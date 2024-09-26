全球儲能電源領導品牌Jackery ，將首次在臺灣戶外用品展展出大電量新品

1000Plus戶外電源擁有2000W的大功率，支援市面99%的用電設備使用，並且可同時為多個設備充電。1264Wh的電量如果為常見的電子產品和電器供電，52Wh電池的筆記本可充滿電約10次，530W的電鍋可使用2小時。當與加電包搭配，1台1000plus可搭配3個加電包，最高可擴容至5度電，靈活滿足不同場景需求。在很多用戶關注的充電時長方面，1000Plus同樣表現出色，透過一般家用插座充電僅需1.7小時即可充滿；在郊外等沒有電網供電的處所，使用Jackery太陽能板則最快2小時即可充滿。此款產品配備EPS緊急備電功能，作為穩定可靠的儲能電源，能夠在停電時確保電力供應不間斷。當電網發生故障時，系統可在20毫秒內迅速自動切換至電池供電，保障用戶用電需求不受影響。用戶只需在APP上操作，即可智慧掌控1000Plus。

在安全性方面，1000Plus有62項保護機制，12重BMS保護演算法，4大物理安全防護，並且通過了防火、防震相關的多項權威認證，提供全面的充電安全保障。在環保方面，1000Plus採用磷酸鐵鋰電芯，4000次充放電迴圈後電儲量仍大於70%。

1000Plus將於10月在臺灣地區預售，10月中下旬正式上市。

與1000Plus相比，300 Plus則以小巧見長，可輕鬆放進背包。其288Wh的電量可輕鬆滿足短途自駕、輕度露營、戶外運動、攝影空拍等場景的用電需求。與1000Plus相同，300 Plus 也支援一般家用插座快充和太陽能板靈活充電，且同樣可通過APP智慧控制。

SP100W太陽能板是一款設計精巧、可雙面折疊的便攜充電助手，已通過IEC認證。採用正面無金屬柵線電極，大幅提升光的吸收率。其搭配IBC光轉換技術，光電轉換效率達到25%。此外，SP100W配備了專利電氣隔離和光盾安全專利技術SolarShield，能夠有效保護電池，延長使用壽命。獨特的專利支架設計，增加了實用性和耐久性，在多種環境下都能輕鬆調整太陽能板的角度，以獲取更佳的充電效果。

為了將旗下產品第一時間提供給臺灣民眾，Jackery將與合作夥伴、同時也是台灣獨家代理的先創國際一同致力於台灣市場的推展。作為一家廣受國際品牌肯定的代理商，先創國際一直以前瞻視野持續導入最新的智慧科技產品，並在專業技術的基礎上提供優質服務。

自成立以來，Jackery專注于儲能行動電源及太陽能光充戶外電源領域，以高品質的產品贏得全球市場的口碑。隨著人們生活和用電方式的變化，Jackery將持續推出更多創新產品，讓更多人享受儲能行動電源帶來的便利體驗。

SOURCE Jackery Inc.