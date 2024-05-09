頭對頭優效於高劑量度拉糖肽，瑪仕度肽首個糖尿病III期臨床研究達成研究終點

美國舊金山和中國蘇州2024年5月9日 /美通社/ -- 信達生物製藥集團（香港聯交所股票代碼：01801），一家致力於研發、生產和銷售腫瘤、自身免疫、代謝及心血管、眼科等重大疾病領域創新藥物的生物製藥公司，今日宣佈胰高血糖素樣肽-1受體（GLP-1R）/胰高血糖素受體（GCGR）雙重激動劑瑪仕度肽（研發代號：IBI362）在中國2型糖尿病受試者開展的III期臨床研究（DREAMS-2）達到首要終點。研究結果提示瑪仕度肽降糖療效顯著優於度拉糖肽，並在減重、血脂、血壓、血尿酸、肝酶等代謝指標均展示出了更優越的綜合獲益。

DREAMS-2（NCT05606913）是一項在二甲雙胍單藥治療或聯合其他口服藥物治療血糖控制不佳的中國2型糖尿病受試者中對比瑪仕度肽和度拉糖肽的有效性和安全性的多中心、隨機的III期臨床研究。研究納入731例受試者，隨機接受瑪仕度肽4.0 mg、瑪仕度肽6.0 mg或度拉糖肽1.5 mg治療共28周。DREAMS-2研究首要終點為糖化血紅蛋白（HbA1c）相對基線的變化；研究使用非劣效設計，在達成非劣效後進一步進行優效檢驗。

首要終點順利達成，瑪仕度肽降糖療效強勁

治療28周後瑪仕度肽4.0 mg和瑪仕度肽6.0 mg HbA1c較基線改善均非劣效於度拉糖肽1.5 mg。在此基礎上進一步進行優效檢驗，瑪仕度肽4.0 mg和6.0 mg較度拉糖肽1.5 mg降糖均達成優效。

關鍵次要終點顯示瑪仕度肽降糖減重雙優效於度拉糖肽

瑪仕度肽4.0 mg和瑪仕度肽6.0 mg受試者治療28周後HbA1c較基線的變化（優效性）、體重較基線的百分比變化、HbA1c<7.0%且體重較基線下降≥5%的受試者比例、HbA1c<7.0%的受試者比例均達成統計優效性*。

瑪仕度肽在更多的降糖減重和心血管代謝指標（血壓、血脂、血尿酸和肝酶）中均展現顯著綜合優勢

相較於度拉糖肽，瑪仕度肽各項指標結果均展現出了顯著優勢，包括：HbA1c≤6.5%的受試者比例、空腹血糖和七點指尖血糖較基線變化、體重較基線下降≥5%和≥10%的受試者比例、體重較基線的絕對值變化以及腰圍、體重指數（BMI）、收縮壓（SBP）、甘油三酯（TG）、血尿酸（UA）、丙氨酸氨基轉移酶（ALT）、天冬氨酸氨基轉移酶（AST）等指標。

安全性和耐受性良好，無額外安全性信號

治療期間，胃腸道不良反應是最常見的不良事件，性質為輕中度一過性，主要發生在前12周滴定期。

未發生重度低血糖，中度及以上低血糖發生率與度拉糖肽相當，且低血糖發生率橫向對比在同類GLP-1藥物註冊研究中為低。

治療期間未見心血管風險增加的安全性信號，且與度拉糖肽特徵相同。

整體安全性特徵與瑪仕度肽既往臨床研究一致，未發現新的安全性信號。

瑪仕度肽是全球臨床研發進度最快的GLP-1R/GCGR雙激動劑，首個減重適應症已在國家藥品監督管理局（NMPA）藥品審評中心（CDE）審評中。DREAMS-2作為瑪仕度肽降糖適應症的關鍵臨床研究之一，在進一步證明瑪仕度肽療效和安全性的同時，將為中國血糖控制不佳的2型糖尿病研究提供高質量的循證醫學證據。信達生物計劃於2024年中讀出另一項DREAMS-1臨床III期結果，並向CDE遞交瑪仕度肽治療2型糖尿病的新藥上市申請。DREAMS-1和DREAMS-2詳細研究數據將進一步分析並將於學術大會或學術期刊上發佈。

該臨床研究的主要研究者，北京醫院內分泌科郭立新教授表示：「我國2型糖尿病患者常合併多種慢性疾病，包括肥胖、高脂血症、冠心病、高血壓等。因此2型糖尿病的管理應從血糖、血脂、血壓等多方面著手。當前GLP-1類藥物是內分泌研發的熱點，多靶點帶來的療效增益受到了學術和臨床各界的關注。DREAMS-2是國內首個和度拉糖肽頭對頭比較的三期臨床研究，具有很高的臨床意義和學術價值。該研究結果顯示，瑪仕度肽相對於度拉糖肽不但具有更強的血糖獲益，在減重，血脂、血壓、血尿酸，肝酶等多方面也帶來了更多的綜合獲益，同時瑪仕度肽也延續了良好的安全性特徵。我們期待瑪仕度肽早日申報上市，以惠及更多適合應用此藥物的糖尿病患者，助力改善糖尿病患者臨床結局。」

該臨床研究的主要研究者，中日友好醫院內分泌科楊文英教授表示：「我國是世界上糖尿病患者最多的國家，中國成人中糖尿病患病率已高達11.9%。我和該試驗的研究者們非常欣喜地看到，瑪仕度肽作為新一代GLP-1R/GCGR雙靶點激動劑，在中國2型糖尿病患者的關鍵III期研究（DREAMS-2研究）達到主要終點，展示出了相對於度拉糖肽的優效和其他多重獲益，這也是全球該靶點的第一項成功的糖尿病註冊研究，具有里程碑意義。我相信瑪仕度肽在不久的將來，將為我國2型糖尿病患者的治療提供新的和更好的選擇。」

信達生物製藥集團臨床開發副總裁錢鐳博士表示：「我國糖尿病人群龐大，防治任務艱巨，亟需更有效、更安全、更便捷的創新藥物。瑪仕度肽是全球同類首創也是開發進度最快的GLP-1R/GCGR雙重激動劑。瑪仕度肽在DREAMS-2研究中展現出了強大的降糖療效，優效於國際主流降糖藥物度拉糖肽，並在體重、血脂、血壓、血尿酸、肝酶等方面實現了更佳的代謝綜合獲益，總體安全性良好。我們將進一步分析研究數據，爭取早日遞交瑪仕度肽降糖適應症的上市申請，助力中國糖尿病人群血糖達標，兼具多重代謝獲益。同時，我們也期待瑪仕度肽在與司美格魯肽頭對頭比較的DREAMS-3研究中有更加亮眼的表現。」

關於糖尿病

據國際糖尿病聯盟2021年發佈的全球糖尿病概覽，中國糖尿病受試者人數居世界第一，預估2021年超1.4億人，2045年超1.74億人[1]。血糖控制不佳會導致不可逆的微血管和大血管併發症如視力下降、失明、腎功能不全、外周神經病變、心肌梗死、中風和截肢等[2]。糖尿病發病率高、隱匿性強、併發症嚴重，這三大特徵嚴重威脅著人類的健康。目前針對糖尿病的治療方案較多，新型降糖類藥物的開發除有效控制血糖外，也在探索對糖尿病患者在減輕體重、降低心血管風險、保護腎臟等方面的額外獲益[3]。

關於瑪仕度肽（IBI362）

瑪仕度肽（IBI362）是信達生物與禮來製藥共同推進的一款胰高血糖素樣肽-1受體（GLP-1R）/胰高血糖素受體（GCGR）雙重激動劑。作為一種哺乳動物胃泌酸調節素（OXM）類似物，瑪仕度肽除了通過激動GLP-1R促進胰島素分泌、降低血糖和減輕體重外，還可通過激動GCGR增加能量消耗增強減重療效，同時改善肝臟脂肪代謝。瑪仕度肽已在多項臨床研究中展現出優秀的減重和降糖療效，以及降低腰圍、血脂、血壓、血尿酸、肝酶及肝臟脂肪含量，以及改善胰島素敏感性，帶來多重代謝獲益。目前，瑪仕度肽共有五項III期註冊研究，包括GLORY-1（4 mg和6 mg瑪仕度肽治療中國超重或肥胖受試者）、GLORY-2（9 mg瑪仕度肽治療中國肥胖受試者）、DREAMS-1、DREAMS-2和DREAMS-3（瑪仕度肽治療2型糖尿病受試者）。其中，GLORY-1研究及DREAMS-2研究均已達成終點。

關於信達生物

「始於信，達於行」，開發出老百姓用得起的高質量生物藥，是信達生物的使命和目標。信達生物成立於2011年，致力於開發、生產和銷售腫瘤、代謝及心血管、自身免疫、眼科等重大疾病領域的創新藥物。公司已有10款產品獲得批准上市，同時還有3個品種在NMPA審評中，4個新藥分子進入III期或關鍵性臨床研究，另外還有19個新藥品種已進入臨床研究。公司與海內外藥企深入合作加速藥物創新，與禮來、羅氏、賽諾菲、Adimab、Incyte和MD Anderson癌症中心等國際合作方達成30多項戰略合作。

信達生物在不斷開發創新藥物、謀求自身發展的同時，始終心懷科學善念，堅守「以患者為中心」，心繫患者並關注患者家庭，積極履行社會責任。信達生物希望和大家一起努力，提高中國生物製藥產業的發展水平，以滿足百姓用藥可及性和人民對生命健康美好願望的追求。

詳情請訪問公司網站：www.innoventbio.com或公司領英賬號www.linkedin.com/company/innovent-biologics/。

聲明：信達不推薦任何未獲批的藥品/適應症使用。

*註：基於療效估計方法。研究使用療效和療法策略進行統計分析，結論方面顯示了高度的一致性。

前瞻性聲明

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參考文獻：

[1]. Sun H, Saeedi P, Karuranga S, et al. IDF Diabetes Atlas: Global, regional and country-level diabetes prevalence estimates for 2021 and projections for 2045 [published correction appears in Diabetes Res Clin Pract. 2023 Oct;204:110945]. Diabetes Res Clin Pract. 2022;183:109119. doi:10.1016/j.diabres.2021.109119 [2]. Gregg EW, Sattar N, Ali MK. The changing face of diabetes complications. Lancet Diabetes Endocrinol. Published online 2016. doi:10.1016/S2213-8587(16)30010-9 [3]. Nauck MA, Quast DR, Wefers J, Meier JJ. GLP-1 receptor agonists in the treatment of type 2 diabetes – state-of-the-art. Mol Metab. Published online 2020. doi:10.1016/j.molmet.2020.101102

SOURCE 信達生物