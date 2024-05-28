iMyFone ChatArt AI聊天機器人及繪圖功能一站式滿足，專為創作者打造的全方位工具

台北2024年5月28日 /美通社/ -- iMyFone 公司宣佈發佈充滿創意探索的全方位 AI 助手，支援AI Chat 中文和 AI 文章寫作，輕鬆產生 100% 原創內容的工具 iMyFone ChatArt 。隨著數位科技的不斷進步，ChatArt 一款集合 AI 聊天和 AI 寫作功能的軟體應運而生，正在顛覆人們的工作和交流方式。這款創新工具不僅能夠即時回答用戶的各種問題，還能提供精準的建議與解決方案，同時具備高效、準確的文字處理能力，幫助用戶輕鬆完成各類文稿寫作。無論是在日常工作中還是日常生活裡，這款 AI 軟體都能帶來前所未有的便利和智能體驗，成為不可或缺的助手。

iMyFone ChatArt全方位 AI 助手的主要功能說明：

1. 創造最佳 AI 聊天和 AI 寫作的體驗

ChatArt 是一款致力於創造最佳 AI 聊天和 AI 寫作工具，從 AI 聊天 App 到 AI 聊天網站，ChatArt 讓用戶免費體驗最棒的 AI Chat 中文聊天機器人！不僅如此，ChatArt 還提供即時性語音的 AI 聊天室，擁有先進的語音辨識技術，讓用戶可以直接用語音與人工智慧進行對話，無論是在生活中解答疑問還是專業工作中協助創作都能滿足用戶的需求。

ChatArt 擁有百科全書式的知識庫，可以快速回答用戶提出的問題，提供有參考價值的答案。這不僅可以幫助用戶解決各種問題，還可以提供豐富的知識和訊息。此外，ChatArt 還具備超長文本的 AI 文案產生器，能夠為用戶提供 AI 內容創作服務，包括寫作文、寫小說、寫故事、寫詩等，讓創作變得更加輕鬆和有趣，帶來全新的寫作體驗。

2.快速寫出各種文案類型的文本產生器

ChatArt 提供了一分鐘內完成各種文案類型的 AI 文本產生器，無論需要什麼樣的文案都可以輕鬆快速地滿足需求。這款 AI 寫作產生器可以讓使用者輸入部落格內容主題，1 分鐘內即可產生高品質的原創文章，同時也可用於撰寫引人入勝的廣告文案，提供 AI 行銷工具。使用者可以使用 ChatArt 快速撰寫符合流行趨勢的 Facebook、Instagram、YouTube、Twitter 文案，也可以輕鬆創建各種風格的電子郵件，提供 AI 寫信工具。

此外，ChatArt 還可以透過產生更專業的產品描述，提升用戶購買意願，推動電子商務業務增長，成為 AI 電子商務助手。同時，透過 AI 抓重點，ChatArt 還可以寫出內容的大綱，激發更多創作的靈感，提供 AI 摘要產生器服務。ChatArt 的多功能性讓用戶在各種寫作和行銷任務中輕鬆應對，為工作和創意帶來全新的可能性。

3.令人讚歎的AI 繪圖生成器

使用 ChatArt AI 畫圖線上網站，可以充分釋放想象力並體驗無限的創造力。無論需要製作 AI 電腦桌布、AI 頭像、AI Logo、AI 模特試衣、AI 產品圖還是 AI Icon，ChatArt 都能夠滿足需求。這款 AI 繪圖生成器結合了先進的人工智慧技術，讓使用者可以輕鬆地創作出精美的圖像，無需專業的繪圖技能。不僅如此，它還提供了豐富的素材和模板，讓使用者可以快速地生成符合需求的圖像，為設計工作帶來便利和效率。無論是個人創作還是商業設計，ChatArt 都是理想的創作夥伴，助用戶輕鬆實現設計理想。

選擇 iMyFone ChatArt 的理由：

1. 搭載 GPT-4

這款軟體搭載了最新的 GPT-4 技術，同時也支援 Google Gemini 和 Claude 3 Opus 模型，為用戶提供卓越的智能體驗。其獨特的功能不僅包括即時解答和個性化建議，還涵蓋高效的文字處理和文稿創作能力。這款多功能 AI 工具的誕生，不僅顯著提升了用戶的工作效率，還帶來了無與倫比的便利，成為現代數位生活中的得力助手。

2. 超過 50 種 AI 寫作工具

其強大功能不僅涵蓋即時解答和個性化建議，還提供超過 50 種 AI 寫作工具，輕鬆產生 100% 原創內容。無論是撰寫報告、創作文章，還是進行數據分析，這款軟體都能滿足各種需求。這款軟體還具備直觀易用的界面設計，使得即使是技術新手也能輕鬆上手。它提供了多種語言支援，能夠進行跨語言的即時翻譯和寫作，滿足全球用戶的需求。

3. 創造人工智慧圖片

這款軟體還結合了 AI 繪圖的強大功能，用戶只需簡單輸入描述，即可在幾秒鐘內創造出藝術性的人工智慧圖片。無論是插畫、設計圖還是創意海報，這款軟體都能輕鬆勝任，讓用戶的創意無限延伸。這一功能不僅為設計師提供了極大的便利，也為所有希望探索視覺創作的用戶打開了新的大門。透過這款軟體，AI 不再只是工具，更是用戶創造力的助力器，帶來全新的數位藝術體驗。

4. 藉助 AI 指令產生需求內容

藉助 AI 指令，用戶可以快速產生各種滿足需求的內容，無論是文本、圖像，還是數據報告，這款軟體都能精準生成。軟體內置的強大數據分析功能，能夠幫助用戶在短時間內挖掘出有價值的信息和洞察，極大地提升了決策的效率和準確性。不僅如此，該軟體還擁有先進的安全保護措施，確保用戶的數據和隱私不受侵犯。無論是在學術研究、商業應用，還是個人創作中，這款 AI 軟體都能成為用戶的最佳搭檔，帶來前所未有的創新體驗。

關於iMyFone與 ChatArt

iMyFone 是一家專為 iOS、Android 與電腦提供軟體問題解決方案的企業，協助用戶快速修復各種科技相關的疑難雜症。旗下產品種類繁多，包括 LINE 資料轉移、Windows/Mac 資料救援、蘋果系統修復等工具，且具有對使用者友善的操作介面，簡單易用。iMyFone 使用先進技術，專研效能與便利性兼備的軟體，得到多方的優良評價，並受許多權威媒體信賴。

欲了解更多iMyFone ChatArt的資訊，請訪問官方網站（https://tw.imyfone.com/），或直接下載應用程式（https://tw.imyfone.com/ai-chat/），盡情享受 AI 無限魅力！

SOURCE iMyFone Software Co., Ltd