量協同。

他表示，當前全球醫療健康產業正進入深度重構期。跨境醫療需求持續增長，前沿生物技術、人工智慧醫療、真實世界數據等領域不斷突破，但與此同時，技術發展速度與制度、標準、信任體系建設之間的張力也日益顯現。"技術跑得越來越快，信任建立得越來越慢；實驗室裏的突破越來越多，真正抵達患者身邊的成果卻仍然有限。"他說。

他指出，今天醫療創新面臨的核心命題，已不再只是"如何發明一項新技術"，而是如何圍繞投資、驗證、監管、定價、支付及普及應用等關鍵環節，建立一套可持續、可執行、可問責的協同機制和社會契約。IHIEA正是在這樣的背景下應運而生，目標是推動醫療創新從"概念形成"走向"臨床可用、系統可管、公眾可信、服務可及"。

路海寬先生進一步說明，香港在這一進程中具備獨特優勢。香港不僅擁有國際化的專業服務體系、法治與合規環境，也與粵港澳大灣區形成緊密協同，兼具國際標準對接能力與亞洲臨床應用場景優勢。"香港的價值，不只是連接世界，更在於增值創新以及驗證世界。"他表示，香港未來不應只是創新資源的中轉站，更應成為醫療標準的校準器、成果轉化的加速器以及行業信任的放大器。

圍繞上述目標，IHIEA宣佈將全面推進以下六大重點方向：

一、推動跨境醫療服務升級

IHIEA將推動香港建設成為亞太高質量國際醫療旅遊與醫療交流的重要樞紐，促進高端醫療服務與區域資源更高水準整合，提升跨境醫療在流程、標準、服務體驗及合規性方面的整體水準。IHIEA認為，跨境醫療的關鍵不只是"把病人吸引過來"，更在於"協調行動，把信任體系建起來"。

二、打造國際繼續醫學教育（CME）樞紐

IHIEA將積極推動香港建設面向亞太、鏈接國際的繼續醫學教育平臺，促進前沿醫學知識、臨床規範和專業訓練在港彙聚，並向亞太區域市場輻射，進一步強化香港在醫學教育與專業能力建設方面的國際影響力，滿足亞太地區數千萬醫生護士的需求。

三、構建區域醫療創新轉化生態鏈

圍繞創新技術孵化、轉化醫學、國際獨角獸企業落地、大灣區多中心臨床試驗、審批協同及支付銜接等關鍵環節，IHIEA將推動形成更完整、更高效、更具韌性的創新轉化體系，促進科研成果更順暢地走出實驗室、進入臨床、服務患者。

四、推進GMEC評估與認證體系建設

IHIEA將聯合相關機構推進GMEC（全球卓越醫學中心）評估與認證體系建設，探索建立跨區域、可對標、可量化、可持續改進的卓越醫學中心評價框架，推動高水準臨床服務和醫院管理能力邁向更高標準的國際化發展。

五、探索"國際醫療數據港"合作框架

依託香港的制度與區位優勢，IHIEA將探索在"可用、可控、可追溯、可問責"的原則下推進高質量醫療數據合作，促進真實世界數據更好地服務科研、臨床、審批、支付和健康管理等應用場景，推動數據價值與公眾信任同步提升。

六、引領新興醫療技術與行業標準制定

針對人工智慧醫療、前沿生物技術等新興領域，IHIEA將聯合學術界、產業界及相關專業力量，推動標準體系、倫理共識與責任框架建設。IHIEA認為，標準不應成為創新的阻力，而應成為創新的跑道，為新技術健康發展提供清晰邊界與長期支撐。

值得一提的是，作為IHIEA服務香港社會、引領亞太醫療趨勢的重要舉措之一，協會下屬的'國際心力衰竭和心肌症專委會'同日在香港宣佈成立。該專委會由海內外知名的醫學專家與學者彙聚而成，標誌著IHIEA在推動專科領域前沿交流與標準建設上邁出了堅實的實質性步伐。

在發佈會上，路海寬先生代表IHIEA作出三項公開承諾：第一，推動的合作必須"可驗證"，以證據、指標與成果為基礎；第二，宣導的標準必須"可執行"，能夠進入真實場景並解決真實問題；第三，連接的資源必須"可問責"，始終將合規與倫理作為前提條件。

他強調，IHIEA未來關注的不只是舉辦多少場活動、簽署多少項合作，而是能否真正推動行業形成新的共識與協作機制，在創新與安全、效率與公平、商業回報與醫學倫理之間建立更加成熟、可靠、可持續的平衡。

"真正成熟的醫療創新，不只是做得出來，更必須用得起來、管得住、信得過、付得起。"他解釋說，"醫療進步的終點，從來不是技術展示本身，而是讓每一個普通人在人生最脆弱的時刻，依然擁有尊嚴、選擇與希望。"

他表示，IHIEA平臺的正式成立標誌著一個面向未來的醫療創新協作框架正式啟動。未來，IHIEA將繼續以創新為底座，以香港為支點，以標準為路徑，以信任為目標，聯合更多合作夥伴，共同推動區域醫療健康產業高質量發展。

關於國際醫療創新和交流協會

國際醫療創新和交流協會（IHIEA）是一家總部位於香港的非營利性國際學術與產業協作機構。協會彙聚了全球醫療產業界、學術界及投資界的領軍機構與專業人士，致力於打造具有國際影響力的醫療健康創新與發展平臺。IHIEA旨在推動國際合作與新興醫療技術標準建設，全面賦能產業、合作夥伴及廣大醫護群體，最終提升公眾健康福祉，為全球及區域性醫療健康挑戰提供創新解決方案。

SOURCE 國際醫療創新和交流協會（IHIEA）