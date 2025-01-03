知名音樂團體Indo Warehouse將於2025年1月17日在香港私人會所SOHO House演出

切勿錯過由Collective Minds Asia呈現的這場演出，僅此一晚！

香港2025年1月3日 /美通社/ -- Indo Warehouse將在嶄新的SOHO House呈現一場精彩演出。這將是一個獨一無二的夜晚，前衛音樂、沉浸式視效和動感氛圍在這裡交織，吸引香港音樂藝術界的精英們齊聚這個時尚私密空間。

Indo Warehouse以將沉浸式全球音樂與南亞韻律巧妙融合而著稱，他們將浩室音樂、電子舞曲和傳統音樂元素相結合，打造出活力滿滿的多感官體驗。該團體在全球頂級舞台上的精彩演繹早已聲名遠揚，此番登陸環境現代時尚的高端私人會所SOHO House，定將留下他們獨一無二的烙印，呈現一場萬眾期待的演出。