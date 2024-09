it.com Domains 繼續成長，透過日本第一大域名註冊商 GMO 宣佈亞太地區的創新域名解決方案

it.com Domains 頻道總監 Tess Diaz 表示:「我們很榮幸能讓全球頂級域名註冊商 GMO(域名註冊服務「Onamae.com」)成為我們首位主要的亞太合作拍檔。在此重要領域,我們與 GMO 攜手合作,成為值得信賴和有價值的商業拍檔!」

GMO Internet Group, Inc. 域名和託管業務部總經理 Yutaka Kirihara 表示:「我們很高興推出 it com,因為可在尤其是 IT 相關業務方面為客戶提供更多選擇。我們希望彼此能夠更緊密合作,以宣揚品牌知名度並提高市場地位。」

.it com 網域的推出提供了大量簡短且易記的網域,為成長中的企業提供更多簡短、強大網域的選擇,不用囿於已開發的通用頂級網域 (gTLD) 中的剩餘網域。此外,it.com 的域名副檔名對於旨在擴展全球並建立國際品牌的企業而言是絕佳選擇。it.com 網域在 .com 根目錄內運作,確保最初的信任感和無縫整合,為企業提供可靠、有效的網上形象。此域名副檔名與 IT 社區固有的關聯,使其成為科技初創企業和項目的理想選擇,能夠突出其與科技領域的關係。

這項合作旨在發展和加強亞太地區蓬勃發展的領域環境,為任何規模或行業的企業提供絕妙的機會,以建立出色的數碼身份。

要了解更多資訊,請瀏覽 https://www.onamae.com/campaign/itcom/。

it.com Domains 簡介

it.com Domains LLC 是 .it.com 域名註冊處的官方營運商,提供後綴為 .it.com 的網域,例如:yourname.it.com。此公司還計劃在 ICANN 於 2026 年推出的下一輪新通用頂級域中,成為註冊服務提供商 (RSP)。

it.com Domains 總部位於倫敦,致力於在全球推廣 *.it.com 網域空間的採用和可信使用。

更多資訊,請瀏覽 https://get.it.com/https://get.it.com。

傳媒查詢

Andrey Insarov

[email protected]

電話:+447392000000

[1] https://www.icann.org/resources/pages/registry-reports

[2] https://straitsresearch.com/report/domain-name-registrar-market/asia-pacific

[3] https://www.gmo.jp/news/article/9057/

SOURCE it.com Domains