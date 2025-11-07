Inspira Enterprise 獲 Everest Group 評為 2025 年「中型企業網絡安全服務 PEAK Matrix® 評估」領導者

印度孟買 2025年11月7日 /美通社/ -- 全球網絡安全服務領導者 Inspira Enterprise 今日宣布，其在 Everest Group 的 2025 年「中型企業網絡安全服務 PEAK Matrix® 評估」中，榮膺「領導者」稱號。這項認可彰顯了 Inspira 專為全球中型企業量身打造的 AI 驅動網絡安全服務。

Inspira Enterprise 董事總經理 Chetan Jain 就此成就評論：「我們非常榮幸獲 Everest Group 評為領導者之一。這印證了我們團隊在提供先進 AI 驅動網絡安全服務、以守護客戶數碼資產方面的卓越表現與全情投入。我們將繼續加大投資並專注於為全球中型企業市場，構建具韌性、AI 驅動及具備自動化功能的安全防護。」

Everest Group 認可 Inspira Enterprise 擁有強大的專業領域知識、積極主動的客戶管理，以及全面的 MDR（託管式偵測與應變）服務。尋求安全採用 AI 的中型企業，可以善用 Inspira 的 AI 治理和保障服務。其 iSMART² 平台透過 CXO 儀表板、TRPM（第三方風險管理）工作流程和網絡風險測繪，進一步強化網絡安全管理。

「中型企業持有大量敏感的商業和客戶數據，因而成為網絡犯罪分子的主要目標。他們身處複雜的營運環境，卻缺乏大型企業所擁有的資源，使其容易遭受入侵，繼而在多方面蒙受損失。針對此一市場的網絡安全服務供應商，必須在保持成本效益的同時，靈活地提供先進的安全能力。Inspira Enterprises 充分展現了這些特質，因此在 Everest Group 的 2025 年『中型企業網絡安全服務 PEAK Matrix® 評估』中贏得了領導者地位。」Everest Group 副總裁 Kumar Avijit 表示。

關於 Inspira Enterprise

Inspira Enterprise 是一家全球網絡安全、數據分析和人工智能服務供應商，業務遍及北美、東盟、中東、非洲和印度。公司為各行各業提供具適應性、智能化和以客戶為中心的解決方案。

憑藉 1600 多名專業人員，Inspira 成功為 550 多個客戶交付了複雜的轉型項目。其 AI 和網絡安全能力，賦能企業構建具韌性、面向未來的數碼生態系統。了解更多：www.inspiraenterprise.com.

關於 Everest Group

Everest Group 是全球領先研究公司，協助企業領導者作出有把握的決定。Everest Group 的 PEAK Matrix® 評估提供企業所需的分析與見解，從而對各個細分市場的全球服務提供者、位置，以及產品和解決方案作出關鍵選擇決定。如欲了解更多詳情和深入內容，請瀏覽 www.everestgrp.com。

免責聲明

獲許可第三方可使用摘自 Everest Group PEAK Matrix® 報告的授權摘錄，並用於他們自己的市場營銷和促銷活動及宣傳資料。從 Everest Group PEAK Matrix® 報告精選的摘錄，不一定提供我們的完整研究和分析。由 Everest Group 分析師們進行和收錄於 Everest Group PEAK Matrix® 報告的全部研究和分析均為獨立，並無任何機構支付費用而獲得推薦或影響排名。如欲查看完整研究，從而更了解我們的方法，請瀏覽 Everest Group PEAK Matrix® 報告。

