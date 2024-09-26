信達生物宣佈匹康奇拜單抗（IL-23p19抗體）治療銀屑病的新藥上市申請獲國家藥品監督管理局正式受理

美國舊金山和中國蘇州2024年9月26日 /美通社/ -- 信達生物製藥集團（香港聯交所股票代碼：01801），一家致力於研發、生產和銷售腫瘤、自身免疫、代謝及心血管、眼科等重大疾病領域創新藥物的生物製藥公司宣佈：匹康奇拜單抗注射液（重組抗白介素23p19亞基（IL-23p19）抗體，研發代號：IBI112）的新藥上市申請（NDA）已獲中國國家藥品監督管理局（NMPA）藥品審評中心（CDE）受理，用於治療中重度斑塊狀銀屑病。匹康奇拜單抗是全球首個註冊III期臨床首要研究終點第16周達到PASI 90的受試者比例突破80%的IL-23p19抗體藥物，同時在同類生物藥中具有最長的維持期給藥間隔（每12週一次），有望為中國中重度斑塊狀銀屑病患者帶來皮損清除、生活質量改善和用藥便利性提升等多方面的綜合獲益。

此次NDA受理是基於一項在中國中重度斑塊狀銀屑病受試者中開展的III期註冊臨床研究CLEAR-1（NCT05645627）的積極結果。該研究於2024年5月順利達成主要研究終點和全部關鍵次要研究終點，研究顯示匹康奇拜單抗組達成皮損清除（PASI 90、PASI 75、PASI 100、sPGA 0/1和sPGA 0）和生活質量改善（DLQI 0/1）的受試者比例均顯著優於安慰劑組。研究治療期間，匹康奇拜單抗整體安全性良好，未發現新的安全性信號。CLEAR-1研究的詳細數據計劃將在未來學術大會和學術期刊上公佈。

該研究的主要研究者、上海市皮膚病醫院史玉玲教授表示：「銀屑病是一種終身罹患的疾病，對患者身心健康和生活質量都有巨大的影響。目前銀屑病是不可根治性疾病，選擇適合患者的更有效的治療藥物，對控制病情、減少共病、維持長期療效、全面提高患者生活質量十分重要。已有的研究證據表明IL-23p19靶點抗體在長期療效維持、用藥便利性優勢明顯。匹康奇拜單抗是第一個中國企業自主研發的IL-23p19單抗，在臨床研究中顯示出卓越的短期療效和長期療效的良好維持。維持治療期每12週一次給藥也提高了患者用藥便利性和依從性。患者獲得顯著臨床獲益和生活質量改善的同時又能呈現良好的安全性。作為匹康奇拜單抗III期臨床研究的牽頭人，帶領全國參研中心的研究者們一起圓滿完成臨床研究並支持此次新藥上市申請的成功遞交，我倍感自豪。祝願匹康奇拜單抗能夠早日上市，為中國銀屑病患者提供更多的治療選擇。」

信達生物製藥集團臨床副總裁錢鐳博士表示：「我們很榮幸在監管機構、研究者和受試者支持下，匹康奇拜單抗的首個NDA獲得受理，這也是首個遞交NDA的由中國企業自主研發的IL-23p19抗體類藥物。匹康奇拜單抗在關鍵註冊研究中展現出了優異的快速皮損清除和生活質量改善等方面的療效，且能長期維持較高水平穩定，同時具有良好的安全性。匹康奇拜單抗兼顧療效、安全性和長間隔維持期給藥，已展示出同類最佳的潛力。我們將積極配合監管部門，期待早日為中國銀屑病患者提供有效且安全的治療方案。同時，我們也在進行全方位生命週期管理和多維度豐富臨床證據，探索隨機撤藥再治療和生物制劑治療轉匹康奇拜單抗治療的臨床結果，希望進一步填補銀屑病耐藥、復發等未滿足的臨床需求。信達生物將在腫瘤、自身免疫、心血管及代謝（CVM）和眼科等治療領域持續創新，不斷滿足老百姓對於幸福生活的美好追求，服務更多病患。」

關於銀屑病

銀屑病是一種遺傳與環境共同作用，免疫介導的慢性、復發性、炎症性、系統性疾病，可發生於各年齡段，無性別差異。典型臨床表現為鱗屑性紅斑或斑塊，局限或廣泛分佈，無傳染性，治療困難，常罹患終身。銀屑病可以分為尋常型銀屑病（包括點滴狀銀屑病和斑塊型銀屑病）、膿皰型銀屑病、紅皮型銀屑病及關節病型銀屑病。其中斑塊型銀屑病占80~90%，30%左右為中重度。銀屑病患病率在世界各地有顯著差異，中國患者約在700萬以上。目前在中國，主要系統性藥物治療方法包括甲氨蝶呤（Methotrexate，MTX）、環孢素（Cyclosporine A）、維A酸類、生物制劑類。自2019年開始，中國銀屑病治療逐漸進入生物制劑時代。以IL-23抑制劑為代表的創新生物制劑具有精準度高、起效快、療效高、安全性好、作用持久等特點，在全面深度清除皮損、延長無復發時間方面更具優勢。

關於匹康奇拜單抗（IBI112）

匹康奇拜單抗（IBI112）為重組抗白介素23p19亞基（IL-23p19）抗體注射液，是由信達生物自主研發，具有自主知識產權的一種單克隆抗體，特異性結合IL-23p19亞基。通過阻止IL-23與細胞表面受體結合，阻斷IL-23受體介導信號通路發揮抗炎作用。IBI112有望為銀屑病、潰瘍性腸炎和其他自身免疫性疾病患者提供更有效、更長給藥週期的治療方案。

匹康奇拜單抗當前開展了多項臨床研究，包括：

在中重度銀屑病患者中開展的註冊III期臨床研究（CLEAR-1），已於2024年5月達成終點；

在中重度銀屑病患者中開展的隨機撤藥再治療的III期臨床研究；

在中重度銀屑病患者中開展的生物制劑治療轉匹康奇拜單抗治療的II期臨床研究；

在中重度活動性潰瘍性結腸炎患者中開展的II期臨床研究；

2024年9月，匹康奇拜單抗的首個NDA獲NMPA受理，用於治療中重度斑塊狀銀屑病。

關於信達生物

「始於信，達於行」，開發出老百姓用得起的高質量生物藥，是信達生物的使命和目標。信達生物成立於2011年，致力於研發、生產和銷售腫瘤、自身免疫、代謝、眼科等重大疾病領域的創新藥物，讓我們的工作惠及更多的生命。公司已有11個產品獲得批准上市，它們分別是信迪利單抗注射液（達伯舒®），貝伐珠單抗注射液（達攸同®），阿達木單抗注射液（蘇立信®），利妥昔單抗注射液（達伯華®），佩米替尼片（達伯坦®），奧雷巴替尼片（耐立克®），雷莫西尤單抗注射液（希冉擇®），塞普替尼膠囊（睿妥®），伊基奧侖賽注射液（福可蘇®），托萊西單抗注射液（信必樂®）和氟澤雷塞片（達伯特®）。目前，同時還有4個品種在NMPA審評中，3個新藥分子進入III期或關鍵性臨床研究，另外還有18個新藥品種已進入臨床研究。

公司已與禮來、羅氏、賽諾菲、Adimab、Incyte和MD Anderson 癌症中心等國際合作方達成30多項戰略合作。信達生物在不斷自研創新藥物、謀求自身發展的同時，秉承經濟建設以人民為中心的發展思想。多年來，始終心懷科學善念，堅守「以患者為中心」，心繫患者並關注患者家庭，積極履行社會責任。公司陸續發起、參與了多項藥品公益援助項目，讓越來越多的患者能夠得益於生命科學的進步，買得到、用得起高質量的生物藥。至2023年底，信達生物患者援助項目已惠及17余萬普通患者，藥物捐贈總價值34億元人民幣。信達生物希望和大家一起努力，提高中國生物製藥產業的發展水平，以滿足百姓用藥可及性和人民對生命健康美好願望的追求。

詳情請訪問公司網站：www.innoventbio.com 或公司領英賬號。

聲明：信達不推薦任何未獲批的藥品/適應症使用。

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SOURCE 信達生物