第三屆原創IP風雲榜「年度TOP IP獎」24部漫畫、20部小說入圍

台北2024年7月10日 /美通社/ -- 台灣原創年度盛會第三屆 「原創 IP 風雲榜」入圍榜單出爐！經ACGE專業跨業評審團從62部漫畫及77部小說中評選出24部漫畫及20部小說成功入圍並角逐：漫畫組及小說組TOP IP 獎前三名及佳作。

原創IP風雲榜今年也前進第二十三屆漫畫博覽會，展出所有參賽台灣原創作品，並將在7月25日漫畫博覽會開幕記者會後辦理頒獎典禮，同時公開最終得獎名單。此次除了在展覽入口、大會舞台展出原創IP風雲榜作品之外，為讓漫迷到現場感受台灣原創的魅力，也將在由文化內容策進院打造的漫博主題館「臺灣漫畫館」中展示入圍原創作品，展期間前往原創IP風雲榜攤位上玩互動小遊戲，即有機會獲得入圍作品限量贈品，更多活動及作品詳細消息請隨時關注：原創IP風雲榜官方社群平台！