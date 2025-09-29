伯恩光學為iPhone 17系列提供高端玻璃蓋板

香港 2025年9月29日 /美通社/ -- 美國時間9月9日，蘋果公司發布iPhone 17系列手機，中國高端制造企業BIEL Crystal再次成為該系列手機玻璃蓋板核心供應商，這標志著雙方長達18年的戰略合作關系持續深化。

自2007年為初代iPhone提供觸控屏幕以來，BIEL Crystal已參與全部17代iPhone的零部件供應。本次iPhone 17系列采用第二代超瓷晶玻璃，搭配BIEL Crystal提供的新一代超硬膜塗層技術，抗刮擦能力比上一代提升3倍。同時，BIEL Crystal還首次提供7層抗反射塗層，有效降低光線反射，大幅改善強光環境下的可視性，提升用戶使用體驗。

作為全球智能設備外觀結構領域的龍頭企業，BIEL Crystal目前在全球設有9大先進智造基地，年產能超22億件。除服務蘋果、三星等國際品牌外，BIEL Crystal還為小米、vivo、榮耀等中國品牌提供高端玻璃蓋板解決方案，以強大的創新能力成為該領域的「技術標桿」。

