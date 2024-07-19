境外/海外專業觀眾大幅增長，香港國際旅遊展(ITE 2025)繼續向全面復甦邁進

ITE2024刷新紀錄，展館數目由2023年的4個增至5個。展會國際化程度空前，515家參展商中，87%來自香港以外的國家和地區，新增參展國家及地區20個，其中三分之二源自亞洲之外。

作為亞洲第三大出境消費客源市場，2023年香港居民出境總人次達7220萬，恢復至2019年疫情前的76.8%；2024年復活節假期五天內的出境人次為227萬（占人口的30%）。

ITE2024吸引了7023名買家和專業觀眾（+18.4%）以及63027名公眾觀眾（+12.7%）。尤其是地區買家和專業觀眾人數激增24.8%，達到3200人，其中61%來自中國內地，包括接待的業界代表團，而其餘的39%則來自亞洲其他地區。

值得一提的是，儘管整個展會期間屢遭暴雨侵襲，最嚴重的一天 ，天文台更三度發出暴雨警告，但到訪ITE2024的觀眾仍是有增無減，地區專業觀眾和公眾觀眾均有增長！

雖然ITE的洽談模式是以自由交流為主，大會仍舉辦了商業配對活動，便於買賣雙方快速對接。在為期四天的盛會上，還穿插了KOL交流會、行業論壇、推介會以及約百場業界研討會和公衆旅游講座。

事實上，地區專業觀眾和公眾觀眾的人數已分別恢復到疫前的75.2%和85.6%！ITE的公眾觀眾以優質散客為主，調查發現，三分之二受訪者計劃在未來一年增加旅遊支出，他們當中有許多是頻繁出行旅客。

據一家商業日報報導，參展商表示，「今年（被壓抑的需求）有所降溫，但整體生意理想」；另一家參展ITE目標是B2B及B2C的日本連鎖酒店表示，「目前的成績算是超出預期」。

每年的ITE由匯眾展覽服務有限公司(TKS Exhibition Services Ltd)主辦，並得到了中華人民共和國文化和旅遊部的大力支持，其他支持單位包括香港旅遊發展局等。為儘快復甦，主辦方把光地租金維持與2019年不變，並繼續推出提前付款折扣優惠。全文鏈接：https://www.itehk.com/travelexpo/doc/press/ITE24-Closing-Jun24-tw.pdf；展會網站：www.itehk.com；或通過WhatsApp：+85269361271 或電郵：[email protected] 聯繫匯眾展覽服務有限公司。

SOURCE 匯衆展覽服務有限公司