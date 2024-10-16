Illumina 引領基因定序技術創新，Miseq i100 系列於臺北作全球首場現場發佈會

本次活動匯集了 Illumina 的 5 位重要講者，包括全球資深總監 Tony Cao、台港澳營運長鄭裕翔、台港澳資深市場經理潘岳廷、台灣商務長王咨涵、台港澳醫學事務負責人謝一德，針對 MiSeq i100 系列的技術創新、應用場域及市場前景作詳細介紹。

鄭裕翔營運長在致歡迎詞時提到，台灣是Illumina全球舉辦MiSeq i100 系列現場上市活動的第一站，也是2021年Illumina於台灣成立分公司後的重要里程碑事件，充分反映台灣在生物科技領域的快速、蓬勃發展與創新優勢。懷著「以基因的力量改善人類健康」的使命，Illumina 多年來推出了不同系列的儀器和解決方案，致力降低基因定序成本並使相關研究應用更為普及。隨著基因體學的臨床應用愈趨廣泛，其對提升醫療體系成本效益的效果也愈見顯著，Illumina熱切希望與台灣專家更緊密合作，引領台灣生技醫療產業與世界接軌，邁入發展新紀元。

MiSeq i100 系列結合高通量的 NovaSeq X Plus 以及中通量的 NextSeq 2000 兩款新型定序儀的優勢，耗材可以室溫貯存，採用XLEAP-SBS 技術，內建DRAGEN 二級分析硬體及乾式系統。加上新產品體積輕巧且操作簡便，一日內即可出報告，有望為需要進行低通量定序的實驗室提供更經濟、更高效的儀器選項。

Miseq i100 系列坐擁 6 大技術亮點，打破常規限制提升成本效益

MiSeq i100 系列包含 MiSeq i100 與 MiSeq i100 Plus 兩款機型，最大序列讀取長度達 1 億個鹼基，最大數據輸出量（定序深度）則可達 30 億個鹼基，可因應分子診斷、精準醫療及基因研究領域的需求提供彈性配置和強化運作效率。 Tony Cao 資深總監在演講中重點介紹了這款新產品的技術特點，也引述了部分曾參與試用的客戶的正面評價。他強調 MiSeq i100 操作非常簡單，僅需 3 個步驟即可完成設定，耗材和試劑也可於室溫條件下存放和運送。在運作方面，新產品搭載了 Illumina 最新的 XLEAP-SBS 化學反應技術和 DRAGEN 二級分析硬體，使其定序速度比既有的 Miseq 型號快 3 至 4 倍，數據準確度也有顯著提升。再者，Miseq i100 體積比同類型號更小，不僅令設備佔地降低 54%，也大幅減少包裝廢料達 85%。加上新產品採用了可回收的塑料及緩衝液容器，省卻冷鏈保存也減低了能源消耗，凡此種種都切合當今生技業界講求環保永續的大趨勢。

潘岳廷資深市場經理進一步提到 MiSeq i100 系列具備 6 大優勢：

室溫耗材存放：免除冷鏈保存不僅簡化了實驗室管理，也能節省耗材儲存和物流運輸成本。對於小型實驗室或生技新創企業來說，新產品有助降低運營成本，讓實驗操作更靈活，實現「隨時按需要定序（Sequencing on-demand）」。 新型化學技術：XLEAP-SBS 化學技術運用合成式定序的原理來提高定序速度、準確度和穩定性。相比過往需要等待數天，這項突破性技術可讓整個過程於一天內完成，助研究人員和醫師迅速取得高質量的定序數據。 內建DRAGEN二級分機硬體：MiSeq i100 內建了領先業界的生物資訊分析軟體 DRAGEN，從原始定序數據到結果生成無縫接軌，分析步驟可在 2 小時內完成，大大簡化工作流程，將傳統上繁瑣且耗時的數據處理自動化，讓使用者能專注於數據解釋與研究發現。 簡便操作設計：只要三個步驟，使用者即可在 20 分鐘內準備好樣本並啟動定序。新產品相對較低的技術門檻一方面讓操作經驗較淺的初學者或小型實驗室工作人員能輕鬆進行高效的基因定序，另一方面也節省了器材整備和人員培訓的時間，使其應用範圍更加廣泛。 乾式系統設計：有別於傳統定序儀，MiSeq i100 不需在每次運行後進行清洗，不但減輕日常儀器維護的工作量，也讓設備能更快投入下一次使用，而且能夠避免因清洗不夠乾淨而導致樣本污染的風險。 多款式分析槽：Illumina 提供了可處理 5M至 100M鹼基的分析槽（Flow cell）可供選擇，這種靈活性使新產品適用於各種研究場景。

Miseq i100 系列應用場景多樣化，從始至終由內到外

台灣商務長王咨涵博士以及台港澳醫學事務負責人謝一德博士則分別從不同角度分享 次世代定序 （NGS）的多元應用以及新產品 Miseq i100 系列可以如何做出貢獻。王咨涵博士表示，NGS 的應用涵蓋一個人從出生到生命終點的各個階段，包括胚胎著床前基因檢測（PGT）、非侵入性胎兒染色體基因篩檢（NIPT）、以及不同類型的癌症基因檢測。針對癌症醫學領域，憑藉基因定序的結果，醫療機構可以即時掌握患者的基因變異情況，從而根據具體基因資訊調整治療方案，實現個人化精準治療。隨著 Miseq i100 系列面世，相信新產品可以讓許多先前未具備所需資源進行 NGS 的實驗室能夠邁入這個領域。Illumina 希望能與全球各大藥廠、研究單位和醫療機構合作，提供更快捷、更簡易、更便宜的定序解決方案，並借助 Miseq i100 共同解決更多臨床問題，為飽受遺傳疾病、血液腫瘤或實體腫瘤所苦的病人帶來創新的診斷和治療選項。

謝一德博士指出，基因定序技術的迅速發展，如16S rRNA定序、mRNA定序及轉錄體分析，讓研究人員能探索微生物多樣性，並在公衛領域中追蹤傳染病爆發及病原體基因變異。MiSeq i100 的快速定序能力有助於衛生單位及時監控環境、食物和廢水，制訂防控策略，特別是在新興傳染病頻發的情況下，提供精準的基因檢測數據以支持疫苗和新藥的研發，減少疾病傳播與抗藥性危機。此外，MiSeq i100 在基因體學、轉錄組學、表觀基因組學等領域提供靈活的定序選項，適合不同需求。對於資源有限的生技新創公司，它操作簡便、成本低，能有效支持新藥開發、基因編輯和合成生物學，促進研究成果加速落地。

Illumina已將最新的XLEAP-SBS化學技術，及其應用於低通量MiSeq、中通量NextSeq和高通量NovaSeq X系列等多款平台，旨在為科研和臨床應用提供更高效、更精準的基因測序解決方案。

鄭裕翔營運長在活動結尾中強調，Illumina致力於打破技術壁壘，打造開放且模組化的生物學平台，簡化從樣本到洞見的整合流程，助力客戶實現卓越夢想。此次新品的推出彰顯了公司在NGS領域的突破性革新並將深入驅動這一技術在醫療保健中的廣泛應用，展示了Illumina如何引領個性化健康護理和藥物研發的未來。「Illumina將繼續推動基因組學創新，賦能客戶實現科學突破，加速助力全球醫療體系向精準醫療轉型。」

發表會當日除了專題演講之外，也設有現場產品互動環節。Illumina 更加為有意率先購入 MiSeq i100 系列定序儀的廠商或研究機構提供促銷優惠。如有興趣進一步了解詳情，歡迎透過以下途徑與台灣 Illumina 聯絡。

聯絡資訊：[email protected]（電話：02-8729-1315）

SOURCE Illumina 因美納