iSHANG與3Business合作開發 Web3優惠券企業解決方案 獲數碼港「Web3概念驗證測試資助計劃」支持

iSHANG Web3-Coupon透過整合5G、人工智能(AI)、區塊鏈技術和智慧合約，提供一個創新、安全和具透明度的平台，以簡化優惠券的管理過程，包括建立、發放、兌換和追蹤，從而精簡營運模式，提升整體效率。iSHANG Web3-Coupon亦突破傳統大眾宣傳訊息的限制，以全面的方案為商戶提供管理和分析推廣結果、轉化率及客戶消費數據。

由於Web3優惠券系統採用區塊鏈技術，其透明度和不可篡改的特性為客戶締造可信賴的環境，方便驗證真實和有效的優惠券。

iSHANG聯合創始人及行政總裁李尚信先生表示:「Web3改變我們數碼生活的各個方面，包括企業激勵和獎勵客戶的方式。我們很高興能夠與3Business合作開發Web3-Coupon。這次合作標誌着在革新客戶獎勵和忠誠度計劃方面邁出了重要的一步。借助Web3和5G技術、數碼港「Web3概念驗證測試資助計劃」的支持，該解決方案將為企業客戶提供一個安全、透明和高效的優惠券系統， 從而推動客戶參與， 提升他們的整體體驗。」

數碼港「Web3概念驗證測試資助計劃」在促進各行業Web3技術的創新和採用方面，發揮著重要作用。通過提供財務上的支持，該計劃使企業能夠探索新興技術的潛力，並加速Web3在不同行業的商業性應用。

區塊鏈技術確保了商業交易的透明度和安全性，有助提升商戶和消費者的信心。Web3-Coupon透過引入獨有和專屬的獎勵元素，革新傳統的優惠券。此獎勵模式改變傳統的積分累計方式，讓客戶賺取獨有的數碼資產，有望提升客戶的忠誠度。此外， Web3-Coupon亦以個性化和具價值的獎勵，提升客戶的參與度，並加深客戶與品牌的聯繫。Web3-Coupon標誌著客戶參與度和忠誠度計劃的一大突破，為客戶提供更具動態、更高參與度和價值的體驗。

關於愛享金融科技有限公司（簡稱iSHANG）

iSHANG運營著一個「Web3即服務」(W3aaS)平台，為品牌和企業提供進入Web3市場的基礎設施與門戶。iSHANG W3aaS 平台利用 IPFS（星際文件系統）去中心化存儲系統，在以太坊和 Polygon 區塊鏈上開發了 10 個Web3解決方案。此外，iSHANG還提供由活動驅動的發布和市場平台，專為品牌和企業推出Web3營銷活動而設計，以促進營銷活動的推廣、客戶獲取、客戶保留計劃以及NFT（非同質化代幣）的二級交易。最後，iSHANG還提供一站式諮詢活動管理服務，開發量身定制的Web3營銷活動，幫助品牌和企業實現業務轉型，抓住各種用例中的新市場機遇。

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