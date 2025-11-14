Intchains Group 擴展至權益證明（Proof-of-Stake）領域，標誌著長期增長的策略轉折點

香港 2025年11月14日 /美通社/ -- 在一個區塊鏈公司正經受韌性與適應性考驗的時代，Intchains Group Limited (那斯達克代碼: ICG) 採取了決定性的一步，這可能重新定義其增長軌跡。該公司從 ECHOLINK Limited 收購一個權益證明 (PoS) 技術平台，標誌著其有意轉向區塊鏈基礎設施及收益驅動的數位資產管理——這些領域預計將成為區塊鏈全球擴張下一階段的基石。

從挖礦的波動性轉向基礎設施的穩定 性

Intchains 以替代幣挖礦硬體和基於以太坊的資產累積奠定基礎，但挖礦業務本質上具有週期性。不斷上漲的營運成本、硬體過時和市場波動，使得整個行業難以維持持續獲利。

最新宣布的收購案——以 130 萬美元收購一個已可投入生產、支援以太坊 (ETH)、Avalanche (AVAX)、Manta (MANTA) 和 Conflux (CFX) 的 PoS 平台——反映了該公司為擺脫這些不利因素所做的策略轉型。

向權益證明 (Proof-of-Stake) 的轉變不僅僅是技術上的轉向；它代表了區塊鏈本身的經濟重整。質押獎勵是透過網路參與而非能源消耗來獲得的，這使得公司能夠產生基於資本的回報，這種回報隨着採用率的提高而擴展，而非能源輸出。這使得質押成為當今區塊鏈金融中最具可持續性和可擴展性的模式之一。

把握時機，切入迅速擴張的市 場

自 2022 年以太坊從挖礦轉向質押以來，全球 PoS 生態系統已大幅擴張。如今，流通中的 ETH 已有超過四分之一處於質押狀態。同時，隨着質押收益逐漸被視為加密貨幣投資組合中的低波動性收入來源，機構採用的速度也在不斷加快。

市場預測指出，在去中心化金融 (DeFi) 和區塊鏈基礎設施更廣Graphs泛採用的推動下，到 2030 年，質押資產的總價值可能超過 400 億美元。

透過收購一個已在營運的 PoS 平台（而非內部自行開發），Intchains 得以用最低的成本和最短的上市時間，立即進入這個市場，使其在區塊鏈增長最快的領域之一中獲得了槓桿優勢。

優化庫存資產以獲取經常性收 益

Intchains 的策略不僅止於擁有基礎設施。該公司計劃透過新收購的 PoS 平台及其 FalconX 系統，質押其持有的大部分以太坊庫存。

目前，已有約 1,000 枚 ETH——佔其 ETH 總持有量的 11.3%——處於質押狀態，產生穩定的鏈上收益。擴大此配置可將其庫存資產轉變為經常性收入引擎，即使在市場盤整期間也能產生一致的回報。

這種方法反映了成熟數位資產基金所使用的策略——在保留潛在升值空間的同時，最大化長期持有資產的收益。這是一種嚴謹、數據驅動的資產負債表資產運用方式，展現了在小型區塊鏈營運商中罕見的財務成熟度。

深厚的技術基礎與可擴展性潛 力

據該公司稱，此次收購的平台包括完整的原始碼、後端與前端基礎設施、營運框架、監控系統以及客戶關係——這不僅提供了一項技術資產，更提供了一個能實際運作的業務部門。

這種程度的自主權使 Intchains 能夠獨立擴展其服務，而無需依賴第三方驗證者。這也為公司未來擴展至**「質押即服務」(Staking-as-a-Service)**、基礎設施管理和 Web3 應用程式部署奠定了基礎——所有這些都是核心質押模式的高利潤延伸。

透過結合挖礦經驗、質押基礎設施和應用程式開發，Intchains 正在悄悄建立一個垂直整合的區塊鏈生態系統——隨着行業日趨成熟，這種模式的價值可能會日益凸顯。

風險狀況平衡，具重大上行潛 力

儘管競爭和監管挑戰依然存在——特別是來自 Lido、Coinbase Cloud 和 Figment 等主要參與者的挑戰——但 Intchains 適中的收購成本和強大的技術基礎，使其具備了有利的風險回報平衡。

該公司設於新加坡——一個支持區塊鏈創新和數位資產監管的司法管轄區——這增加了其策略優勢。憑藉有限的下行風險以及在快速擴張網路中的佈局，倘若執行得當，Intchains 進入 PoS 領域將提供不對稱的增長潛力。

為區塊鏈演進的下一階段定 位

從分析師的角度來看，Intchains 的收購不僅僅是營運上的擴張，更是一次策略性的重新定位，這可能會在未來幾年重塑其商業模式。

這標誌著一次轉型：從週期性的硬體銷售，轉向可產生經常性收益的區塊鏈基礎設施，同時繼續把握以太坊和其他領先生İ生態系統的長期增值潛力。

如果成功整合，Intchains 可能成為亞洲首批業務橫跨挖礦、質押和 Web3 應用程式開發的上市公司之一——這種組合提供了多元化、可擴展性和韌性。

結論：一個具有重大長期潛力的轉折 點

區塊鏈產業正朝著可持續性、收益生成和基礎設施可靠性的方向發展。Intchains 適時轉向權益證明 (Proof-of-Stake)，不僅與這些宏觀趨勢一致，也為投資者提供了一個潛在的早期切入點，得以投資一家正在轉型、邁向加密經濟中最持久領域的公司。

此舉反映了策略性的紀律，而非投機——如果執行力能配合其願景，這將使 Intchains 具備創造重大長期價值的優勢。

SOURCE Intchains Group