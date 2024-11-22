耐立克®海外臨床進展榮登國際權威期刊《JAMA Oncology》，再證可有效克服Ponatinib和Asciminib耐藥

美國馬裡蘭州羅克維爾市和中國蘇州2024年11月22日 /美通社/ -- 致力於在腫瘤等領域開發創新藥物的領先的生物醫藥企業——亞盛醫藥（6855.HK）今日宣布，公司核心品種奧雷巴替尼（商品名：耐立克®）治療慢性髓細胞白血病（CML）和費城染色體陽性（Ph+）急性淋巴細胞白血病（ALL）患者的Ib期海外臨床研究（NCT04260022）數據，已在2024年11月期的《JAMA Oncology》成功發表，再一次體現國際血液學界對奧雷巴替尼這一全球層面best-in-class潛力藥物的高度認可。

《JAMA Oncology》是在全球腫瘤學領域極具影響力的領先學術期刊，2023年的影響因子（IF）為28.4。該期刊在臨床腫瘤領域的讀者廣泛，每年的原始下載或閱覽量達640萬次。2023年，該期刊收到的2223篇研究論文投稿中僅有155篇（7%）獲得發表。

對TKI耐藥和不耐受仍然是CML治療中存在的全球性挑戰，眾多CML患者因此面臨著巨大的生活困境及經濟壓力，尤其是那些已接受多線治療且效果不佳的患者。例如，在一些二代和三代TKI藥物的治療中，動脈閉塞事件（AOE）就是一顯著安全性挑戰，常導致劑量受限。第三代BCR::ABL1抑制劑奧雷巴替尼則有望滿足這部分患者的迫切需求。

在該研究( NCT04260022) 中，80例CML或費城染色體陽性急性淋巴細胞白血病（Ph+ ALL）患者被隨機分組，接受隔天一次口服30、40或50mg奧雷巴替尼治療。入組患者均在既往已接受過多線治療：約18%的患者曾接受過兩種TKI治療，28%的患者接受過三種，54%接受過至少四種。46例（57.5%）患者既往接受過Ponatinib治療，25例（31.3%）接受過Asciminib治療，11例（13.8%）接受過這兩種藥物治療。[1]

在所有可評估的慢性期CML（CP-CML）患者中，完全細胞遺傳學反應（CCyR）率約為61%，主要分子學反應（MMR）率約為42%。無論患者是否攜帶可導致伊馬替尼及所有第二代TKI藥物耐藥的T315I突變，細胞遺傳學和分子學反應率都較為接近。[1]

值得一提的是，在經Ponatinib治療失敗的患者中，約有58%獲得了CCyR，約37%獲得了MMR。而在對Asciminib耐藥的患者中，CCyR率為50%；MMR率為33%。[1]

奧雷巴替尼的耐受性良好，治療期間出現的不良事件（大部分為輕度和中度）主要包括血肌酸磷酸激酶升高和血小板減少。研究中未發生致命的與治療相關的不良事件。與治療相關的動脈栓塞的發生率較低（3.8%），且均為輕度或中度（1或2級）。

亞盛醫藥首席醫學官翟一帆博士表示：「我們非常高興看到公司核心品種的治療潛力和臨床進展再次獲國際腫瘤學界的關注和認可。多年來，亞盛醫藥始終堅守『解決中國乃至全球患者尚未滿足的臨床需求』的使命，並基於此打造了豐富的產品管線，覆蓋多種惡性腫瘤。接下來，我們將繼續全力推進這些臨床開發項目，早日造福全球患者，提供更多治療選擇。」

這項研究的主要研究者、美國德克薩斯大學MD安德森癌症中心白血病科教授Elias Jabbour表示：「奧雷巴替尼之所以能在Ponatinib和Asciminib耐藥患者中產生良好療效，可能源於它對多種突變的廣泛覆蓋（泛BCR::ABL1激酶域）。在迄今為止的研究中，與其它已獲批的TKIs和STAMP抑制劑Asciminib相比，奧雷巴替尼對於存在復合突變（即BCR::ABL1融合基因的同一等位基因上出現兩個或多個突變）的患者的敏感度更高，療效也更佳。」

這項研究的結果已在全球多個血液學及腫瘤大會上獲得展示，包括於2024年6月13-16日在馬德裡舉行的第29屆歐洲血液學協會年會（EHA年會）；9月4-7日在美國休斯頓舉行的第12屆血液腫瘤協會年會（SOHO年會）；以及9月27-29日在布拉格舉行的第26屆John Goldman慢性髓系白血病（生物學及療法）大會。該研究的最新結果將於今年12月8日，在美國聖地亞哥舉辦的第66屆美國血液學會（ASH）年會上以壁報展示的形式公布（摘要編號：3151）。

亞盛醫藥董事長、CEO楊大俊博士表示：「能夠在權威期刊《JAMA Oncology》上發表這項研究成果，是奧雷巴替尼臨床開發的又一重大裡程碑。另外，這項研究還確定了奧雷巴替尼全球注冊III期研究POLARIS-2 [NCT06423911]的推薦使用劑量。我們十分期待奧雷巴替尼全球注冊III期研究的結果。希望不遠的未來，亞盛醫藥能夠攜手武田，將這一Best-in-class藥物盡快帶給全球亟需新型療法的患者，尤其是那些對其它藥物耐藥或不耐受的CML或Ph+ ALL患者。」

2024年6月14日，亞盛醫藥與跨國制藥企業武田就奧雷巴替尼簽署了一項獨家選擇權事宜。一旦行使選擇權，武田將獲得開發及商業化耐立克®的全球權利許可，惟中國大陸、中國香港特別行政區、中國澳門特別行政區、中國台灣等地區除外。

目前，奧雷巴替尼已在中國獲批分別用於治療：任何TKI耐藥，並伴有T315I突變的慢性期（CP-CML）或加速期CML（AP-CML）的成年患者；以及對一代和二代TKI耐藥和/或不耐受的CP-CML成年患者。

參考文獻

[1] Jabbour E, Oehler VG, Koller PB, et al. Olverembatinib after failure of tyrosine kinase inhibitors, including ponatinib or asciminib: a phase 1b randomized clinical trial. JAMA Oncol 2024. doi:10.1001/jamaoncol.2024.5157

關於亞盛醫藥

亞盛醫藥是一家綜合性的全球生物醫藥企業，致力於研發創新藥，以解決腫瘤等領域全球患者尚未滿足的臨床需求。2019年10月28日，公司在香港聯交所主板掛牌上市，股票代碼：6855.HK。

亞盛醫藥已建立豐富的創新藥產品管線，包括抑制Bcl-2、IAP 或 MDM2-p53 等細胞凋亡通路關鍵蛋白的抑制劑；新一代針對癌症治療中出現的激酶突變體的抑制劑等，為全球唯一在細胞凋亡通路關鍵蛋白領域均有臨床開發品種的創新公司。目前公司已在中國、美國、澳大利亞及歐洲開展40多項臨床試驗，其中包括13項注冊臨床研究（已完成/進行中/擬啟動）。

用於治療慢性髓細胞白血病的核心品種耐立克®曾獲中國國家藥品監督管理局新藥審評中心（CDE）納入優先審評和突破性治療品種，並已在中國獲批，是公司的首個上市品種。目前，耐立克®已被成功納入《國家基本醫療保險、工傷保險和生育保險藥品目錄》。該品種還獲得了美國FDA快速通道資格、孤兒藥資格認定以及歐盟孤兒藥資格認定。

截至目前，公司共有4個在研新藥獲得16項FDA和1項歐盟孤兒藥資格認定，2項FDA快速通道資格以及2項FDA兒童罕見病資格認證。憑借強大的研發能力，亞盛醫藥已在全球范圍內進行知識產權布局，並與武田、默沙東、阿斯利康、輝瑞、信達等領先的生物制藥公司，以及梅奧醫學中心（Mayo Clinic）、丹娜法伯癌症研究院（Dana-Farber Cancer Institute）、美國國家癌症研究所（NCI）和密西根大學等學術機構達成全球合作關系。

亞盛醫藥已構建在原創新藥研發與臨床開發領域經驗豐富的國際化人才團隊，以及成熟的商業化生產與市場營銷團隊。亞盛醫藥將不斷提高研發能力，加速推進公司產品管線的臨床開發進度，真正踐行「解決中國乃至全球患者尚未滿足的臨床需求」的使命，以造福更多患者。

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