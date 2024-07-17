華龍航空持續引領最高安全運行標準：IS-BAO三級覆審與十年認證榮譽雙收

香港2024年7月17日 /美通社/ -- 華龍航空在公務機安全運營領域再創佳績，連續第二次成功通過國際公務機安全運營的最高標準——IS-BAO第三級別認證覆審，並榮獲十年長期安全運行認證。自2018年起，華龍航空便成為中國內地首家獲此最高級別認證的企業，不僅在2021年順利通過覆審，此次更是再度驗證其在安全運營方面的開創精神和持久的領先地位，是保持最高安全運行標準時間最長的公務機公司。

IS-BAO（International Standard for Business Aviation Operations）是由國際公務機協會（IBAC）制定的一項專業認證，用於評價公務機企業安全運行管理水平和控制體系，被公認為是全球公務航空業運行安全和專業化的最佳實踐準則。

IS-BAO認證分為三個級別，其中第三級別認證的有效期為三年。在有效期滿前，企業可以選擇進行再次有效期為三年的覆審，或者選擇以年度為單位進行審定。自首次通過IS-BAO第三級別覆審以來，華龍航空已經再次成功完成了兩次為期三年的覆審，這充分展示了其致力於構建和完善長期安全管理體系的堅定決心和所取得的卓越成果。

科學管理體系，築牢安全防線

自2011年成立以來，華龍航空始終將安全視為企業發展的根基。2013年起，公司開始建立安全管理體系（SMS），並於2014年成功納入國際公認的高級別安全運行標準體系。在此過程中，華龍航空將安全文化深度融入企業發展的每一個環節，確保安全管理成為公務機運營的核心驅動力。通過制定並執行嚴格的安全管理政策，將安全運行的理念轉化為公司全體員工的共同認知和行動準則。

公司持續投入資源，構建出全方位、多層次的安全培訓體系。不僅涵蓋邀請國內外安全專家進行的外部培訓，還包括定期組織的內部培訓，內容廣泛，涉及政策法規、應急處理、安全操作規範等多個關鍵領域。此外，華龍航空還通過舉辦安全知識競賽、應急演練等多樣化的活動，有效激發員工參與安全管理的積極性，並在實踐中不斷鍛煉和增強員工的安全技能與應急處理能力。

創新技術引領，推動安全發展

在數字化時代，華龍航空積極擁抱科技創新，展現出卓越的前瞻性和創新能力。作為國家級高新技術企業，華龍航空成功構建了覆蓋飛機運行全流程的數字化管理系統，為客戶帶來了一體化的飛機管理平台體驗。該平台不僅引入了全球領先的安全管理工具，還融合了華龍航空自主研發的航班運行管理、維修工程管理、賬單結算等多個關鍵分支系統，使整個安全運行流程更加清晰、具象且可追溯，為飛機的安全運營提供了更加堅實有力的保障。

依託於數字化的全流程系統，華龍航空正穩步向智慧化邁進，成功構建了「數智華龍」運行控制中心。該中心能夠全面掌握整個機隊的實時運行情況，實現資源的高效調配與管理，從而進一步提升了安全運行標準和運行效率。這一創新舉措不僅顯著增強了華龍航空的安全管理能力，更為客戶帶來了更加便捷、高效的管理與服務體驗，彰顯了華龍航空在數字化時代的領先地位。

展望未來，華龍航空表示將始終秉承安全第一的原則，不僅持續提升企業安全文化，還將不斷加強安全技術的創新，致力於為客戶提供更優質、更安全的飛機資產全生命周期管理服務。在數字化浪潮的強勁推動下，華龍航空將以數智科技為引擎，引領行業邁向更高的安全標準與管理水平。

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SOURCE 華龍航空