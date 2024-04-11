Internet Society Foundation 宣佈出資逾 450 萬美元支援互聯網未來的研究

維珍尼亞州雷斯頓2024年4月11日 /美通社/ -- Internet Society Foundation 今天宣佈啟動 2024 年研究資助計劃 (Research Grant Program) 申請週期。該計劃提供最高 50 萬美元的資助，支援世界各地研究互聯網的未來和永續發展等關鍵問題的研究人員。

Internet Society Foundation 鼓勵世界各地的獨立研究人員、非牟利組織和公共研究機構提交研究以下主題領域的提案：

值得信賴的互聯網

互聯網非殖民化

綠化互聯網

互聯網經濟

「以嚴謹的研究來建立新知識對確保互聯網的長期健康發展至關重要。」Internet Society Foundation 行政董事 Sarah Armstrong 表示，「我們支援各類研究人員，這樣就可以更深入地了解互聯網對社會的影響，並利用這些證據塑造一個更公平和更永續的未來。」

「我們的研究涉及技術工作、實地考察以及與農村使用者的合作研討會。全球南方地區，尤其是鄉村地區，非常注重環境。依照大型科技公司的模式部署技術可能效果不佳，因為如果技術不能與使用者切身相關，他們就不會使用。如果沒有 Internet Society Foundation 的資助，這項研究可能就無法推行。」- Francis Saa-Dittoh，加納 University for Development Studies。（進一步了解 Francis 利用 AI 促進數位包容性的研究）。

獨立研究人員最多可獲得 20 萬美元的資助，而組織和機構最多可獲得 50 萬美元的資助。

2024 年研究資助計劃的申請於 4 月 3 日開放，並於 2024 年 5 月 14 日（世界協調時）21:00 關閉。

Internet Society Foundation 致力於開放取用研究。所有受資助的專案都必須出版，並免費向公眾開放。該計劃亦大力鼓勵研究界代表性不足的群體提出申請。

如需進一步了解該計劃並提交申請，請瀏覽 Internet Society Foundation 網站：https://isoc.pub/ResearchGrant。

Internet Society Foundation 簡介：

Internet Society Foundation 的成立旨在支持互聯網對全球人民產生的積極影響。基金會以「為每個人提供互聯網服務」(Internet for Everyone) 的願景為指引，倡導慈善工作理念，並且幫助社區發揮互聯網潛力來應對世界不斷變化的挑戰。基金會將撥款提供予 Internet Society Chapters，以及致力為所有人提供有意義的開放、全球互聯、安全和可靠的互聯網之非牟利機構和個人。

SOURCE Internet Society Foundation