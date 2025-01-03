知名音樂團體Indo Warehouse將於2025年1月17日在香港私人會所SOHO House演出

新聞提供者Collective Minds Asia
03 1月, 2025, 16:00 CST
切勿錯過由Collective Minds Asia呈現的這場演出，僅此一晚！
香港2025年1月3日 /美通社/ -- Indo Warehouse將在嶄新的SOHO House呈現一場精彩演出。這將是一個獨一無二的夜晚，前衛音樂、沉浸式視效和動感氛圍在這裡交織，吸引香港音樂藝術界的精英們齊聚這個時尚私密空間。
Indo Warehouse以將沉浸式全球音樂與南亞韻律巧妙融合而著稱，他們將浩室音樂、電子舞曲和傳統音樂元素相結合，打造出活力滿滿的多感官體驗。該團體在全球頂級舞台上的精彩演繹早已聲名遠揚，此番登陸環境現代時尚的高端私人會所SOHO House，定將留下他們獨一無二的烙印，呈現一場萬眾期待的演出。
活動詳情：
- 日期：2025年1月17日
- 地點：香港SOHO House
- 票務：數量有限。在collectiveminds.asia獨家發售
近期在香港開業的SOHO House以打造創意、文化、社區交流空間而聞名，其私密高雅的環境將為Indo Warehouse的沉浸式表演提供絕佳舞台。這個夜晚，不僅是一場音樂盛宴，更將是一次刻骨銘心的體驗。
由於需求火爆，加上場地容量有限，預計門票將會迅速一搶而空。建議各位嘉賓盡早回復，確認參加，以免錯失良機。
重要日期：
- 預售登記：2025年1月2日下午6點至1月5日晚上11點59分。請關注Instagram賬號@collectivemindsasia獲取更多詳情。
- 預售開啟：2025年1月6日中午12點。僅限預售登記嘉賓。
- 公開發售：2025年1月7日中午12點開始，售完即止。
切勿錯過這個絕佳機會，在香港最令人興奮的新地標——SOHO House體驗Indo Warehouse，共赴一場音樂、創意與歡慶交織的難忘之夜。
SOURCE Collective Minds Asia
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