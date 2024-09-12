頭對頭優效於高劑量度拉糖肽，瑪仕度肽糖尿病III期臨床研究DREAMS-2結果於EASD口頭重磅報告

美國舊金山和中國蘇州2024年9月12日 /美通社/ -- 信達生物製藥集團（香港聯交所股票代碼：01801），一家緻力於研髮、生産和銷售腫瘤、自身免疫、代謝及心血管、眼科等重大疾病領域創新藥物的生物製藥公司，今日宣佈胰高血糖素樣肽-1受體（GLP-1R）/胰高血糖素受體（GCGR）雙重激動劑瑪仕度肽（研髮代號：IBI362）在中國2型糖尿病受試者開展的III期臨床研究（DREAMS-2）的主要研究結果在第60屆歐洲糖尿病研究協會（EASD）年會中以重磅進展口頭報告的形式披露（摘要編號：LBA 16）。研究結果証明，在經口服降糖藥治療後血糖控製不佳的中國2型糖尿病受試者中，瑪仕度肽降糖和減重療效顯著優於度拉糖肽，同時帶來血壓、血脂、血尿酸、肝酶等心血管代謝的綜合獲益。詳細研究數據也將在學術期刊髮表。

同時，瑪仕度肽首個減重三期臨床GLORY-1研究結果也於本次大會作口頭匯報。瑪仕度肽作爲「天然雙靶、燃脂護肝、持久減重、綜合獲益」的突破性減重藥物也受到了與會人員的廣泛關注。

DREAMS-2（NCT05606913）入組經二甲雙胍單藥治療或二甲雙胍聯合其他口服藥物治療血糖控製不佳的中國2型糖尿病受試者731例（平均年齡51.8歲，平均基線糖化血紅蛋白[HbA1c] 8.22%，平均基線體重76.95 kg），隨機接受瑪仕度肽4 mg、瑪仕度肽6 mg或度拉糖肽1.5 mg治療28週。主要終點爲HbA1c較基線的變化。

瑪仕度肽降糖療效優效於度拉糖肽*

基於療效估計目標，第28週時，瑪仕度肽4 mg和6 mg組HbA1c較基線分別平均下降1.69%和1.73%，均顯著優於度拉糖肽組（1.36%）；瑪仕度肽4 mg和6 mg組分別有71.2%和74.2%的受試者HbA1c<7.0% （度拉糖肽組爲62.1%），分別有54.8%和63.1%的受試者HbA1c≤6.5%（度拉糖肽組爲42.1%），達標率均顯著高於度拉糖肽。

關鍵次要終點顯示瑪仕度肽減重和HbA1c/體重複合達標率均優效於度拉糖肽*

第28週時，瑪仕度肽4 mg和6 mg組體重較基線平均下降9.24%和7.13%，均顯著優於度拉糖肽組（2.86%）；瑪仕度肽4 mg和6 mg組分別有62.4%和78.2%的受試者體重較基線降幅≥5%，達標率均顯著高於度拉糖肽組（26.9%）。此外，第28週時，瑪仕度肽4 mg和6 mg組分別有50.1%和64.3%的受試者體重較基線降幅≥5%且HbA1c<7.0%（度拉糖肽組爲19.4%）。

*注：療法估計目標結果與療效估計目標一緻。

瑪仕度肽帶來多種心血管代謝指標的綜合獲益

除以上結果外，瑪仕度肽還在空腹血糖、餐後血糖、腰圍、血壓、血脂、血尿酸和轉氨酶等指標上均展現出顯著且有臨床意義的改善，多數指標改善幅度大於度拉糖肽，詳細結果將在學術期刊披露。

安全性和耐受性良好，無額外安全性信號

瑪仕度肽耐受性良好，導緻提前終止治療的不良事件髮生率低。

整體安全性特徵與瑪仕度肽既往臨床研究一緻，未髮現新增安全性信號。胃腸道不良反應是最常見的不良事件，多爲輕度或中度、一過性，主要髮生在滴定期。瑪仕度肽組未髮生重度低血糖，1-2級低血糖髮生率與度拉糖肽組相當。

瑪仕度肽是全球臨床研髮進度最快的GLP-1R/GCGR雙激動劑，兩項適應症的上市申請已在國家藥品監督管理局（NMPA）藥品審評中心（CDE）審評中，分別爲：1）用於成人肥胖或超重患者的長期體重控製；2）用於成人2型糖尿病患者的血糖控製。

該臨床研究的主要研究者，北京醫院內分泌科郭立新教授表示：「 我國2型糖尿病髮病率高，且相當比例患者合並超重/肥胖、心血管和腎髒疾病。近年來，GLP-1受體激動劑類藥物因在血糖控製、體重管理以及心血管腎髒等方麵的綜合獲益爲2型糖尿病患者提供了更好的治療選擇。基於GLP-1的多重激動劑已成爲代謝性疾病藥物研髮的熱點和前沿。作爲全球臨床研髮進展最快的GLP-1R和GCGR雙靶激動劑，瑪仕度肽在2型糖尿病受試者中的3期研究中証明了降糖和減重療效對比度拉糖肽的優效性，同時有多重代謝獲益，且安全性良好，支持其作爲新一代GLP-1類藥物應用於中國2型糖尿病受試者的治療。我期待瑪仕度肽能早日進入臨床使用，為適合應用該類藥物的廣大2型糖尿病患者提供新的治療選擇，助力糖尿病患者臨床結局的改善。」

信達生物製藥集團臨床開髮副總裁錢鐳博士表示：「我國糖尿病人群龐大，防治任務艱巨，亟需更有效、更安全、更便捷的創新藥物。瑪仕度肽是全球臨床開髮進度最快的，也是迄今爲止唯一完成2型糖尿病注冊臨床研究的GLP-1R/GCGR雙重激動劑。瑪仕度肽對比度拉糖肽聯合口服降糖藥治療在中國2型糖尿病受試者的3期研究取得成功，其結果在今年EASD大會以口頭報告披露，証明了瑪仕度肽在血糖控製、減重以及多種代謝指標方麵的綜合獲益。結合另一項瑪仕度肽單藥治療2型糖尿病患者的3期研究DREAMS-1的結果，信達生物已向監管機構遞交了瑪仕度肽用於治療2型糖尿病的上市申請並已獲受理，我們期待瑪仕度肽順利獲批上市，惠及廣大需要進行血糖、體重和心血管代謝指標綜合改善的2型糖尿病患者。」

關於糖尿病

據國際糖尿病聯盟2021年髮佈的全球糖尿病概覽，中國糖尿病受試者人數居世界第一，預估2021年超1.4億人，2045年超1.74億人[1]。血糖控製不佳會導緻不可逆的微血管和大血管並髮症如視力下降、失明、腎功能不全、外週神經病變、心肌梗死、中風和截肢等[2]。糖尿病髮病率高、隱匿性強、並髮症嚴重，這三大特徵嚴重威脅着人類的健康。目前針對糖尿病的治療方案較多，新型降糖類藥物的開髮除有效控製血糖外，也在探索對糖尿病患者在減輕體重、降低心血管風險、保護腎髒等方麵的額外獲益[3]。

關於瑪仕度肽（IBI362）

瑪仕度肽（IBI362）是信達生物與禮來製藥共同推進的一款胰高血糖素樣肽-1受體（GLP-1R）/胰高血糖素受體（GCGR）雙重激動劑。作爲一種哺乳動物胃泌酸調節素（OXM）類似物，瑪仕度肽除了通過激動GLP-1R促進胰島素分泌、降低血糖和減輕體重外，還可通過激動GCGR增加能量消耗增強減重療效，同時改善肝髒脂肪代謝。瑪仕度肽已在多項臨床研究中展現出優秀的減重和降糖療效，以及降低腰圍、血脂、血壓、血尿酸、肝酶及肝髒脂肪含量，以及改善胰島素敏感性，帶來多重代謝獲益。

瑪仕度肽當前共有兩項NDA獲NMPA受理審評，包括：

用於成人肥胖或超重患者的長期體重控製；

用於成人2型糖尿病患者的血糖控製。

瑪仕度肽當前共開展了五項III期臨床研究，包括：

在中國超重或肥胖受試者中開展的III期臨床研究（GLORY-1）；

在中國中重度肥胖受試者中開展的III期臨床研究（GLORY-2）；

在初治的中國2型糖尿病患者中開展的III期臨床研究（DREAMS-1）；

在口服藥物治療血糖控製不佳的中國2型糖尿病受試者中開展的對比瑪仕度肽和度拉糖肽的III期臨床研究（DREAMS-2）；

在中國2型糖尿病合並肥胖的受試者中開展的對比瑪仕度肽和司美格魯肽的III期臨床研究（DREAMS-3）。

其中，GLORY-1、DREAMS-1和DREAMS-2研究均已達成終點。

關於信達生物

「始於信，達於行」，開髮出老百姓用得起的高質量生物藥，是信達生物的使命和目標。信達生物成立於2011年，緻力於開髮、生産和銷售腫瘤、代謝及心血管、自身免疫、眼科等重大疾病領域的創新藥物。公司已有11款産品獲得批準上市，同時還有3個品種在NMPA審評中，4個新藥分子進入III期或關鍵性臨床研究，另外還有18個新藥品種已進入臨床研究。公司與海內外藥企深入合作加速藥物創新，與禮來、羅氏、賽諾菲、Adimab、Incyte和MD Anderson癌症中心等國際合作方達成30多項戰略合作。

信達生物在不斷開髮創新藥物、謀求自身髮展的同時，始終心懷科學善唸，堅守「以患者爲中心」，心繫患者並關注患者家庭，積極履行社會責任。信達生物希望和大家一起努力，提高中國生物製藥産業的髮展水平，以滿足百姓用藥可及性和人民對生命健康美好願望的追求。

詳情請訪問公司網站：www.innoventbio.com或公司領英賬號Innovent Biologics。

聲明：信達生物不推薦未獲批的藥品/適應症的使用。

前瞻性聲明

本新聞稿所髮佈的信息中可能會包含某些前瞻性表述。這些表述本質上具有相當風險和不確定性。在使用「預期」、「相信」、「預測」、「期望」、「打算」及其他類似詞語進行表述時，凡與本公司有關的，目的均是要指明其屬前瞻性表述。本公司並無義務不斷地更新這些預測性陳述。

這些前瞻性表述乃基於本公司管理層在做出表述時對未來事務的現有看法、假設、期望、估計、預測和理解。這些表述並非對未來髮展的保証，會受到風險、不確性及其他因素的影響，有些乃超出本公司的控製範圍，難以預計。因此，受我們的業務、競爭環境、政治、經濟、法律和社會情況的未來變化及髮展的影響，實際結果可能會與前瞻性表述所含資料有較大差別。

參考文獻：

[1]. Sun H, Saeedi P, Karuranga S, et al. IDF Diabetes Atlas: Global, regional and country-level diabetes prevalence estimates for 2021 and projections for 2045 [published correction appears in Diabetes Res Clin Pract. 2023 Oct;204:110945]. Diabetes Res Clin Pract. 2022;183:109119. doi:10.1016/j.diabres.2021.109119 [2]. Gregg EW, Sattar N, Ali MK. The changing face of diabetes complications. Lancet Diabetes Endocrinol. Published online 2016. doi:10.1016/S2213-8587(16)30010-9 [3]. Nauck MA, Quast DR, Wefers J, Meier JJ. GLP-1 receptor agonists in the treatment of type 2 diabetes – state-of-the-art. Mol Metab. Published online 2020. doi:10.1016/j.molmet.2020.101102

SOURCE 信達生物