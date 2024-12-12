Infor發佈行業調研報告，揭示高效組織共同的價值驅動因素

全球性研究揭示高效組織如何從技術投資中實現真正的價值創造

紐約2024年12月12日 /美通社/ -- 為特定行業提供商業雲軟件的全球領先供應商Infor近日發佈一項全球調研結果，揭示高效組織的關鍵特徵以及它們如何通過數字化轉型驅動價值。

這項研究對來自14個國家/地區和7個行業的3600名全球受訪者進行了調查，結果顯示，75%的組織預計在未來三年內效率將提升20%。此外，80%的組織認為成功將取決於新技術的採用。為了推動這些目標的實現，78%的受訪公司計劃在未來三年內將技術投資增加20%或更多。機器學習和生成式人工智能(AI)被視為提高效率的最重要技術驅動力。

Infor首席執行官Kevin Samuelson表示：「製造業、分銷業和醫療健康行業的公司繼續面臨著行業和業務上的重大變革。我們的研究可以提供具體的數據和見解，幫助企業在快速變化的世界中成功部署技術和創新。每個組織都希望將技術作為價值創造的主要驅動力。我們所做的研究確定了高效組織用作成功藍圖的『價值向量』。組織需要優化並持續改進流程；充分利用先進技術的力量；推動數據在決策中的應用；並將客戶需求置於首位。通過與這些向量保持一致，組織可以提高整體業務生產力，從而推動真正的價值創造和競爭優勢。」

倫敦大學管理學院創新主任Chris Brauer博士表示：「Infor進行的研究表明，真正的挑戰不僅僅在於採用技術，更在於解鎖其價值所需的心態和文化轉變。成功的組織將是那些準備好優化其流程並充分擁抱數據驅動準備性的組織，它們對未來有著清晰的願景。這個報告對未來發展很有借鑒意義。」

如需瞭解高效組織的共有特質，並下載報告《如何實現可能：以技術驅動的生產力填補「價值空白」》，可登錄https://www.infor.com/how-possible-happens.

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SOURCE Infor