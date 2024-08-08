ITOCHU入股Javelin Global Commodities

倫敦2024年8月8日 /美通社/ -- 總部位於英國倫敦的大宗商品交易龍頭企業Javelin Global Commodities（以下簡稱「Javelin」）今天宣佈，伊藤忠商事株式會社（ITOCHU Corporation）（以下簡稱「ITOCHU」）已和Javelin進行了一項涉及ITOCHU對Javelin少數股權投資的策略交易。Javelin大部分股權將繼續由其管理團隊成員擁有和控制。

ITOCHU總部位於日本東京港區，是一家貿易和工業公司，從事各種產品和通訊技術的國內貿易、進出口、海外貿易、融資服務，並在日本和海外進行商業投資。

作為Javelin的新股東，ITOCHU將帶來公司在日本和其他亞洲地區的豐富經驗，並增強Javelin接觸新客戶和商品市場的能力。ITOCHU還將帶來其全球專業知識和外展服務，以支持Javelin實現其綠色業務目標，提供過渡性商品並提供長期解決方案，以支持Javelin的客戶在資本、貿易流、技術以及綠色碳和可再生項目開發方面的低碳商品需求。

Javelin行政總裁Peter Bradley表示：「隨著我們繼續自己的成長之旅，Javelin很高興能夠擴展我們與ITOCHU的關係，並且對ITOCHU信任我們、成為我們的股權投資者而感到欣慰。」

ITOCHU表示：「由於其卓越的專業團隊和成功歷史，我們很高興與Javelin擴展關係。我們期待作為少數股權擁有者參與Javelin的長期成功，並與他們合作，尤其是在綠色業務方面進行合作。」

Paul Hastings LLP律師事務所擔任Javelin的法律顧問。Herbert Smith Freehills LLP律師事務所則擔任ITOCHU的法律顧問。

關於Javelin

Javelin Global Commodities成立於2015年，是一家全球商品實體貿易、物流、營運、融資和投資集團，總部位於英國，從事多個商品行業，包括發電燃料商品、鋼材原料、石油和天然氣、金屬、鋼廢鋼、碳氫化合物、貨運、軟件和可再生能源。Javelin已發展成為全球領先的商品交易商之一，在100個國家/地區和六大洲經營業務，擁有160多名員工，服務於能源、鋼鐵和工業領域，並在倫敦、班加羅爾、卡爾加里、墨爾本、紐約和新加坡設有辦事處。

關於ITOCHU

伊藤忠商事株式會社（ITOCHU Corporation）的歷史可追溯到1858年，當年，公司創辦人伊藤忠兵衛開始麻布貿易業務。從那時起，ITOCHU一直發展並增長超過160年。ITOCHU在61個國家/地區擁有約90個基地，從事紡織、機械、金屬、礦產、能源、化學品、食品、一般產品、房地產、信息通訊科技等各種產品的國內貿易、進出口和海外貿易資服務，並在日本和海外進行商業投資。

SOURCE Javelin Global Commodities