Illusion Aligners 創下印度最大矯正器記錄
31 5月, 2024, 19:42 CST
印度孟買2024年5月31日 /美通社/ -- 在印度蓬勃發展的牙科界，備受信賴的透明矯正器製造商 Illusion Aligners 從競爭中脫穎而出。憑著其最尖端的科技優勢及對該等科技的運用，Illusion Aligners 品牌在印度和全球牙科專業人士當中均獲得廣泛認可。然而，他們不止於此，勇於突破。在創新領域勇攀高峰，Illusion Aligners 隆重推出劃時代的巨作「最大矯正器」，此舉使他們蜚聲業界，成功躋身印度紀錄大全。
在 2024 年 4 月 19 日，代表印度紀錄大全 (India Book of Records) 的裁決官 Kashmira Shah 女士將享譽業界的獎項頒予 Illusion Aligners 的創辦人 Rajesh Khakhar 先生和營運總監 Mitesh Kariya 先生。這個令人難忘的時刻，象徵著 Team Illusion 旅程中一個歴史性的里程碑，團隊上下為之雀躍歡慶。裁決官對團隊的努力給予了肯定，並對 Rajesh Khakhar 先生和行政總裁 Sameer Merchant 先生的遠見表示欣賞。Khakhar 先生成立這家公司之初，僅有兩名團隊成員，在他們的行政總裁 Sameer Merchant 先生的指導下，公司業績屢創新高。
這個「史上最大矯正器」擁有令人印象深刻的尺寸，闊度達 1900 毫米（約 6.23 英尺），高度達 1650 毫米（約 5.41 英尺），並使用 Taglus PETG 材質精心製成。這個精心製作的巨型矯正器，歷經八道嚴謹的工序：首先是收集牙齒印模、翻模和 3D 模型印製，然後是熱成型和精準激光雕刻。其後，經過仔細的修整、拋光和嚴格的品質檢測，最後才小心包裝。該項產品於 2024 年 2 月 15 日正式記錄在案。這一非凡的成就令他們躋身歷史。其影響力確實凸顯了公司在製造此卓越矯正器方面的質素和精準度。
該公司研製出「史上最大矯正器」的劃時代成就，是牙科行業的重要里程碑，同時彰顯了其業界領導地位和勇於創新的精神。透過打造印度史上最大透明矯正器，完美體現了該公司敢於懷揣遠大夢想並取得更大成就的創業精神。這個令人讚歎的巨型矯形器，充分展現了公司致力於為患者帶來健康笑容和整體健康的使命。
根植於 Illusion Dental Lab 逾 35 年的專業傳承，Illusion Aligners 致力革新牙科領域，贏得牙科界的信賴和認可。憑藉優質產品和美國 FDA 認證的矯正器，Illusion Aligners 一直是印度牙科矯正器診療轉型的中堅力量。Illusion Aligners 有多款透明矯正器可供選擇，包括 Illusion Aligners PRO、Illusion Aligners Aesthetic 和 Illusion Aligners FLX.。FLX 系列是最新研發的款式，採用最舒適的方式縮短療程。該品牌致力追求卓越，其矯正器種類眾多，牙醫和患者可因應自身的需求進行選擇。
Illusion Aligners 秉持革新牙科的願景，持之以恆引領創新潮流。公司著力重塑全球牙科護理，其開拓性的產品更是體現了這份超越地域界限的堅定承諾。
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SOURCE Illusion Aligners
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