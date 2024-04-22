ITC Limited - Hip Hop 被黑客攻擊了！Savlon Swasth India Mission 的 #HandwashLegends 成功地讓印度青年將洗手這一日常習慣視為一種酷炫的行為

ITC 的 Savlon Swasth India Mission 一直領導著推動手部衛生行為轉變的潮流，透過創新的方法和計畫來實現這一目標。可預防的疾病給我們的國家帶來了巨大的經濟負擔，而經常洗手則是遏制疾病傳播最簡單且最有效的方法之一。他們透過「洗手傳奇」這一活動，旨在利用孩子們和嘻哈愛好者對這一音樂類型的喜愛，培養他們養成正確的手部衛生習慣。

這項由 Ogilvy India 策劃、Shameer Tandon 制作的活動包括了一段感謝 Emiway Bantai 推廣洗手習慣的影片貼文、單曲《Haath Dhona Cool Hai》的音樂錄影帶，以及洗手傳奇鉤步挑戰。這次活動充分利用了印度嘻哈音樂日益興盛的現狀，並向孩子們強調洗手這一行為很酷。

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ITC Limited 的個人護理產品業務分部首席執行官 Sameer Satpathy 表示：「激勵當代年輕人去改變任何習慣，只有在這一習慣融入文化關聯性的時候才會成功。嘻哈音樂是當代年輕人認同的一種音樂類型，因為它允許自我表達。ITC Savlon Swasth India Mission 的 #HandwashLegends 巧妙地把流行的嘻哈活動作轉化為一個有趣且親切的洗手標誌。這次活動的成功凸顯了我們致力於在當代年輕人中培養洗手習慣的承諾，為他們構建一個更健康的未來。」

Ogilvy India 的首席創意官 Harshad Rajadhyaksha 和 Kainaz Karmakar 评论道：「融入文化元素，能創造出一些最有趣的想法。這是其中之一。這個標誌性的嘻哈動作被巧妙改編成與洗手動作相似，既有趣又惹人喜愛。我們的 Savlon 團隊一直在尋找新的方式來推廣使用肥皂殺死細菌的理念。這個簡單的習慣可以預防一百多種疾病，這一點需要我們不斷地重申。培養這個習慣的方法是從年輕人開始。他們可能對關於手部衛生的講座不感興趣，但他們對嘻哈音樂深感兴趣。將這兩者結合起來就產生了這次活動。」

這首歌的詞作者 Emiway Bantai 表示：「我非常興奮 Savlon Swasth India Mission 能識別並利用嘻哈文化中這一如此流行的動作來推廣洗手這一行為，這真是前所未聞！嘻哈音樂在當代年輕人中非常受歡迎，這次巧妙地利用嘻哈音樂來激勵大家養成洗手的習慣，真是獨特且貼近人心。我很自豪能參與這次活動，不僅能夠用我的音樂影響他人，還能夠利用嘻哈音樂及其文化推動這一改變，造就未來的 #HandwashLegends。」

#HandwashLegends 的成功及其與年輕人的共鳴，從觀眾的積極回應中可見一斑——在印度最大的短影片平台 Josh 上，使用者創作的內容總時長達 26 小時，觀看時長約 100 萬小時。

Savlon Swasth India Mission 自成立以來，一直在印度舉辦一項大型學校教育計劃，旨在培養學生養成手部衛生的習慣。該計畫現已涵蓋全國 37,000 多所學校，影響超過 1,000 萬名兒童，並將 #HandwashLegend 主題曲納入其工作坊的一部分，以進一步鼓勵兒童養成洗手的習慣。

SOURCE ITC Limited