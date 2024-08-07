Infinitix與ENLight、Supermicro共同打造亞洲最先進的AI算力中心

AICC算力中心的管理系統及算力配置將使用Infinitix的AI-Stack，利用其第三代的GPU晶片管理技術以發揮出最大化的GPU效能；建置工程預計今年第四季完成並上線營運。屆時將為各行業提供強大的算力支持，推動AI技術的實際應用。

作為台灣唯一被NVIDIA認證的NVIDIA Preferred Solution Advisor，Infinitix在AI晶片GPU算力調度與AI平台領域表現亮眼，透過專業的GPU管理軟體AI-Stack協助GPU買主及算力中心發揮系統最大效能，提升投資效益，本次合作也透過AICC的運營，更加完善AI-Stack的算力中心管理功能。

AICC的建立預計將對多個產業帶來深遠影響，包括政府、半導體、金融、醫療、製造等領域，通過政府的大力支持和產業界的合作，有信心將AICC打造成亞洲頂級的智慧算力中心，助力台灣在全球AI技術競爭中佔據領先地位。

關於Infinitix

Infinitix是台灣領先的AI軟體技術公司，專注於GPU算力調度與AI基礎建設。為NVIDIA認證的解決方案顧問，提供最優質的AI技術解決方案AI-Stack。

Infinitix 官方網站：https://infinitix.co/

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