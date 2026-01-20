第九屆保險行銷創世紀盛典IMCC暨2026 IDA DAY隆重舉開，聚焦「志勝者強」共創行業未來

本屆大會主席黃俊文表示，保險行銷創世紀盛典IMCC暨IDA DAY是臺灣金融保險從業人員最高規格的學習殿堂，同時也是國際龍獎 IDA 會員每年於臺灣相聚交流的重要平台。他指出，2026 年對臺灣保險業而言正處於關鍵里程碑，隨著 IFRS 17、TW-ICS 等新制度正式接軌，產業勢必面臨前所未有的挑戰。然而，只要立定志向、在變局中清楚鎖定發展座標，便能在競逐中站穩腳步，最終成為真正的強者。

面對超高齡社會加速到來的趨勢，本屆大會主禮貴賓、同時也是指導單位代表——財團法人保險事業發展中心董事長黃泓智則表示，未來保險業務員所需具備的能力，將遠超過以往，必須持續強化並深化專業知識與跨域能力。他進一步指出，法規變革、健康生態圈等合作夥伴整合、風險管理，以及退休後現金不足的解決方案，將成為金融保險業必須高度關注與投入的四大核心領域。

以 IDA 為目標，IMCC成為驅動榮譽追求與學習成長的平台

保險行銷創世紀盛典IMCC自2018年創辦以來，始終以提升專業能力與拓展國際視野為核心使命，而國際龍獎IDA則為世界金融保險業最具代表性的國際榮譽。IMCC與IDA DAY的結合，打造出臺灣優秀保險菁英及國際龍獎IDA會員專屬的最高規格學習盛典，持續陪伴金融保險從業人員在專業成長、價值實踐的道路上並肩同行。

第九屆 IMCC暨2026 IDA DAY延續歷屆特色，融合國際視野與實務經驗，為世界金融保險從業人員建構系統化的學習成長路徑。議程內容涵蓋 AI 素養、客戶經營、團隊領導、人才培育、財富傳承與保險功能等重要議題，透過來自海內外保險業界講師的前瞻趨勢剖析與實戰經驗分享，協助與會學員在永續經營的道路上持續實踐。

匯聚保險菁英，讓卓越在交流中激盪、在共學中成長

本屆 IMCC暨IDA DAY匯聚逾500位優秀保險菁英，其中包含138位國際龍獎IDA會員。與會學員在大會中彼此切磋交流、分享實戰經驗，在切磋中激盪智慧，在共學中凝聚成長。IMCC 結合IDA DAY，更進一步透過對 IDA 榮譽的追求，形塑長期精進、持續卓越的正向循環。

整體而言，IMCC 暨 IDA DAY 不僅是專業學習與成長的平台，更是一場凝聚價值、共享成就的行業盛典。大會以追求國際龍獎IDA為目標，依循 IDA「典範、完美、尊貴」的從業理念，在相互激勵與深度交流的氛圍中，累積持續前進的動能。

相約 2027 IMCC & IDA DAY，再續行業高峰對話

展望未來，保險行銷創世紀盛典暨 IDA DAY 將持續深化行業交流，凝聚優秀金融保險從業人員在專業領域中不斷精進，並進一步打造兼具前瞻視野與實務價值的學習成長盛典；同時，透過對國際龍獎IDA世界級標準的追求，為個人壽險事業奠定更為堅實的基礎，實現保險事業的長期與永續經營。

大會亦相約於 2027 年1月13日至14 日舉辦的第十屆保險行銷創世紀盛典IMCC 暨2027 IDA DAY「洞見創未來」再相聚——唯有洞見，方能看清方向；唯有行動，才能開創未來。期待與金融保險業界在變局中持續前行，共同書寫金融保險行業的嶄新篇章。

SOURCE 保險行銷創世紀盛典IMCC暨IDA DAY