信達生物瑪仕度肽在減重臨床III期臨床研究GLORY-1中肝臟脂肪含量降幅高達80.2%

該研究的牽頭研究者、北京大學人民醫院紀立農教授表示：「代謝功能障礙相關脂肪肝病（MAFLD）是全球最常見的慢性肝病之一，也是我國超重和肥胖人群最常見的合併症。代謝功能障礙相關脂肪性肝炎（MASH）和MAFLD存在巨大未被滿足的臨床需求，也是代謝領域創新藥物研發的熱點。近年來，GLP-1類藥物在改善MAFLD和MASH方面的潛力初現端倪。在此基礎上，由於胰高血糖素在肝臟脂肪代謝中的核心作用，同時激動GCGR的多靶點激動劑在MAFLD和MASH的治療上更是被寄予厚望。我們在瑪仕度肽的III期減重研究中看到肝臟脂肪含量的大幅下降，其幅度大於GLP-1R單激動劑和其他雙靶激動劑。這一結果再次證明在GLP-1R激動劑的基礎上同時激活GCGR可能帶來更大的肝臟獲益。我期待瑪仕度肽在MAFLD和MASH治療領域的進一步探索。」

在GLORY-1研究（ClinicalTrial.gov：NCT05607680）中，共610例中國超重（BMI≥24 kg/m2）伴有至少一種體重相關合併症或肥胖（BMI≥28 kg/m2）受試者按1:1:1隨機接受瑪仕度肽4 mg（N=203）、瑪仕度肽6 mg（N=202）或安慰劑（N=205）治療。共92例受試者在基線時通過MRI-PDFF法進行肝臟脂肪含量（LFC）評估，其中，69例受試者（瑪仕度肽4 mg組25例、瑪仕度肽6 mg組22例、安慰劑組22例）的基線LFC≥5%#且進行了48週LFC評估。

#美國肝病研究學會NAFLD指南推薦以MRI-PDFF測量的肝臟脂肪含量5%作為脂肪肝診斷切點。

研究結果顯示，瑪仕度肽大幅度降低肝臟脂肪含量並改善肝臟功能：

在基線LFC≥5%且有48週LFC評估的69例受試者中，瑪仕度肽治療48週可大幅且劑量依賴性地降低LFC。瑪仕度肽4 mg和6 mg組的LFC相對基線平均降幅分別為63.3%和73.2%（安慰劑組上升8.2%）。

在基線LFC≥10%且有48週LFC評估的受試者中，瑪仕度肽6 mg治療48週後，LFC相對基線平均降幅達80.2%。

在上述69例受試者中，第48週時，瑪仕度肽組LFC相對基線降幅≥30%、≥50%及LFC<5%的受試者比例均高於安慰劑組。瑪仕度肽6 mg組高達95.5%受試者可以達到LFC相對基線30%及以上的降幅，高達77.3%受試者可以達到LFC<5%。

瑪仕度肽組基線LFC≥5%的受試者的體重、腰圍、血壓、轉氨酶和血脂均大幅降低。

信達生物製藥集團臨床副總裁錢鐳博士表示：「肝臟脂肪代謝改善是瑪仕度肽區別於GLP-1R激動劑和其他靶點雙激動劑的重要優勢之一。我們早在瑪仕度肽的2期研究中觀察到肝臟脂肪下降的積極信號。GLORY-1研究的結果進一步證明了瑪仕度肽可能通過GCGR的激動促進肝臟脂肪代謝，非常顯著地降低肝臟脂肪含量。我們相信，瑪仕度肽對肝內脂肪優異的降幅使其有望成為這一領域最有潛力的分子之一，值得進一步探索其治療MAFLD和MASH的臨床價值，為廣大代謝相關的脂肪性肝病人群提供更優的治療選擇。」

關於肥胖/超重

肥胖是一項成因複雜的慢性代謝性疾病，是導致糖尿病、脂肪肝、心腦血管疾病、腎病、關節疾病、呼吸睡眠障礙和癌症等一系列疾病的重要病因或危險因素。隨著經濟發展和生活方式的改變，中國肥胖症的患病人數已躍居世界首位[i]。在較為嚴重的肥胖患者中，心血管疾病、糖尿病和某些腫瘤的發生率及死亡率明顯上升。2019年超重和肥胖導致的死亡在慢性非傳染性疾病相關死亡中佔比11.1%，相比1990年的5.7%顯著增加[ii]。超重/肥胖已成為一個嚴重的健康問題，生活方式干預是超重/肥胖者的基礎且重要手段，但是仍有相當一部分患者由於種種原因不能達到期望的減重目標，需用藥物輔助治療。傳統減肥藥減重效果有限，且存在安全性問題，對療效更好且安全的減肥療法的臨床需求尚未得到滿足。

關於瑪仕度肽（IBI362）

瑪仕度肽（IBI362）是信達生物與禮來製藥共同推進的一款胰高血糖素樣肽-1受體（GLP-1R）/胰高血糖素受體（GCGR）雙重激動劑。作為一種人體內天然存在的胃泌酸調節素（OXM）類似物，瑪仕度肽除了通過激動GLP-1R促進胰島素分泌、降低血糖和減輕體重外，還可通過激動GCGR增加能量消耗增強減重療效，同時改善肝臟脂肪代謝。瑪仕度肽已在多項臨床研究中展現出優異的減重和降糖療效，以及降低腰圍、血脂、血壓、血尿酸、肝酶及肝臟脂肪含量，以及改善胰島素敏感性，帶來多重代謝獲益。目前，瑪仕度肽在中國超重或肥胖（GLORY-1和GLORY-2）受試者和2型糖尿病（DREAMS-1，DREAMS-2和DREAMS-3）受試者中的五項III期臨床研究正在進行中。其中，GLORY-1和DREAMS-2研究已達成主要終點。

2024年2月，瑪仕度肽的首個NDA獲NMPA受理，用於成人肥胖或超重患者的長期體重控制。

關於信達生物

「始於信，達於行」，開發出老百姓用得起的高質量生物藥，是信達生物的使命和目標。信達生物成立於2011年，致力於開發、生產和銷售腫瘤、代謝及心血管、自身免疫、眼科等重大疾病領域的創新藥物。公司已有10款產品獲得批准上市，同時還有4個品種在NMPA審評中，4個新藥分子進入III期或關鍵性臨床研究，另外還有18個新藥品種已進入臨床研究。公司與海內外藥企深入合作加速藥物創新，與禮來、羅氏、賽諾菲、Adimab、Incyte和MD Anderson癌症中心等國際合作方達成30多項戰略合作。

信達生物在不斷開發創新藥物、謀求自身發展的同時，始終心懷科學善念，堅守「以患者為中心」，心系患者並關注患者家庭，積極履行社會責任。信達生物希望和大家一起努力，提高中國生物製藥產業的發展水平，以滿足百姓用藥可及性和人民對生命健康美好願望的追求。

詳情請訪問公司網站：www.innoventbio.com 或公司領英賬號Innovent Biologics。

聲明：信達不推薦任何未獲批的藥品/適應症使用。

前瞻性聲明

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參考文獻

[i] Pan XF, Wang L, Pan A. Epidemiology and determinants of obesity in China. Lancet Diabetes Endocrinol 2021; 9: 373-92. [ii] Institute for Health Metrics and Evaluation. Global Health Data Exchange. GBD results tool. http://ghdx.healthdata.org/gbd-resultstool (accessed Jan 10, 2021).

SOURCE 信達生物