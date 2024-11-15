在Investing.com2024年美國大選期間的最新排名中，Vantage Markets被評為領先經紀商

此次最新的評測對多個關鍵指標進行了評估，包括槓桿、點差值、點差穩定性、無滑點率、市場深度、大額訂單成本和掉期競爭力，該評測是在美國大選這一動蕩時期進行的，數據專註於黃金（XAUUSD）的產品走勢。

槓桿

Vantage擅長提供靈活、極具競爭力的槓桿，最高可達1:2000（在部分地區），使交易者能夠使用功能強大的金融工具，並根據其交易需求量身定製一系列選項。Vantage的理念是為交易者提供支持智能風險管理的工具，其中靈活性與控制力之間的平衡至關重要。

點差值和點差穩定性

基於ECN賬戶數據，本次評測強調，與其他經紀商相比，Vantage的點差值極低，僅為9.1，為交易者提供了具有成本效益的市場准入機會。此外，點差穩定性始終保持在8-9點之間，這在市場動蕩期間是一個關鍵因素。這種穩定性體現了Vantage強大的基礎設施，以及其無論市場如何波動，都致力於提供可靠交易條件的堅定決心。

無滑點率

Vantage的STP賬戶無滑點執行率高達79%，充分展示了其將請求價格與執行價格之間差距降至最低的能力。通過減少意外偏差，Vantage可確保交易者的策略保持不變，不會出現意外偏差，從而提高交易執行的信任度和透明度。

市場深度

在對高波動性新聞事件期間下單操作的嚴格評測中，Vantage展現了無與倫比的市場深度，在處理大額訂單時滑點極小。這種市場深度和穩定性反映了Vantage強大的流動性網絡，即使在市場活動高峰期也能為交易者提供流暢的體驗。

大額訂單成本

在高波動性的美國大選期間，Vantage表現出色，大額訂單成本為-26.6，提供了具有競爭力的定價，並最大限度地減少了大額交易的交易費用。這源於Vantage致力於確保交易者在動態且快速變化的市場中仍能享受成本效益。

掉期競爭力

Vantage憑藉行業領先的掉期利率持續為客戶提供價值，多頭頭寸的掉期利率為-30.8，空頭頭寸的掉期利率為22。公司以提供行業最佳掉期利率而聞名，為市場的多頭和空頭都提供了極具優勢的利率，為交易者，尤其是長期持倉者，帶來了額外的價值。

Investing.com的認可證明了Vantage追求卓越的動力，並鞏固了其在全球交易領域的領先地位。對於全球的交易者來說，這些結果不僅反映了Vantage卓越的交易條件，也體現了其致力於營造高效交易環境的堅定承諾。

Vantage澳大利亞銷售主管Jack Kelly表示：「在Vantage澳大利亞，我們非常高興地看到，我們在Investing.com的最新排名中表現優異，這表明我們致力於提供高質量交易體驗的努力得到了他們的認可。這一成就彰顯了我們每天在工作中投入的熱情以及對細節的追求。展望未來，我們將繼續專註於優化我們的產品，確保為交易者提供最佳的工具和支持，幫助他們自信地應對市場變化。」

欲了解更多信息，請訪問Investing.com。

關於Vantage

Vantage Markets（也稱Vantage）是一家多元資產經紀商，為客戶提供靈活而強大的差價合約（CFD）產品交易服務，涵蓋外匯、大宗商品、指數、股票、交易所交易基金（ETF）和債券等領域。

憑藉超過15年的市場經驗，Vantage不再滿足於經紀商的角色，它還提供一個值得信賴的交易生態系統、一個屢獲殊榮的移動交易應用程序以及一個用戶友好的交易平台，幫助客戶抓住交易機會。現在可以在App Store或Google Play上下載Vantage應用程序。

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Vantage Global Prime Pty Ltd (ACN 157 768 566)（簡稱「Vantage」）位於12/15 Castlereagh Street, Sydney, NSW, Australia, 2000（澳大利亞新南威爾士州悉尼市卡斯爾雷街12/15號），由澳大利亞證券和投資委員會（簡稱「ASIC」）授權和監管，AFSL編號為428901。

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SOURCE Vantage