用專業變聲器iMyFone MagicMic展示不同的自己，讓聲音變換無界限

臺北2024年10月22日 /美通社/ -- iMyFone 公司宣佈發佈專業變聲器的 iMyFone MagicMic 的全新版本，隨著人工智慧和語音技術的快速發展，AI 變聲器正在成為多個應用場景中的關鍵工具。這款創新軟體不僅可以用 AI 模仿聲音以此改變用戶的聲音，從女聲變聲器、兒童聲到機器人聲等多種風格，還能即時應用於語音通話、遊戲直播、社交媒體和短影片創作等領域。特別是在遊戲直播和線上社交中，變聲器電腦軟體為用戶提供了個性化展示的全新方式，增加了互動樂趣。同時，許多內容創作者也利用變聲器在影片和音頻創作中展現多樣化的聲音效果，提升作品的創意和趣味性。該技術的應用市場廣泛，不僅僅限於娛樂領域，還有望在客服、語音導航和教育等專業場合發揮重要作用。

1. iMyFone MagicMic 即時變聲器軟體的主要功能說明：

超過100種聲效可即時改變您的聲音

MagicMic 變聲器提供超過100種不同的聲效，能夠即時改變聲音，讓使用者在各種應用場景中展現個性化的聲音風格。無論使用者想模仿不同年齡層的聲音，從兒童、成人到老年人，還是創造出機器人、怪獸等科幻風格的聲音，這款工具都能輕鬆應對。不僅如此，這些聲效可以實時應用於語音通話、直播、遊戲或影片創作，為用戶提供更多創意選擇。無論是為了增加娛樂效果，還是保護隱私，這款 Discord 變聲器都能提供靈活且強大的聲音變換功能。其最新 RVC 模型涵蓋了原神、藍色監獄、間諜過家家、吉伊卡哇等超熱門 IP 中的達達利亞、那維萊特、糸師凜、劳埃德•福杰、小八貓等熱門角色的音效。

2. 300多種音效和150多種聲音模擬可隨時用於您喜歡的頻道

變音器 MagicMic 擁有超過300種音效和150多種聲音模擬，讓用戶能在各種頻道及 Discord 音效版中靈活使用，不受任何限制。無論是進行遊戲直播、在線會議、社交媒體互動，還是錄製播客和影片，這些豐富的音效和聲音模擬功能能讓使用者隨時切換，滿足不同場景需求。從模擬各類角色的聲音，如明星、動物、甚至卡通角色，到創造獨特的音響效果，這款電腦變聲器工具讓您的聲音變得更加多樣和有趣，提升個性化創作的自由度。iMyFone MagicMic 軟體持續進行聲音資源更新，為用戶帶來更加豐富的音效體驗。每週都會新增各類聲音效果，從趣味聲效到專業變聲選項，滿足不同用戶的需求。此外，為了更好地配合節日活動，軟體在萬聖節等特定時期會推出專屬的節日音效包，讓用戶能輕鬆營造應景氛圍。這些音效更新不僅為節慶活動增添樂趣，也使 MagicMic 的聲音庫更加多元化和實用化，適合各類應用場景及場合。

3. 輕鬆在遊戲或其他軟體中改變聲音

MagicMic 電腦變聲器能讓用戶能夠輕鬆在遊戲或其他應用軟體中即時改變聲音，無需複雜的設定或技術操作。只需簡單點擊，即可在遊戲過程中將自己的聲音變為各種角色的聲音，例如英雄、反派、機器人等，增強遊戲的沉浸感和趣味性。同時，這款變聲器也支援在其他社交軟體或直播平台上使用，用戶可以快速改變聲音風格，讓對話變得更加有趣、創意十足。無論是惡作劇還是表現個性，這款工具都讓聲音變化變得輕而易舉。

4. 支援錄音和音訊檔案變聲

MagicMic 變聲軟體不僅可以即時改變聲音，還支援錄音和音訊檔案的後期變聲處理。用戶可以錄製自己的聲音，然後選擇不同的聲音效果進行變化，從深沉的低音到高亢的機器人聲音，應有盡有。此外，對於已經存在的音訊檔案，用戶也可以匯入變聲器進行編輯，讓音檔獲得全新風格。這項功能特別適合用於製作播客、影片配音、音樂剪輯等多種創意場景，提供了靈活的編輯工具，幫助創作者打造專業且富有個性的音訊作品。

iMyFone MagicMic 的應用場景：

遊戲實況和直播：玩家在直播或遊戲過程中可使用變聲器模擬不同角色的聲音，增添趣味性和娛樂效果。無論是將聲音改成卡通角色、機器人還是其他搞笑的聲音，變聲器都能讓觀眾感到驚喜，提升互動性。

社交聊天與通訊軟體：在使用語音通話或語音訊息的應用程式中，如 LINE、WhatsApp、Discord 等，變聲器能讓用戶以變調後的聲音與朋友、家人或同事進行互動，增加對話的趣味性。同時還可在匿名或隱私保護方面使用，避免暴露真實聲音。

影片製作與配音：變聲器在製作影片和動畫時，可以用於角色配音，無需聘請多位配音員，製作者就能自行轉換聲音效果，製作出專業水準的作品。此應用特別適合於短片、YouTube 影片、廣告和影視配音等。

虛擬角色和 VTuber：VTuber 或虛擬主播使用變聲器來配合其虛擬角色的形象，創造出與觀眾期望匹配的聲音，增強角色的立體感和真實性，吸引更多粉絲。

廣播與播客：廣播節目、播客製作人可以使用變聲器在節目中變換聲音，模擬不同的角色或嘉賓，豐富節目的表現形式，創造多元化的節目內容，吸引更多聽眾。

音樂創作與剪輯：在音樂製作中，變聲器可以將歌手的聲音進行加工，製作出獨特的音樂效果。對於聲音藝術家來說，變聲器能為音樂創作提供更多聲音可能性，讓音樂作品更加多樣化。

商業用途：在客服中心、電話行銷等行業，變聲器可以讓工作人員根據不同的場景調整聲音，以便與客戶進行更自然的互動。此外，變聲器還可以用於電話騙局防護，變換聲音來應對不明來電。

隱私保護和防騙應用：用戶在網上交談或通話時，變聲器能夠保護個人隱私，避免對方辨認真實聲音，這在網上匿名交流時尤為實用，防止身份泄露或不必要的騷擾。

iMyFone MagicMic變聲軟體的突破性功能：

1. 設定快捷鍵音效和變聲無噪聲和延遲

軟體提供了快捷鍵設定功能，使用戶能夠輕鬆快速地切換不同的聲音效果，而無需中斷當前的操作。這對於遊戲玩家、實況主或影片創作者來說尤為重要，因為他們可以在不分散注意力的情況下，即時改變聲音來應對不同場景。此外，該軟體的設計專注於高效處理音效，確保在使用過程中無噪聲和延遲問題。即便是在實時變聲的情況下，用戶也能享受清晰的音質和穩定的表現，確保變聲效果流暢自然，增強了整體使用體驗。

2. 音效可以多模式播放：回放、重複、重疊、靜音

軟體提供多模式的音效播放選項，滿足不同使用者的需求。首先，用戶可以選擇音效的回放模式，讓聲音自動循環播放，適合背景音樂或持續性音效的場景。其次，重複播放功能允許聲音多次播放，非常適合強調某些特殊效果或特定的遊戲時刻。此外，重疊播放模式讓多個音效同時進行，能夠創造更豐富的聲音層次感，為直播或創作增添趣味。而靜音模式則方便在不需要音效時快速切換，確保簡單操控與靈活切換，提升整體操作的便利性。

3.允許用戶輕鬆匯入自己的 MP3 或 WAV 音訊檔案

軟體允許用戶輕鬆匯入自己的 MP3 或 WAV 音訊檔案。用戶只需簡單幾步，即可將自己喜愛的音樂或聲音片段導入到變聲器中，進一步個性化使用體驗。這不僅增強了聲音的多樣性，還讓用戶能夠在遊戲、直播或錄音時，運用自己創作的音效。無論是為了提升直播氛圍、增強遊戲樂趣，還是簡單地為聲音增添獨特風格，這項功能都能幫助用戶充分發揮創意。透過簡單的操作，用戶還能即時預覽音效效果，並進行調整，確保最終效果滿足需求，充分展現個人風格。

關於 iMyFone與MagicMic

iMyFone 是一家專為 iOS、Android 與電腦提供軟體問題解決方案的企業，協助用戶快速修復各種科技相關的疑難雜症。旗下產品種類繁多，包括語音轉文字、螢幕鏡射、AI 聊天機器人等工具，且具有對使用者友善的操作介面，簡單易用。iMyFone 使用先進技術，專研效能與便利性兼備的軟體，得到多方的優良評價，並受許多權威媒體信賴。

欲了解更多iMyFone MagicMic的資訊，請訪問官方網站（https://tw.imyfone.com/），或直接下載應用程式（https://tw.imyfone.com/voice-changer/），用最好的變聲器展示不同的自己。

SOURCE iMyFone Software Co., Ltd