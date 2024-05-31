Illusion Aligners 創下印度最大矯正器記錄

這個「史上最大矯正器」擁有令人印象深刻的尺寸，闊度達 1900 毫米（約 6.23 英尺），高度達 1650 毫米（約 5.41 英尺），並使用 Taglus PETG 材質精心製成。這個精心製作的巨型矯正器，歷經八道嚴謹的工序：首先是收集牙齒印模、翻模和 3D 模型印製，然後是熱成型和精準激光雕刻。其後，經過仔細的修整、拋光和嚴格的品質檢測，最後才小心包裝。該項產品於 2024 年 2 月 15 日正式記錄在案。這一非凡的成就令他們躋身歷史。其影響力確實凸顯了公司在製造此卓越矯正器方面的質素和精準度。

該公司研製出「史上最大矯正器」的劃時代成就，是牙科行業的重要里程碑，同時彰顯了其業界領導地位和勇於創新的精神。透過打造印度史上最大透明矯正器，完美體現了該公司敢於懷揣遠大夢想並取得更大成就的創業精神。這個令人讚歎的巨型矯形器，充分展現了公司致力於為患者帶來健康笑容和整體健康的使命。

根植於 Illusion Dental Lab 逾 35 年的專業傳承，Illusion Aligners 致力革新牙科領域，贏得牙科界的信賴和認可。憑藉優質產品和美國 FDA 認證的矯正器，Illusion Aligners 一直是印度牙科矯正器診療轉型的中堅力量。Illusion Aligners 有多款透明矯正器可供選擇，包括 Illusion Aligners PRO、Illusion Aligners Aesthetic 和 Illusion Aligners FLX.。FLX 系列是最新研發的款式，採用最舒適的方式縮短療程。該品牌致力追求卓越，其矯正器種類眾多，牙醫和患者可因應自身的需求進行選擇。

Illusion Aligners 秉持革新牙科的願景，持之以恆引領創新潮流。公司著力重塑全球牙科護理，其開拓性的產品更是體現了這份超越地域界限的堅定承諾。

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SOURCE Illusion Aligners