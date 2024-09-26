全球儲能電源領導品牌Jackery ，將首次在臺灣戶外用品展展出大電量新品

26 9月, 2024, 10:15 CST
臺北2024年9月26日 /美通社/ -- 2024臺灣戶外用品展-臺北經典場將於10月4日至7日在台北南港展覽館1館登場，屆時數百個戶外運動品牌將為廣大運動愛好者帶來豐富的產品與服務。作為全球銷售排名第一的儲能行動電源/充電站及太陽能光充戶外電源品牌，Jackery展出多款產品，其中包括首次在台灣公開展示的1000plus戶外行動電源及加電包，備受消費者讚譽的Jackery 300 Plus戶外行動電源，以及SP100W太陽能充電板等，靈活的產品組合為不同規格的行動或緊急用電需求提供高效、穩定、安全的解決方案。
近年來，戶外露營風潮正夯，可擕式電子產品、電器等讓戶外時光更加輕鬆愜意，同時也增加了對電源的需求。在這一熱門領域，Jackery是率先將光儲行動充電引入行業的品牌之一，致力於滿足戶外愛好者的電力需求，鼓勵他們去探索、體驗。此次新推出的1000Plus儲能行動電源及加電包就是針對戶外活動中的大電量需求，以大容量、安全高效等特點確保用電自由。
1000Plus戶外電源擁有2000W的大功率，支援市面99%的用電設備使用，並且可同時為多個設備充電。1264Wh的電量如果為常見的電子產品和電器供電，52Wh電池的筆記本可充滿電約10次，530W的電鍋可使用2小時。當與加電包搭配，1台1000plus可搭配3個加電包，最高可擴容至5度電，靈活滿足不同場景需求。在很多用戶關注的充電時長方面，1000Plus同樣表現出色，透過一般家用插座充電僅需1.7小時即可充滿；在郊外等沒有電網供電的處所，使用Jackery太陽能板則最快2小時即可充滿。此款產品配備EPS緊急備電功能，作為穩定可靠的儲能電源，能夠在停電時確保電力供應不間斷。當電網發生故障時，系統可在20毫秒內迅速自動切換至電池供電，保障用戶用電需求不受影響。用戶只需在APP上操作，即可智慧掌控1000Plus。
在安全性方面，1000Plus有62項保護機制，12重BMS保護演算法，4大物理安全防護，並且通過了防火、防震相關的多項權威認證，提供全面的充電安全保障。在環保方面，1000Plus採用磷酸鐵鋰電芯，4000次充放電迴圈後電儲量仍大於70%。
1000Plus將於10月在臺灣地區預售，10月中下旬正式上市。
與1000Plus相比，300 Plus則以小巧見長，可輕鬆放進背包。其288Wh的電量可輕鬆滿足短途自駕、輕度露營、戶外運動、攝影空拍等場景的用電需求。與1000Plus相同，300 Plus 也支援一般家用插座快充和太陽能板靈活充電，且同樣可通過APP智慧控制。
SP100W太陽能板是一款設計精巧、可雙面折疊的便攜充電助手，已通過IEC認證。採用正面無金屬柵線電極，大幅提升光的吸收率。其搭配IBC光轉換技術，光電轉換效率達到25%。此外，SP100W配備了專利電氣隔離和光盾安全專利技術SolarShield，能夠有效保護電池，延長使用壽命。獨特的專利支架設計，增加了實用性和耐久性，在多種環境下都能輕鬆調整太陽能板的角度，以獲取更佳的充電效果。
為了將旗下產品第一時間提供給臺灣民眾，Jackery將與合作夥伴、同時也是台灣獨家代理的先創國際一同致力於台灣市場的推展。作為一家廣受國際品牌肯定的代理商，先創國際一直以前瞻視野持續導入最新的智慧科技產品，並在專業技術的基礎上提供優質服務。
自成立以來，Jackery專注于儲能行動電源及太陽能光充戶外電源領域，以高品質的產品贏得全球市場的口碑。隨著人們生活和用電方式的變化，Jackery將持續推出更多創新產品，讓更多人享受儲能行動電源帶來的便利體驗。
SOURCE Jackery Inc.
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