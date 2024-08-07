Infinitix與ENLight、Supermicro共同打造亞洲最先進的AI算力中心
07 8月, 2024, 17:17 CST
臺北2024年8月7日 /美通社/ -- Infinitix 7月正式宣布參與了亞洲AI智慧算力中心（AICC, Artificial Intelligence Computing Center）的啟動，AICC是亞洲頂級的智慧算⼒中⼼，由ENLight攜手Supermicro、Infinitix、Chief Telecom、VMFIVE、Besta共同合作成立亞洲AI算力聯盟。AICC採用最先進的H200加速計算晶片，將大幅提升台灣在全球AI技術競爭中的地位。
AICC將建置256台最先進H200晶片的GPU伺服器，成為亞洲領先的AI智慧算力中心，地點將位於台北市。由Supermicro提供H200 GPU伺服器、Infinitix提供AI基礎設施管理與算力調度平台AI-Stack營運服務， Chief Telecom則提供最高規格的機房與網路設施。
AICC算力中心的管理系統及算力配置將使用Infinitix的AI-Stack，利用其第三代的GPU晶片管理技術以發揮出最大化的GPU效能；建置工程預計今年第四季完成並上線營運。屆時將為各行業提供強大的算力支持，推動AI技術的實際應用。
作為台灣唯一被NVIDIA認證的NVIDIA Preferred Solution Advisor，Infinitix在AI晶片GPU算力調度與AI平台領域表現亮眼，透過專業的GPU管理軟體AI-Stack協助GPU買主及算力中心發揮系統最大效能，提升投資效益，本次合作也透過AICC的運營，更加完善AI-Stack的算力中心管理功能。
AICC的建立預計將對多個產業帶來深遠影響，包括政府、半導體、金融、醫療、製造等領域，通過政府的大力支持和產業界的合作，有信心將AICC打造成亞洲頂級的智慧算力中心，助力台灣在全球AI技術競爭中佔據領先地位。
關於Infinitix
Infinitix是台灣領先的AI軟體技術公司，專注於GPU算力調度與AI基礎建設。為NVIDIA認證的解決方案顧問，提供最優質的AI技術解決方案AI-Stack。
Infinitix 官方網站：https://infinitix.co/
新聞聯絡人
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