India Insight Value Fund 獲提名為 HFM APAC Performance Awards 2024 最佳印度股票基金

在 2021 年，這兩項領先的對沖基金獎項合併為 HFM Asia Performance Awards。

HFM Asia Performance Awards 藉著將這兩項備受尊敬且極具影響力的獎項合併，現成為業界的精英獎項和認可。

對於此次提名，Fair Value Capital 創辦人兼投資總監 Rakshit Sethi 表示：「獲得同業認可既是一項殊榮，也是一種榮譽。如果沒有合作夥伴多年來對我們的信任，這一切都無法實現。因此，我們要感謝他們的一切支持，並向他們保證，我們將一如既往地致力為合作夥伴創造長期價值。」

可在此處查看 HFM APAC Performance Awards 2024 提名 。

India Insight Value Fund 亦獲提名為 HFM APAC Performance Awards 2021 最佳印度股票基金。

該基金在 2015 年和 2018 年也曾在 Eurekahedge Asian Hedge Fund Awards 中獲提名這個獎項，所以這次是 9 年內第 4 度獲提名。

在今年較早時間，India Insight Value Fund 獲 Barclay Hedge 頒發亞洲新興市場 — 過去三年類別「最佳表現對沖基金」類別中的 Top 10 Fund Award 2023。

該獎項是根據截至 2023 年 6 月的 3 年複合年化收益對該類別的基金進行排名。

India Insight Value Fund 亦奪得 Barclay Hedge 另外 2 個類別的 Top 10 Fund Award 2023：2023 年新興市場 — 亞洲 和 2023 年新興市場股票 — 亞洲。

這些獎項是按 2023 年淨收益對該類別的基金進行排名。

關於 India Insight Value Fund

India Insight Value Fund 是專注於印度市場的長倉偏向基金。該基金從印度股票市場中價值被低估的機會中尋找絕對的長期資本增值。該基金尋找與內在價值對比具有顯著折讓的機會，從而提供良好的安全邊際和高漲升潛力。該基金不受指數權重、現金水平或市場曝險等限制或約束，並適度使用或不使用槓桿。該基金目前已運作 13 年，並在印度證券交易委員會（「SEBI」）註冊為二類外國投資組合投資者（「FPI」）。

關於 Fair Value Capital

Fair Value Capital（「FVC」）是一家專注於印度市場的領先投資公司。FVC 擁有近二十年歷史，持續交出優秀的業績，表現顯著跑贏市場。該公司專注於印度股票市場的價值投資機會。這是通過從下而上的實地基本面研究驅動的價值導向投資策略來實現的。Fair Value Capital 的團隊在投資過程中，大量借鑒行為金融學、心理學和跨學科思維等學科，為投資決策增添了相當大的優勢。

如需更多資訊，請瀏覽：www.fairvaluecap.com

媒體諮詢，請聯絡：

Malini Ratnampulle

合規與營運 | Fair Value Capital

電郵：[email protected]

SOURCE Fair Value Capital