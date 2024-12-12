嘉里物流聯網榮獲《信報財經新聞》「上市公司卓越大獎」及IR Magazine 獎項

香港2024年12月12日 /美通社/ -- 嘉里物流聯網有限公司（「KLN」；股份代號0636.HK）過去一年在業務營運及投資者關係上均取得了傑出的表現，近日更榮獲2024年《信報財經新聞》主板組別「上市公司卓越大獎」（「信報大獎」），以及IR Magazine 大中華區獎項2024（「IR大獎」）「行業大獎：工業及材料」，表現再獲市場認可。

KLN執行董事及行政總裁張炳銓表示：「感謝主辦方向KLN頒發兩大獎項，亦感謝我們業務及投資者關係團隊年內的不懈努力，使我們能脫穎而出。回望過去一年，儘管物流行業發展瞬息萬變，KLN在應對宏觀衝擊時仍展現出其高度靈活性及出眾執行力，在多變市場下仍得以轉危為機，並與投資者維持著積極且緊密的溝通。有賴於各持份者的意見，我們年內檢視了多個可持續發展範疇下的新興議題，希望藉此制定相應策略，進一步鞏固我們的業務基礎。展望未來，我們將致力為客戶提供高效創新的供應鏈解決方案，同時與當地社群維持開放且雙向的溝通，以為持份者創造價值作為己任，服務社會。」

信報大獎由香港財經媒體《信報財經新聞》主辦，得獎企業經由行業領袖、業界商會、專業顧問以及大會組成的評審委員會評選選出，過程中亦會把皮爾托斯基分數、專業分析員的建議次數、股價以至財務表現等因素納入考量。

國際權威IR Magazine主辦的IR大獎「行業大獎」由數百名買賣雙方分析師以及投資基金經理共同投票選出，以表揚大中華地區內投資者關係表現出眾的企業。KLN憑藉其優異的投資者關係服務，獲區內投資業界予以認可。

關於嘉里物流聯網有限公司（股份代號0636.HK）

KLN是以亞洲為基地，擁有高度多元化業務及強大亞洲網絡覆蓋的國際第三方物流服務供應商，業務涵蓋一系列供應鏈解決方案，包括綜合物流、國際貨運（海陸空、鐵路及多式聯運）及電子商貿，以及工業項目物流和基建投資等。

KLN的辦事處遍佈全球60個國家及地區，於全球一半新興市場設立據點，其多元基建設施、廣泛國際樞紐覆蓋和本地專業知識遍及中國內地、印度、東南亞、獨聯體、中東、拉美及其他地區。

KLN於2023 年全年收入超過 474 億港元，於香港聯合交易所上市，並是恒生可持續發展企業基準指數成份股。

關於《信報財經新聞》「上市公司卓越大獎」

《信報財經新聞》主辦「上市公司卓越大獎」，作為香港專業財經媒體，每年均邀請舉足輕重的財金界知名人士擔任評審，以專業、客觀、嚴謹的評選方法，選出備受市場認同且表現卓越的上市公司，不但可作為投資者重要參考指標，同時亦鼓勵上市公司精益求精，力求進步。

關於IR Magazine大中華區獎項

在過去三十年來，IR Magazine一直表揚全球企業在投資者關係的卓越成就。旗下大中華區獎項主要分為兩類，分別是研究類及提名類，致力表彰區內投資者關係表現領先的公司。研究類的獎項集合了數百名分析師及投資基金經理的意見，由他們投票選出在大中華區內提供最優秀投資者服務的公司、投資者關係專員及高級管理層。

SOURCE 嘉里物流聯網有限公司