信達生物宣佈瑪仕度肽糖尿病III期DREAMS-1研究成功，將於近期遞交上市申請

美國舊金山和中國蘇州2024年7月22日 /美通社/ -- 信達生物製藥集團（香港聯交所股票代碼：01801），一家致力於研發、生產和銷售腫瘤、自身免疫、代謝及心血管、眼科等重大疾病領域創新藥物的生物製藥公司，今日宣佈胰高血糖素樣肽-1受體（GLP-1R）/胰高血糖素受體（GCGR）雙重激動劑瑪仕度肽（研發代號：IBI362）在中國2型糖尿病受試者中開展的III期臨床研究（DREAMS-1）達成首要終點和全部關鍵次要終點，展現出降糖、減重雙達標及心血管腎臟代謝指標的綜合獲益。此前瑪仕度肽頭對頭度拉糖肽治療2型糖尿病的III期臨床DREAMS-2也已達成研究終點，瑪仕度肽展現出顯著優效於度拉糖肽的降糖療效，並在減重、心血管代謝指標均展示出了更優越的綜合獲益。信達生物計劃於近期向國家藥品監督管理局（NMPA）藥品審評中心（CDE）遞交瑪仕度肽治療2型糖尿病的新藥上市申請（NDA），其首個減重適應症已於2024年初獲受理。

DREAMS-1（NCT05628311）是一項在經單純飲食、運動干預血糖控制不佳的中國2型糖尿病患者中評估瑪仕度肽的有效性和安全性的隨機、雙盲、安慰劑對照的III期臨床研究。研究納入320例受試者（基線平均HbA1c 8.24%，平均體重 77.7 kg），按1:1:1比例隨機分配至瑪仕度肽4 mg組（N=106）、瑪仕度肽6 mg組（N=106）或安慰劑組（N=108），雙盲治療24周。完成雙盲治療後，瑪仕度肽4 mg組和6 mg組受試者分別繼續接受瑪仕度肽4 mg和6 mg治療24周，安慰劑組受試者接受瑪仕度肽6 mg治療24周。首要終點為第24周時瑪仕度肽4 mg和6 mg在HbA1c相對基線的變化上優效於安慰劑。

首要終點順利達成，瑪仕度肽降糖療效強勁

基於療效估計目標，第24周時，瑪仕度肽4 mg組和6 mg組HbA1c較基線平均降幅分別為1.57%和2.15%，均優效於安慰劑組（0.14%）（P值均＜0.0001）。瑪仕度肽組的HbA1c降幅療效維持至第48周。

關鍵次要終點提示瑪仕度肽降糖、減重雙重療效優勢

第24周時，瑪仕度肽4 m和6 mg在體重較基線降幅、HbA1c達標率、體重達標率以及HbA1c體重複合達標率*方面均顯著優於安慰劑；治療至第48周時，瑪仕度肽6 mg組體重較基線降幅達9.6%。

*HbA1c<7.0%的受試者比例、HbA1c<7.0%且體重較基線下降≥5%的受試者比例、體重較基線下降≥5%的受試者比例

瑪仕度肽為2型糖尿病受試者帶來多重心血管及腎臟代謝獲益

除HbA1c和體重外，瑪仕度肽還降低餐後血糖、腰圍、血壓、血脂、轉氨酶，以及尿白蛋白肌酐比等心血管及腎臟代謝指標。

安全性和耐受性良好，無額外安全性信號

整體安全性與耐受性良好，與瑪仕度肽既往臨床研究結果一致。最常報告的不良事件是胃腸道不良事件，多為輕度或中度。無新增安全性風險。

低血糖事件發生率較低，且絕大多數為1級低血糖（3.0mmol/L≤血糖<3.9mmol/L），無重度低血糖事件發生。

該臨床研究的主要研究者、南京大學醫學院附屬鼓樓醫院朱大龍教授表示：「2型糖尿病患者常合併多種慢性疾病，包括肥胖、高脂血症、冠心病、高血壓等，其病程管理應從血糖、血脂、血壓等多方面著手。多靶點GLP-1藥物所帶來的療效增益受到了學術和臨床各界的關注，瑪仕度肽作為新一代GLP-1R/GCGR雙靶點激動劑，在DREAMS-1研究中不僅證明了顯著的降糖療效，更進一步展示出在減重、血脂、血壓、肝酶等多重綜合獲益，並展示出良好的安全耐受性。期待瑪仕度肽早日申報上市，助力中國糖尿病人群血糖達標，兼具多重代謝獲益。」

該臨床研究的主要研究者、山東省立醫院趙家軍教授表示：「中國約有超過1.4億糖尿病患者，是世界上糖尿病患者最多的國家，年發病人數持續增加，防治任務艱巨，亟需更有效、更安全、更便捷的創新藥物。瑪仕度肽在中國2型糖尿病患者治療中展示出了出色的降糖效果和其他多重獲益，同時長期治療下也顯示出穩定的療效維持，為新一代多靶點GLP-1R/GCGR藥物治療2型糖尿病提供了重要的循證醫學證據。我期待瑪仕度肽為我國2型糖尿病患者提供更好的治療選擇。」

信達生物製藥集團臨床開發副總裁錢鐳博士表示：「瑪仕度肽是全球同類首創也是開發進度最快的GLP-1R/GCGR雙重激動劑，我們正積極推動瑪仕度肽減重、糖尿病和其它適應症的開發。DREAMS-1作為瑪仕度肽降糖適應症的關鍵臨床研究之一，為中國飲食及運動控制不佳的2型糖尿病研究（未經治療糖尿病人群）提供了高質量的循證醫學證據。瑪仕度肽另一項糖尿病III期研究DREAMS-2（口服降糖藥失效人群）的研究結果已於2024年5月達成研究終點。兩項研究共同證明了瑪仕度肽對於2型糖尿病患者血糖控制、減重及改善代謝的綜合療效，詳細研究數據將於學術大會或學術期刊上發佈。我們也期待瑪仕度肽在與司美格魯肽頭對頭比較的III期臨床研究DREAMS-3中有更加亮眼的表現。」

關於糖尿病

據國際糖尿病聯盟2021年發佈的全球糖尿病概覽，中國糖尿病受試者人數居世界第一，預估2021年超1.4億人，2045年超1.74億人[1]。血糖控制不佳會導致不可逆的微血管和大血管併發症如視力下降、失明、腎功能不全、外周神經病變、心肌梗死、中風和截肢等[2]。糖尿病發病率高、隱匿性強、併發症嚴重，這三大特徵嚴重威脅著人類的健康。目前針對糖尿病的治療方案較多，新型降糖類藥物的開發除有效控制血糖外，也在探索對糖尿病患者在減輕體重、降低心血管風險、保護腎臟等方面的額外獲益[3]。

關於瑪仕度肽（IBI362）

瑪仕度肽（IBI362）是信達生物與禮來製藥共同推進的一款胰高血糖素樣肽-1受體（GLP-1R）/胰高血糖素受體（GCGR）雙重激動劑。作為一種哺乳動物胃泌酸調節素（OXM）類似物，瑪仕度肽除了通過激動GLP-1R促進胰島素分泌、降低血糖和減輕體重外，還可通過激動GCGR增加能量消耗增強減重療效，同時改善肝臟脂肪代謝。瑪仕度肽已在多項臨床研究中展現出優秀的減重和降糖療效，以及降低腰圍、血脂、血壓、血尿酸、肝酶及肝臟脂肪含量，以及改善胰島素敏感性，帶來多重代謝獲益。

2024年2月，瑪仕度肽的首個NDA獲NMPA受理，用於成人肥胖或超重患者的長期體重控制。

瑪仕度肽當前共開展了五項III期臨床研究，包括：

在中國超重或肥胖受試者中開展的III期臨床研究（GLORY-1）；

在中重度肥胖的中國肥胖受試者中開展的III期臨床研究（GLORY-2）；

在初治的中國2型糖尿病患者中開展的III期臨床研究（DREAMS-1）；

在口服藥物治療血糖控制不佳的中國2型糖尿病受試者中開展的對比瑪仕度肽和度拉糖肽的III期臨床研究（DREAMS-2）；

在中國2型糖尿病合併肥胖的受試者中開展的對比瑪仕度肽和司美格魯肽的III期臨床研究（DREAMS-3）。

其中，GLORY-1、DREAMS-1和DREAMS-2研究均已達成終點。

關於信達生物

「始於信，達於行」，開發出老百姓用得起的高質量生物藥，是信達生物的使命和目標。信達生物成立於2011年，致力於開發、生產和銷售腫瘤、代謝及心血管、自身免疫、眼科等重大疾病領域的創新藥物。公司已有10款產品獲得批准上市，同時還有4個品種在NMPA審評中，4個新藥分子進入III期或關鍵性臨床研究，另外還有18個新藥品種已進入臨床研究。公司與海內外藥企深入合作加速藥物創新，與禮來、羅氏、賽諾菲、Adimab、Incyte和MD Anderson癌症中心等國際合作方達成30多項戰略合作。

信達生物在不斷開發創新藥物、謀求自身發展的同時，始終心懷科學善念，堅守「以患者為中心」，心繫患者並關注患者家庭，積極履行社會責任。信達生物希望和大家一起努力，提高中國生物製藥產業的發展水平，以滿足百姓用藥可及性和人民對生命健康美好願望的追求。

詳情請訪問公司網站：www.innoventbio.com或公司領英賬號Innovent Biologics。

聲明：信達不推薦任何未獲批的藥品/適應症使用。

前瞻性聲明

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參考文獻：

Sun H, Saeedi P, Karuranga S, et al. IDF Diabetes Atlas: Global, regional and country-level diabetes prevalence estimates for 2021 and projects for 2045 [published correction appeals in Diabetes Res Clin Pract. 2023 Oct; 204: 110945]. Diabetes Res Clin Pract. 2022; 183: 109119. doi: 10.1016/j.diabres.2021. 109119 Gregg EW, Sattar N, Ali MK. The changing face of diabetes complications. Lancet Diabetes Endocrinol. Published online 2016. doi: 10.1016/S2213-8587 (16) 30010-9 Nauck MA, Quast DR, Wefers J, Meier JJ. GLP-1 receptor agonists in the treatment of type 2 diabetes-state-of-the-art. Mol Metab. Published online 2020. doi: 10.1016/j.molmet.2020. 101102

SOURCE 信達生物