伯恩光學為iPhone 17系列提供高端玻璃蓋板

香港 2025年9月29日 /美通社/ -- 美國時間9月9日，蘋果公司發布iPhone 17系列手機，中國高端制造企業BIEL Crystal再次成為該系列手機玻璃蓋板核心供應商，這標志著雙方長達18年的戰略合作關系持續深化。

自2007年為初代iPhone提供觸控屏幕以來，BIEL Crystal已參與全部17代iPhone的零部件供應。本次iPhone 17系列采用第二代超瓷晶玻璃，搭配BIEL Crystal提供的新一代超硬膜塗層技術，抗刮擦能力比上一代提升3倍。同時，BIEL Crystal還首次提供7層抗反射塗層，有效降低光線反射，大幅改善強光環境下的可視性，提升用戶使用體驗。