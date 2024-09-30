玩具"反"斗城亞洲與知名品牌合作，引領玩具、玩樂及IP領域的全新潮流，打造沉浸式體驗

在新加坡和馬來西亞，玩具"反"斗城憑藉「玩具+玩樂」的概念突破界限。繼在新加坡樟宜機場星耀樟宜店（Jewel Changi Airport store）與Kiztopia遊樂場的成功合作後，玩具"反"斗城將把這位合作夥伴帶到馬來西亞。最近翻新並隆重開幕的吉隆坡谷中城美佳廣場旗艦店（Mid Valley Megamall flagship store），現在迎來了馬來西亞首個Kiztopia遊樂場。這個「玩具+玩樂」的概念完美結合了購物與互動玩樂，讓當地家庭在這個充滿活力的環境中盡情享受玩具的樂趣，體驗無窮歡樂。

在香港，玩具"反"斗城與K11集團合作，捉緊新一代的潮流力量。繼在K11購物藝術中心成功推出玩趣生活概念店後，玩具"反"斗城最近亦在K11 MUSEA開設全新的玩趣廣場店。這家新店精心挑選了各種吸引兒童、家庭、成人玩具迷和遊客的產品，讓每位顧客都能找到心儀玩具。而在日本，位於筑波的門店近日已重裝開業，成為日本東部全新亮相的概念店，店內不但展示廣受歡迎的IP角色，並精選了一系列玩具及產品，為各年齡層的顧客帶來全新購物體驗。

玩具"反"斗城亞洲首席執行官蔡德粦先生分享︰「在變革的過程中，我們致力傾注資源以提升顧客體驗。與TOMICA、Sanrio等知名IP的合作，以及與Kiztopia的夥伴關係，突顯了我們打造沉浸式體驗環境、滿足多元消費者需求的能力。我們希望為每一代人，包括Z世代和喜歡玩具的成年人，提供獨特的體驗，讓玩樂成為他們生活中不可或缺的一部分！ 」

玩具"反"斗城亞洲的變革仍在持續進行。作為擁有約460 家門店的玩具及玩樂行業先驅，玩具"反"斗城誠邀全球夥伴共同探索嶄新機遇，展開量身定制的合作模式，致力推動零售業的未來，為其注入前所未有的活力與創意。

關於玩具 " 反 " 斗城亞洲

玩具"反"斗城亞洲的願景是通過玩具和玩樂的力量激發下一代的想像力，並促進他們的成長。公司的使命是成為玩具界最值得信賴的領導者，為兒童和童心未泯的成年人提供優質及富啟發性的玩具及玩樂體驗。

玩具"反"斗城亞洲總部位於香港，目前在亞洲經營約 470 家商店，包括中國內地、日本、馬來西亞、中國香港、新加坡、中國台灣、泰國和汶萊，並在菲律賓和中國澳門授權了 90 多家商店。除了實體店外，公司也於電子商務平台上運營，並在每個市場擁有自己的線上商店。

玩具"反"斗城（亞洲）有限公司在法律及財務上獨立於全球其他或以前運營的玩具"反"斗城。

SOURCE Toys"R"Us Asia