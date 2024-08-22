Indosat Ooredoo Hutchison推出印尼首個AI體驗中心，助力提升印尼技術雄心

印尼通信和資訊技術部社會、經濟和文化事務專家組成員Wijaya Kusumawardhana表示:「我們祝賀Indosat Ooredoo Hutchison在印尼率先建立首個AI體驗中心。這一舉措標誌著我國電信行業發展過程中的一個關鍵時刻。我們滿懷信心地認為，這一體驗中心將促進各行業的進一步創新，我們也做好了支持其取得成功的準備。」

Indosat Ooredoo Hutchison總裁兼行政總裁Vikram Sinha說：「這個AI體驗中心是我們在通過AI賦能印尼方面的基石。它清楚地表明瞭我們在推動印尼數碼和電信領域轉型方面的堅定承諾。我們非常感謝印尼政府和我們的戰略合作夥伴給予支持，他們與我們有著共同的願景，那就是推動印尼走向全球舞臺。這只是眾多激動人心的發展的開端，我們將為數以百萬計的印尼人解鎖無限可能。」

梭羅市長Teguh Prakosa對此強調說：「我們很榮幸Indosat選擇梭羅作為印尼首個AI體驗中心的所在地。這座設施不僅將提升梭羅科技園的水準，還將對當地經濟和數碼化產生多重效應，惠及教育、旅遊和工作崗位創造。」

與全球科技巨頭華為合作，Indosat AI體驗中心展示了適用於眾多行業的尖端AI技術，包括通過其5G網路優化的智慧城市管理、藝術、食品和飲料，以及其他創意產業。除了作為最新AI創新的展示平臺外，AI體驗中心還將作為培訓中心，為學生、公務員和更廣泛的社區，提供關於AI如何提高生產力和創造新機遇的課程。

這種親身體驗是Indosat計劃建立的AI卓越中心的前奏，該中心將由5G技術提供支持，並將在不久的將來取得突破性進展。Indosat自2021年推出5G服務以來，就開始致力於在梭羅推動先進技術，隨後建立了印尼首個5G動物園Solo Safari。

在Indosat推動印尼發展的首要目標的指導下，AI體驗中心有望成為創新的「催化劑」，促進AI人才的培養，並向社會提供利用AI變革力量的工具。隨著印尼正處於科技革命的邊緣，Indosat的AI體驗中心不僅象徵著新時代的曙光，也標誌著印尼在AI領域崛起並成為領導者的旅程的開始。通過這一設施，Indosat不僅是在投資技術，更是在投資國家的未來——使印尼人能夠抓住AI和5G帶來的無限機遇，推動印尼走向更加光明、更具創新性的未來。

Indosat Ooredoo Hutchison簡介

Indosat Ooredoo Hutchison（簡稱Indosat，印尼證券交易所(IDX)股票代碼：ISAT）立志成為印尼最受歡迎的數碼電信公司。Indosat及其子公司和附屬機構共同提供蜂窩服務、ICT解決方案、數據中心、光纖到戶(FTTH)、電子支付服務、金融服務以及其他數碼服務。Indosat擁有推動印尼發展的遠大目標，秉承印尼人的互助合作(Gotong Royong)精神，Indosat希望成為實現這一目標並創造有意義變革的主要合作夥伴。

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SOURCE Indosat Ooredoo Hutchison