晶泰生態賦能項目劑泰科技成功IPO，產業稀缺生態平台全面邁入價值兌現期

至此，在已登陸港股的三家 AI 制藥公司中，晶泰科技與其投資的劑泰科技占據兩席。這不僅是兩家兄弟企業的「頂峰相見」，更標志著晶泰科技作為平台型龍頭企業的硬科技投資賦能模式，已獲得公開市場的實質性驗證。

始於MIT的創業共識:

跨越前沿概念，直擊產業痛點

晶泰與劑泰的創業交叉點，追溯到 2016 年秋天麻省理工學院（MIT）校園的一場初創項目開放日活動。

彼時，創立剛一年多的晶泰科技，正致力於讓前沿 AI 落地於解決新藥研發中藥物晶型預測這一關鍵難題。在那次活動中，晶泰科技聯合創始人溫書豪遇見了仍在 MIT 讀博的賴才達。賴才達所在的 Myerson Lab 是諾華與 MIT 聯合成立的實驗室，其研究方向天然橫跨學術前沿與產業應用——這與晶泰科技致力於將底層物理與 AI 算法轉化為真實產業創新力的理念高度同頻。基於相似的科研背景與務實的商業嗅覺，溫書豪即刻邀請賴才達作為早期團隊高管加入晶泰科技，推動公司 AI 預測與濕實驗驗證體系的閉環搭建。

在當時，AI 制藥仍是超前且富有爭議的方向。藥物研發周期漫長，大多數藥物早期發現算法難以在短期內獲得實驗閉環驗證，產業界態度審慎，敢於押注的投資人也為數寥寥。但晶泰選擇的路徑不同：以晶型預測這一具體、可驗證的技術環節為切口，並參與全球盲測競爭，從而快速驗證了其量子物理+AI 算法在精度、效率和能勝任的體系復雜度三方面的領先優勢，由此拿下與輝瑞的十年戰略合作訂單，獲得全球知名藥企的公開背書。這一裡程碑不僅驗證了晶泰的技術路徑，也讓當時正在思考再次創業方向的賴才達清晰看到，技術、市場、算力的快速發展下，AI 將成為制藥行業的大勢所趨。

真正的協同創業與生態共建發生在幾年之後。當賴才達決定再次創業，晶泰科技團隊深入參與了項目討論。在溫書豪的建議下，他決定將 AI 能力應用於藥物研發中另一個壁壘極高、且前景廣闊的環節——制劑開發與藥物遞送，並進一步聚焦到大分子藥物遞送這一環節。制劑與藥物遞送更貼近臨床，落地性更強，也更容易實現平台能力的快速驗證與閉環。隨後，晶泰的科學顧問、美國國家科學院與工程院兩院院士陳紅敏，以及 AI 算法專家王文首正式加入。對應晶泰科技，「劑泰科技」命名誕生。團隊於 2020 年正式成立，聚焦 AI 驅動的納米遞送系統，與晶泰的藥物發現與設計能力形成「設計+送達」的產業鏈縱深協同。溫書豪出任劑泰董事會成員，晶泰首席戰略官蔣一得出任產業顧問。

彼時，晶泰科技已完成在 AI 藥物研發領域的技術與商業積累，不僅以早期資本注入劑泰，還在技術層面，基於其已搭建的量子物理算法與雲端超算能力，賦能劑泰在初創期快速建起自己的研發平台。

由此，晶泰與劑泰同樣選擇從藥物臨床前研發的關鍵環節切入行業，一家向上游發展，打造 AI+機器人的一站式藥物發現平台，橫跨小分子、抗體、多肽、siRNA、分子膠等多重藥物模態；一家向下游深耕，自研全球首個 AI 納米遞送平台，僅用 6 年便建立起 10 余款管線項目，各自成長為具備稀缺研發能力、且已推動多款創新藥進入臨床階段的 AI 制藥標桿企業。

全球AI藥物遞送第一股:

突破「送藥」瓶頸的稀缺技術平台

劑泰科技此次上市吸引市場高度關注，核心在於其直面核酸與基因治療時代最棘手的工程難題之一——如何將藥物精准送達病灶。

傳統脂質納米顆粒（LNP）遞送存在根本性局限：絕大多數 LNP 被肝髒被動捕獲，肝外遞送效率極低，嚴重制約 mRNA、基因編輯等新一代療法的臨床應用。劑泰自研的全球首個 AI 納米遞送平台 NanoForge，正是在這一瓶頸上實現系統級突破，有望像精准制導的火箭，解決新分子成藥的「最後一公裡」問題，將傳統遞送方法無法勝任的分子與靶點納入射程，打破潛力分子因遞送問題而臨床折戟的成藥魔咒。

基於 NanoForge 平台, 劑泰科技開發了AiLNP（AI 納米遞送系統設計平台）、AiRNA（AI mRNA序列設計平台）、AiTEM（AI小分子制劑設計平台）三大技術解決方案，以算法、智能體與高通量篩選實驗結合，覆蓋小分子、大分子等多種藥物模態。這一系列的平台能力突破，將遞送系統開發從「經驗試錯」推入「AI 驅動設計」的工程化紀元，跨越從「體外有效」（in vitro）到「體內有效」（in vivo）的研發鴻溝，讓極具潛力的分子快速實現臨床轉化，並增強藥物的安全性和有效性。劑泰已率先實現肝髒、肺、心髒、肌肉、腫瘤組織、免疫系統、中樞神經系統、胃腸道 8 個關鍵器官和組織的精准靶向遞送，肝靶向遞送效率超行業基准 20 倍。

在商業化策略上，劑泰科技采用「平台合作+產品合作」的雙輪驅動商業模式，形成「技術迭代－商業應用－真實數據反饋」的再循環協同生態。劑泰科技已與全球超 30 家制藥及生物技術伙伴建立合作，成立 6 年，已布局超 10 款管線產品。其中，MTS-004 是中國首款完成 III 期臨床的 AI 賦能制劑新藥，也是國內目前唯一一款完成臨床試驗的PBA（假性延髓情緒失控）藥物，有望填補巨大的臨床治療空白，從立項到完成 III 期臨床僅用 38 個月；MTS-105 有望成為全球首款體內mRNA編碼TCE實體瘤療法，用於治療肝癌及其他伴有肝轉移的晚期實體瘤，已進入研究者發起臨床（IIT）階段並獲美國 FDA 孤兒藥資格認定。

劑泰科技的平台實力已獲得臨床試驗與授權合作的雙重產業驗證。其單一靶點平台合作金額可達 1.09 億美元，MTS-004 在 PBA 適應症的裡程碑總額接近 18.5 億元人民幣，為公司提供了可持續的收入和明確的商業化空間。

值得關注的是，劑泰科技作為「全球 AI 藥物遞送第一股」，與「AI 制藥第一股」、「AI+機器人第一股」的晶泰科技在技術路徑上各有側重，底層邏輯卻一脈相承：都將 AI 模型、AI 智能體與高通量實驗體系深度融合，擁有持續自主產生高質量數據的核心引擎，構築了跨學科、可規模化復用的工程化平台，橫跨大小分子、核酸等多種藥物模態，並以平台能力驅動管線擴張與商業合作的雙向增長。晶泰定義了分子發現的新范式，劑泰填補了藥物遞送的關鍵拼圖。兩家公司先後上市，表明 AI 已超越「外掛工具」，成為藥物創新突破的核心驅動力與貫通全鏈條的底層基礎設施，正在規模化地實現臨床轉化與增量創造。

AI for Science領域

首個生態平台型企業

晶泰科技的本質，是一家生態平台型企業。這一屬性決定了其成長邏輯不依賴單一管線或項目的成敗，而是通過可復用的底層能力布局多元創新生態，系統性地驅動創新成果的密集湧現，並收獲相應的財務與商業回報。晶泰科技多樣的生態網絡與產業落地能力已成為 AI for Science 時代最稀缺的資源之一，造就了其獨特的投資與孵化模式。

截至目前，晶泰科技已投資孵化超 30 家獨具技術優勢的科技初創企業，覆蓋新藥、新材料、底層算法等核心領域，其生態布局已超越傳統的財務投資，演變為深度的生態平台賦能。劑泰科技作為首個成功 IPO 的投資樣本，印證了晶泰科技的投資眼光與這條賦能路徑的可行性，標志著晶泰在AI for Science領域的產業落地能力已構築起獨特的護城河。

長期以來，新藥與新材料研發受困於試錯成本高、驗證周期長、經驗難以規模化遷移的底層矛盾。為了打破這一產業僵局，晶泰科技將量子物理、 AI 、大規模機器人自動化實驗能力沉澱為三重核心競爭力——可持續迭代的 AI+機器人底層平台、大規模工程化的創新能力、優勢協同的開放式創新生態。

三重能力疊加下，晶泰科技正成為 AI for Science 時代的「全球科學基礎設施」，通過不斷復用算法與自動化實驗集群，沉澱跨學科真實數據，平台能夠持續、規模化地驅動源頭創新，挑戰兼具高難度與高回報的產業命題。

目前，這套底層平台已展現出跨模態、跨賽道的高度可遷移性。在小分子、抗體、多肽、核酸、分子膠等廣泛領域，晶泰的系統賦能能力正加速轉化為被投資企業的真實成果：助力希格生科（AI+類器官新藥發現）、萊芒生物（超低劑量新一代細胞治療）、默達生物（免疫代謝機制下的新一代平台型藥物)、溪礫科技（AI+RNA 靶向罕見病與自免疾病）等管線公司的多款創新藥實現臨床轉化；賦能耀速科技（AI+器官芯片）、深度原理（AI 新材料發現）、科邁生物（一鍵式抗體生成）等技術平台公司獲得裡程碑進展。這些密集落地的案例證明，晶泰已建立起高效、可復制的商業閉環，持續為行業與投資人創造價值。

面向未來，晶泰科技將繼續堅守長期主義，作為技術賦能者與生態構建者，依托標准化、規模化的 AI 與機器人平台，將前沿算法轉化為新藥與新材料領域的真實創新力與生產力。在 AI for Science 的廣闊前沿，晶泰科技致力於讓更多源自專業實驗室的科學真知與「瘋狂而正確」的構想，以更高的確定性在產業土壤中生根發芽，轉化為推動行業向前、增進人類健康福祉的力量，繼續敲響商業化的勝利鍾聲。

關於劑泰科技

AI 納米遞送，開啟健康未來。劑泰科技是一家人工智能（AI）驅動納米材料創新的生物科技公司，專注於利用靶向藥物遞送和藥物發現技術，幫助生命體戰勝疾病和衰老，重獲健康和活力。

劑泰科技由美國工程院院士陳紅敏博士以及 MIT 科學家賴才達博士、王文首博士於 2020 年聯合創立，已獲得國家專精特新「小巨人」、國家高新技術企業等重要資質認定。公司自主開發全球首個人工智能驅動的納米遞送平台 NanoForge，擁有目前全球最大規模千萬級 LNP 脂質庫，並基於 NanoForge 打造了三大核心解決方案：AiLNP（AI 納米遞送系統設計平台）、AiRNA（AI mRNA 序列設計平台）、AiTEM（AI 小分子制劑設計平台）。

公司已具備實現精准靶向肝髒、肺部、肌肉和免疫細胞等 8 個關鍵器官或組織的遞送能力，在多器官、多組織靶向遞送難題上取得突破性進展，為腫瘤、代謝系統疾病、自體免疫性疾病、神經系統退行性疾病等提供成藥機會，也在器官水平上為生命體抗衰提供可能。

SOURCE 晶泰科技