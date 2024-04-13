首屆IOT Data Hackathon賽果出爐 - 數據驅動經濟 釋放無限可能

比賽期間，主辦方為參賽隊伍提供一系列賽前培訓工作坊，涵蓋行業知識、科技趨勢、數據分析、設計思維、解決問題能力、創業技巧和永續發展等範疇，培養參賽者的創意思維，提升知識和技能，以完善其方案和概念。經過激烈的初賽競爭後，共有22支隊伍成功晉級到決賽階段，並獲22位來自不同專業領域的導師提供支援。

IOT Data Hackathon 2024頒獎典禮今天在亞洲創新科技旗艦盛事「2024數字經濟峰會」的「精英創新者論壇」中隆重舉行，來自各行各業的嘉賓和參與者聚首一堂，共同見證獲獎隊伍的卓越成就。典禮共頒發10個獎項，表揚得獎隊伍的傑出表現和不懈努力。

IOT Data Hackathon 2024（物聯網數據黑客松 ）得獎名單如下：

學生組

冠軍： CHML - Renovation of In-Store Inventory System

CHML - Renovation of In-Store Inventory System 亞軍： Roomates – Smart Charge

Roomates – Smart Charge 季軍：TEAM CITYU - SparkLink

專業組

冠軍： TriTerra Technology Limited - Car Park Load Shifting Charging System

TriTerra Technology Limited - Car Park Load Shifting Charging System 亞軍： Reunion – Smart Plug

– Smart Plug 季軍：DevAdventurers - All-In-One Monitoring & Predictive Maintenance Platform

除了前三名得獎隊伍外，大會還頒發了特別獎給在特定領域表現優秀的隊伍：

最佳 ESG成就獎 : CECAS - AIOT Lift & Escalator Maintenance System

CECAS - AIOT Lift & Escalator Maintenance System Innovator of Secure by Design: RightPick Technology Limited - Cybersecurity Solution

RightPick Technology Limited - Cybersecurity Solution Smart IoT Solutions Award for EV Charging (學生組) : TEAM CITYU - SparkLink

TEAM CITYU - SparkLink Smart IoT Solutions Award for EV Charging (專業組): Reunion – Smart Plug

本屆頒獎典禮充分體現了整個物聯網數據黑客松團體，包括參賽者、評審、導師、合作夥伴、贊助商和支持機構等的凝聚力和合作精神，協力推動物聯網數據應用，為智慧城市和智慧供應鏈帶來創新突破。

GS1HK總裁林潔貽女士（榮譽勳章，太平紳士）表示：「這次IoT Data Hackathon的參賽作品，無論是創意、應用、市場潛力都十分出色，令人驚喜。參賽團隊展現了卓越的技術能力和創新思維，為物聯網和數據科技的發展帶來新的啟發和可能性。我們非常自豪能夠提供一個鼓勵合作交流和激發創意的平台，共同推動科技創新和數字經濟。」

有關IOT Data Hackathon 2024的詳細資訊和得獎名單，請瀏覽www.gs1hk.org/iotdatahackathon。如有查詢，請聯繫[email protected] / (852) 2861 2819。

美通社（PR Newswire）是IoT Data Hackathon 2024的官方新聞稿發佈合作夥伴。

關於香港貨品編碼協會

香港貨品編碼協會（GS1HK）於1989年由香港總商會成立，是GS1®️環球組織的香港分會。GS1®️是一家非牟利組織，聚集不同行業的持份者，致力研發和推動全球標準的應用，應對數據共享的挑戰。GS1®️總部位於比利時的首都布魯塞爾，全球共有116個成員組織，服務150個經濟體。

GS1HK透過提供以全球標準為本的一系列平台、解決方案及服務，推動行業數碼化轉型，幫助企業提升效率、安全性、真確性和可持續性。GS1HK致力於推動香港的物聯網生態發展，呼應數據時代的需求，並作為橋樑連繫資訊科技解決方案供應商、用家、政府和其他持份者，促進智慧城市的發展。

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